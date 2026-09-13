Die Marke für intelligentes Indoor-Gärtnern stellte ihr vernetztes Anbau-Ökosystem und ihr neues mehrstufiges Hydrokultursystem vor und weckte damit großes Interesse bei europäischen Verbrauchern und Händlern

Wichtige Fakten:

LetPot feierte sein siebenjähriges Jubiläum mit seinem ersten Auftritt auf der IFA Berlin.

Das Unternehmen präsentierte smarte hydroponische Gärten, automatische Bewässerungssysteme, Pflanzenleuchten und vernetzte Pflanzenpflegetechnologie.

Das neue mehrstufige hydroponische Anbausystem LPH-Home von LetPot stieß bei europäischen Verbrauchern, Einzelhändlern und Vertriebspartnern auf durchweg positive Resonanz.

Mit der Messe machte LetPot einen weiteren wichtigen Schritt beim Ausbau seiner Präsenz im europäischen Markt für intelligentes Gärtnern.

HONGKONG, Sept. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LetPot, eine Marke für intelligentes Gärtnern, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Anbau zu Hause durch Technologie zu vereinfachen, hat heute den erfolgreichen Abschluss ihrer Präsentation auf der IFA Berlin 2026 bekannt gegeben. Die Messe fand vom 4. bis 8. September auf dem Messegelände Berlin statt.

Anlässlich des siebenjährigen Bestehens der Marke präsentierte LetPot auf der Messe seine intelligenten Lösungen für den Indoor-Anbau und stellte europäischen Verbrauchern, Technikbegeisterten, Händlern und Vertriebspartnern seine Vision "Fresh Grows Here" vor.

Während der fünftägigen Veranstaltung präsentierte LetPot in Halle 25 der IFA Next am Stand H25_155 sein vernetztes Anbau-Ökosystem. Zum Messeauftritt gehörten intelligente hydroponische Gärten, automatische Bewässerungssysteme für Pflanzen, intelligente Pflanzenleuchten, vernetzte Lösungen für die Pflanzenpflege und die LetPot-App. Im Mittelpunkt stand außerdem das neu entwickelte, mehrstufige hydroponische System LPH-Home.

Nach Angaben der IFA-Veranstalter kamen zur IFA Berlin 2026 rund 240.000 Besucher aus 155 Ländern. Mit mehr als 2.000 Ausstellern unterstrich die Messe erneut ihre Bedeutung als internationale Plattform für Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte und zukunftsweisende Technologien.

Sieben Jahre Innovation für intelligentes Gärtnern

Die Verbrauchermarke LetPot wurde 2019 offiziell eingeführt - aufbauend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung in den Bereichen Agrar-IoT und Smart-Home-Technologie.

In den vergangenen sieben Jahren hat LetPot sein Portfolio an vernetzten Gartenbaulösungen kontinuierlich ausgebaut. Die Produkte sollen sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Pflanzenliebhabern dabei helfen, frische Kräuter, Gemüse und Grünpflanzen ganz einfach zu Hause anzubauen.

Nach eigenen Angaben nutzen inzwischen mehr als 500.000 Menschen die Produkte und Technologien von LetPot. Die Erfahrungen dieser Nutzer-Community fließen maßgeblich in die Produktentwicklung ein. So können die Teams wiederkehrende Herausforderungen bei Wartung und Reinigung sowie in den Bereichen Platzbedarf, Bedienkomfort und Pflanzenpflege gezielt identifizieren und berücksichtigen.

"Unser siebenjähriges Bestehen auf der IFA Berlin zu feiern, war für unser gesamtes Team ein besonderer Moment", sagt Rex Lin, Mitgründer und Market Director von LetPot. "Wir konnten dort zeigen, was wir in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, direkt mit europäischen Gärtnern und Partnern ins Gespräch kommen und zugleich besser verstehen, wie intelligentes Gärtnern in unterschiedlichen Haushalten und Märkten Teil des täglichen Lebens werden kann."

Das präsentierte LetPot auf der IFA Berlin 2026

Auf der IFA konnten Besucher die intelligenten Anbaulösungen von LetPot bei Live-Demonstrationen erleben. Dazu gehörten unter anderem vernetzte Steuerungsmöglichkeiten für Beleuchtung, Bewässerung, Nährstoffversorgung und die Überwachung des Pflanzenwachstums.

