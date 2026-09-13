Dogecoin Kurs vor dem Raketenstart: DOGE-1 fliegt morgen - warum der Markt vorher reagiert

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Morgen startet die DOGE-1-Mission vom Kennedy Space Center, der erste durch Kryptowährung finanzierte Raumflug der Geschichte. SpaceX schickt einen CubeSat-Satelliten auf einer Falcon-9-Rakete in eine Mondumlaufbahn, bezahlt vollständig in Dogecoin. Der Dogecoin Kurs liegt bei $0,085 laut CoinDesk und damit 89 Prozent unter dem Allzeithoch von $0,7376. Am 9. September erreichte der Coin $0,091 nach einem Wochengewinn von 11 Prozent, doch seitdem ist er zurückgefallen. Die Geschichte vergangener Musk-Events zeigt, dass die Bewegung vor dem Datum stattfindet und danach nachlässt. Präsident Trump postete am 6. September "THE MOON IS OURS", und das offizielle Dogecoin-Konto antwortete mit dem Hinweis auf eine Warteschlange zum Mond. Wer das Muster der frühen Einstiege kennt, schaut längst unter die Oberfläche.

Dogecoin Kurs vor dem DOGE-1 Start: Was die Daten zeigen

Dogecoin handelt bei $0,085 laut CoinDesk am 12. September, mit einem 24-Stunden-Volumen von $317 Millionen und einer Marktkapitalisierung von $13 Milliarden. Am 9. September hielt DOGE kurzzeitig die $0,09-Marke nach 11 Prozent Wochengewinn. Das Allzeithoch von $0,7376 aus dem Mai 2021 liegt 89 Prozent über dem heutigen Kurs.

Die DOGE-1-Mission, ein CubeSat-Satellit, soll morgen am 14. September auf einer SpaceX-Falcon-9 starten laut Yahoo Finance. Die Mission wurde 2021 vollständig in Dogecoin bezahlt, was sie zum ersten kryptofinanzierten Raumflug der Geschichte macht. Am 6. September postete Trump "THE MOON IS OURS" auf Truth Social, und das Dogecoin-Konto antwortete, dass es bereits eine Warteschlange gebe laut CoinMarketCap. Im November 2024 stieg DOGE von $0,20 auf $0,48 in wenigen Tagen, als Musk eine offizielle Rolle erhielt.

Analyst Trader Tardigrade sieht auf dem 12-Stunden-Chart eine Tassen-Henkel-Formation Richtung $0,10. Coin Edition sieht bei einem Tagesschluss über $0,087 den Weg offen, mit $0,068 als Risiko darunter. Selbst ein sauberer Lauf auf $0,10 ergibt aber nur 17 Prozent. Bei $13 Milliarden Marktkapitalisierung braucht jedes weitere Vielfache Milliarden an neuem Kapital. DOGE steigt mit Events, doch das Muster zeigt, wohin das Geld fließt, wenn die Aufmerksamkeit da ist, aber die Vervielfachung fehlt.

Pepeto: Der Coin, der das DOGE-Muster von 2019 wiederholt

Der DOGE-1-Start zeigt, was Aufmerksamkeit für einen Coin bewirken kann. Doch bei $13 Milliarden Marktkapitalisierung ist der Weg von $0,085 auf $0,10 eine prozentuale Bewegung, kein Wendepunkt. Das Muster, das 2019 aus $1.000 DOGE $246.000 machte, braucht einen Coin, der noch am Anfang steht.

Genau das ist das DOGE-Muster: Die Aufmerksamkeit trifft ein, der Kurs bewegt sich vor dem Datum, und das Geld geht an diejenigen, die zuerst eingestiegen sind. Pepeto ist der Coin, der sich noch an diesem frühen Punkt befindet. Es handelt sich um ein Meme mit einer laufenden Börse, mehr als $10,38 Millionen eingesammeltem Kapital und einem bevorstehenden Binance-Listing. Pepeto-Token kosten heute $0,000000188, und diese Phase endet, wenn der Timer abläuft oder das Finanzierungsziel erreicht wird. Die nächste Phase kostet mehr, weshalb Analysten das Renditepotenzial für Käufer vor dem ersten Börsentag als erheblich einstufen.

DOGE hatte bis zum Auftritt von Musk kein eigenes Produkt, während Pepeto mit einer fertigen Plattform startet. Der Entwickler des ersten Pepe-Tokens ist Mitgründer von Pepeto, und ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam. Die Bridge bewegt Kapital über fünf Blockchains in unter 60 Sekunden. Es fallen keine Bridge-Gebühren an, nur Gaskosten, und zu keinem Zeitpunkt hält ein Dritter die Coins.

Vor dem Start des Presale hat SolidProof jeden Vertrag im Code einer vollständigen Sicherheitsprüfung unterzogen, so dass Anleger wissen, dass ihre Mittel auf geprüfter Grundlage stehen. DOGE wartete Jahre auf einen einzigen berühmten Post, doch Pepeto hat die Werkzeuge zuerst und der Presale ist noch offen. Genau diesen Platz würden die DOGE-Wallets von 2019 heute wieder kaufen. Alle Details zum Presale und zur Plattform sind auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar.

Fazit

Morgen fliegt eine Rakete, die mit Dogecoin bezahlt wurde, doch der Dogecoin Kurs hat die Rallye bereits hinter sich. Pepeto bietet den Einstiegspunkt, der bei DOGE vor Jahren verschwunden ist, mit einem Renditepotenzial, das an die $1.000-zu-$246.000-Geschichte von 2019 erinnert. Der Preis auf der offiziellen Pepeto-Website verschwindet, sobald das Binance-Orderbuch öffnet. Der Presale schließt, wenn das Listing beginnt, und diese Tür öffnet sich nur einmal.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Kann DOGE vor dem DOGE-1-Start $0,10 erreichen?

DOGE handelt bei $0,085, 89 Prozent unter dem Allzeithoch. Analysten sehen bei einem Tagesschluss über $0,087 den Weg zur $0,10-Marke offen. Die Mondmission am 14. September könnte als Katalysator wirken.

Welcher Coin könnte den DOGE-Lauf von 2019 wiederholen?

Pepeto führt diese Suche an mit einer geprüften Börse, $10,38 Millionen eingesammeltem Kapital und einem bevorstehenden Binance-Listing. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale-Preis, der endet, sobald der Handel beginnt.