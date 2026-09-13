Ethereum Kurs springt auf 2.665 Dollar und scheitert - wem gehört die nächste Rallye?

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Der Ethereum Kurs sprang am 11. September auf 2.665 Dollar und fiel innerhalb von Stunden unter 2.600 Dollar zurück. ETF-Zuflüsse von 216,4 Millionen Dollar und ein Anstieg der Whale-Transaktionen um 14 Prozent reichten nicht aus, um den Widerstand zu brechen. Die Fed entscheidet am 16. September über eine Zinserhöhung, die der Markt mit 87 Prozent einpreist. Die Kernfrage lautet, ob ETH die 2.600 Dollar zurückerobern kann oder auf 2.400 Dollar durchfällt. Dieser Artikel zeigt die entscheidenden Marken und erklärt, warum die eigentliche Renditechance gerade nicht beim Ethereum Kurs selbst liegt.

Ethereum Kurs im September 2026: Rallye auf 2.665 Dollar, Rückfall und 216 Millionen Dollar ETF-Zuflüsse

Der Ethereum Kurs liegt am 13. September bei 2.521,50 Dollar, wie CoinDesk meldet. Am 11. September stieg ETH nach dem CPI-Bericht von rund 2.434 Dollar auf ein Intraday-Hoch von 2.665 Dollar, den höchsten Stand seit Januar. Whale-Transaktionen über eine Million Dollar nahmen dabei um knapp 14 Prozent zu, wie UseTheBitcoin berichtet. Short-Liquidationen verstärkten den Aufwärtsdruck, doch über 2.600 Dollar kehrten die Verkäufer zurück und drückten den Kurs auf 2.500 Dollar.

US-Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten am selben Tag Zuflüsse von 216,4 Millionen Dollar, der stärkste Tageswert seit dem 27. August. Allein der BlackRock iShares Ethereum Trust ETF zog rund 148 Millionen Dollar an, wie Finanznachrichten.de ergänzt. Die Unterstützung für ETH liegt bei 2.500 Dollar, ein Bruch darunter öffnet die Zone bei 2.390 Dollar.

Der Widerstand bei 2.600 Dollar ist die erste Hürde, die schwere Angebotszone zwischen 2.700 und 2.800 Dollar die zweite. Das Allzeithoch von 4.953 Dollar liegt 49 Prozent über dem aktuellen Kurs. Am 16. September trifft die Fed ihre Zinsentscheidung, und ETH bleibt gefangen, bis ein klares Signal die Richtung vorgibt. Doch selbst ein Ausbruch auf 2.800 Dollar wäre nur ein Plus von elf Prozent, und genau hier wird es für Anleger interessant, die nach einem anderen Hebel suchen.

Pepeto: Gebührenfreie Börse und Risikoscanner, während der Ethereum Kurs auf die Fed wartet

ETH scheiterte an 2.600 Dollar, obwohl Wale und ETFs auf der Käuferseite standen. Bei einer Marktkapitalisierung von über 300 Milliarden Dollar bringt selbst eine starke Rallye nur einstellige Prozentgewinne. Die Presale-Phase ist der Moment, in dem auch die ersten ETH-Käufer einst ihr Vermögen aufgebaut haben. Pepeto bringt genau diesen frühen Einstieg mit einer Börse und einem Scanner, die Trader schon heute nutzen können.

Die Pepeto-Börse arbeitet ohne Protokollgebühren. Uniswap berechnet 0,30 Prozent auf jeden Trade, sodass 1.000 Dollar dort 3 Dollar kosten. Auf PepetoSwap kostet derselbe Trade nichts. Bei 100.000 Dollar beträgt die Ersparnis jedes Mal 300 Dollar, und die Börse unterstützt Market-, Limit- und DCA-Orders mit aktivem MEV-Schutz, getestet bei einem täglichen Volumen von 50 Millionen Dollar.

Der Risikoscanner prüft 42 Punkte an jedem Token vor dem Handel. Er testet auf Mint-Sperren, Pausenkontrollen, versteckte Besitzer und manipulierte Steuern und simuliert dann einen Trade auf einer gespiegelten Kopie der Blockchain. In einem dokumentierten Fall lieferte der Scanner eine Bewertung von 6, erkannte einen Honeypot und blockierte den Trade sofort.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und die Identität des Teams per KYC verifiziert, bevor der Presale startete, sodass das größte Risiko früher Projekte von Anfang an ausgeschlossen war. Der Mitgründer, der den ersten Pepe-Coin erschuf, leitet das Projekt, und ein ehemaliger Binance-Experte verantwortet die technische Seite. Der aktuelle Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar auf der offiziellen Pepeto-Website, und der Presale hat bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. ETH selbst startete 2014 als Presale bei etwa 0,31 Dollar pro Coin, und wer damals kaufte, verwandelte 1.000 Dollar in Millionen am Hoch, ohne auf weitere Beweise zu warten.

Fazit

Der Ethereum Kurs bewegt sich in einer engen Spanne, und die großen Renditen entstehen gerade nicht bei ETH selbst. Auch Ether war einst ein Presale, und die Wallets, die bei 0,31 Dollar kauften, erzählen bis heute diese Geschichte. Pepeto ist auf derselben Blockchain gebaut, sein Mitgründer erschuf den originalen Pepe-Coin, und der Einstiegspreis beträgt noch einen Bruchteil des erwarteten Listingpreises. Dieses Fenster schließt sich an dem Tag, an dem Binance den Handel eröffnet. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.

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Häufig gestellte Fragen

Wohin geht der Ethereum Kurs im September 2026?

ETH notiert bei 2.521 Dollar mit Unterstützung bei 2.500 Dollar und Widerstand bei 2.600 Dollar. Die Fed-Entscheidung am 16. September bestimmt die Richtung.

Warum wird Pepeto beobachtet, wenn der Ethereum Kurs stagniert?

Die offizielle Pepeto-Website zeigt eine Börse und einen Scanner, die schon heute live laufen. Der Presale bietet einen Einstieg, den es nach dem Binance-Listing nicht mehr gibt.