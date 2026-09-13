Ein Sicherheitsvorfall mit KI-Agenten liefert der Debatte über das Tempo der KI-Entwicklung neuen Zündstoff. Ausgerechnet Anthropic-Chef Dario Amodei, OpenAI-Chef Sam Altman und Elon Musk zeigen sich in der Grundrichtung ungewöhnlich einig. Die lautet: Besonders leistungsfähige KI-Systeme sollen nicht schneller wachsen, als Sicherheitsmaßnahmen und Kontrolle mithalten können. Dabei geht es nicht um einen kompletten Stopp der KI-Entwicklung. Amodei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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