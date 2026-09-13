Kein Gewinn seit Gründung, nur ein Großkunde - trotzdem macht ein Börsengang zwei Chip-Ingenieure zu Milliardären. Wie das bei einem Nvidia-Rivalen tief in den roten Zahlen gelingt? Der chinesische Computerchip-Hersteller Shanghai Enflame Technology Co. beschäftigt weniger als 900 Mitarbeiter und hat nur einen Großkunden. Seit der Gründung 2018 hat das Unternehmen noch nie einen Gewinn erzielt. Trotzdem sind die Gründer Zhao Lidong und Zhang Yalin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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