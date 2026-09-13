Hamburgs rot-grüne Regierungsfraktionen haben ein neues Betätigungsfeld für die Verbotspolitik entdeckt: künstliche Motorengeräusche bei Elektroautos. SPD und Grüne fordern ein bundesweites Verbot solcher Klänge bei höheren Geschwindigkeiten. Damit wollen sie nach eigenen Angaben das sogenannte Autoposing wirksamer bekämpfen. Die Fraktionen unterstützen dazu eine Bundesratsinitiative. Über den rot-grünen Vorstoß entscheidet die Hamburgische Bürgerschaft in ihrer Sitzung D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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