Darüber hinaus konnten sich Besucher selbst ein Bild vom neuen mehrstufigen hydroponischen System LPH-Home machen. Das System wurde über einen Zeitraum von mehr als 18 Monaten grundlegend weiterentwickelt. Dabei wurden insbesondere wiederkehrende Kritikpunkte von Nutzern adressiert - darunter die aufwendige Reinigung, sichtbare Kabel und die mangelnde Flexibilität beim gleichzeitigen Anbau von Pflanzen mit unterschiedlichen Pflegeanforderungen.

Auch die LetPot-App mit ihren vernetzten Funktionen konnten Besucher vor Ort kennenlernen. Dazu gehören unter anderem Anleitungen zur Pflanzenpflege, die Fernsteuerung der Geräte, Anbauprotokolle und intelligente Unterstützung.

Während der gesamten Messe erhielt LetPot positives Feedback zur einfachen Bedienung, den vernetzten Funktionen, dem zeitgemäßen Design und dem Potenzial der Produkte, den ganzjährigen Anbau von Pflanzen in Innenräumen für noch mehr Menschen zugänglich zu machen.

Großes Interesse bei europäischen Verbrauchern und Vertriebspartnern

Am LetPot-Stand informierten sich Gartenbegeisterte, Smart-Home-Nutzer, Familien, Händler und Vertriebspartner über praktische Lösungen für den Anbau frischer Lebensmittel, insbesondere für Haushalte mit wenig oder keinem verfügbaren Platz im Freien.

Nach Angaben von LetPot drehten sich die Gespräche mit europäischen Verbrauchern vor allem um Komfort, ganzjährigen Anbau, den Pflegeaufwand und die Möglichkeit, frische Kräuter und Gemüse direkt zu Hause anzubauen.

Händler und Vertriebspartner zeigten insbesondere Interesse am umfassenden Ökosystem für intelligentes Gärtnern von LetPot. Im Fokus stand dabei auch die Frage, wie vernetzte Anbaulösungen auf die unterschiedlichen Wohnsituationen, Erfahrungsniveaus und Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten werden können.

Die auf der IFA gewonnenen Erkenntnisse will LetPot nun in die Entwicklung künftiger Produkte, die lokalisierte Kommunikation sowie die Zusammenarbeit mit europäischen Handels- und Vertriebspartnern einfließen lassen.

"Die Resonanz in Berlin hat uns bestätigt, dass Menschen nach Lösungen für den Pflanzenanbau suchen, die praktischen technologischen Nutzen mit einer natürlicheren Lebensweise verbinden", so Lin weiter. "'Fresh Grows Here' ist für uns weit mehr als eine Kampagne. Es ist unser Anspruch, den Anbau frischer Lebensmittel und von Grünpflanzen überall dort einfacher zu machen, wo Menschen leben."

Fresh Grows Here: Das nächste Kapitel von LetPot

Mit dem Start in das achte Jahr will LetPot seine Lösungen für intelligentes Gärtnern weiterentwickeln und dabei noch konsequenter auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer eingehen. Gleichzeitig möchte das Unternehmen seine Präsenz in Europa und anderen internationalen Märkten weiter ausbauen.

Der erfolgreiche Abschluss der IFA Berlin 2026 markiert den Auftakt zu diesem nächsten Kapitel: Vernetzte Pflanzenpflege, intelligente Automatisierung und einfach zugängliche Lösungen für den Anbau zu Hause sollen künftig noch mehr Menschen weltweit erreichen.

Über LetPot

LetPot ist eine Marke für intelligentes Gärtnern mit dem Ziel, den Anbau zu Hause einfacher und angenehmer zu machen. Aufbauend auf seiner Erfahrung in den Bereichen Agrar-IoT und Smart-Home-Technologie entwickelt LetPot vernetzte Anbaulösungen, die Automatisierung, Sensorik, intelligente Beleuchtung und die app-basierte Pflanzenpflege miteinander verbinden.

Seit dem Start der Marke LetPot im Jahr 2019 wurde das Produktportfolio um intelligente hydroponische Gärten, automatische Bewässerungssysteme, modulare Pflanzgefäße, Pflanzenleuchten und vernetzte Lösungen für die Pflanzenpflege erweitert. Nach eigenen Angaben zählt die LetPot-Community inzwischen mehr als 500.000 Nutzer.

Weitere Informationen finden Sie unter www.letpot.com.

Medienkontakt

Rex Lin

Head of Marketing

LetPot International Limited

E-Mail: rex@letpot.com

Presse: partnerships@letpot.com

Website: www.letpot.com

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