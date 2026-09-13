Bisherige Pläne für außerirdische Bauwerke setzen auf hohe Temperaturen, um Gestein zu schmelzen. Ein neues Konzept nutzt stattdessen biologische Prozesse und die widrigen Bedingungen vor Ort, um Baumaterial aus dem 3D-Drucker direkt aushärten zu lassen. Für die theoretische Errichtung von Gebäuden auf dem roten Planeten setzen Raumfahrtorganisationen bislang vorwiegend auf Konzepte rund um das Schmelzen von lokalem Gestein. Dieser thermische Vorgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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