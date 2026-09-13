Die Airbus-Aktie hat zum Ausklang der vergangenen Woche wieder Boden gutgemacht und notiert knapp unter der wichtigen Kursmarke von 200 €. Wie geht's jetzt weiter? Ist sie auf diesem Niveau kaufenswert? Gute Nachrichten Nach Monaten, in denen vor allem Lieferkettenprobleme die Schlagzeilen bestimmten, sieht die Auslieferungsbilanz bei Airbus inzwischen deutlich besser aus. Und neue Aufträge gibt es gleich dazu. Wie der Konzern jüngst mitgeteilt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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