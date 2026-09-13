Der Ölpreis ist zurück im dreistelligen Bereich. WTI beendete die vergangene Handelswoche bei rund 100 US$ und legte allein auf Wochensicht mehr als +8% zu. Verantwortlich ist vor allem die weitere Eskalation im Nahen Osten, während gleichzeitig immer mehr wichtige Transportwege und Förderkapazitäten unter Druck geraten. Charttechnisch bleibt nach dem jüngsten Befreiungsschlag weiteres Potenzial vorhanden, solange die neu gewonnenen Unterstützungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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