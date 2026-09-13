Bitcoin hält 77.000 Dollar, aber 67 Millionen US-Kryptobesitzer warten auf zwei Entscheidungen

Anzeige / Werbung

67 Millionen Amerikaner besitzen heute Kryptowährungen, also jeder Vierte, und zwei Entscheidungen dieser Woche können ihren Markt grundlegend verändern. Am 15. September stimmt der Senat über den CLARITY Act ab, am 16. September entscheidet die Fed über den Leitzins. Bitcoin steht laut CoinDesk bei 77.242 Dollar und kommt seit Wochen nicht über 80.000 Dollar hinaus. Die ETF-Abflüsse erreichten diese Woche 462,6 Millionen Dollar, während die Vorwoche noch eine Milliarde Dollar brachte. Auf Polymarket sind die Chancen für den CLARITY Act von 82 auf 16 Prozent gefallen. Am 11. September bildete sich ein Golden Cross, doch der BTC-Kurs folgte dem Signal nicht. Dieser Artikel behandelt beide Makroereignisse und einen Presale, der sich unabhängig von beiden bewegt.

Bitcoin zwischen CLARITY Act und Fed: Zwei Termine entscheiden über die 80.000-Dollar-Marke

BTC notiert bei 77.242 Dollar, 37 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.198 Dollar aus Oktober 2025. Die Woche brachte 462,6 Millionen Dollar an ETF-Abflüssen, wie CoinPedia berichtet. In der Vorwoche waren es noch fast eine Milliarde Dollar an Zuflüssen, was den Umschwung besonders drastisch macht. ARKB verlor 250,3 Millionen Dollar, GBTC weitere 129,1 Millionen Dollar. Am Freitag betrugen die Abflüsse nur noch 13,29 Millionen Dollar, die Welle verlangsamte sich sichtbar. Die Inflation lag bei 3,4 Prozent, die Kerninflation bei 2,4 Prozent, und die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung am 16. September stieg auf 87 Prozent.

BTC erreichte am 12. September kurzzeitig 79.890 Dollar und fiel zurück.

Die Cloture-Abstimmung über den CLARITY Act findet am 15. September um 14:15 Uhr ET statt, wie crypto.news berichtet. Das Gesetz braucht 60 Stimmen gegen den Filibuster. Auf Polymarket liegen die Chancen bei nur 16 Prozent, nach 82 Prozent im Februar. Scheitert die Abstimmung, ist der CLARITY Act für 2026 gestorben und der regulatorische Rahmen bleibt unklar. Die Marktkapitalisierung liegt bei 1,53 Billionen Dollar, eine Verdopplung braucht frisches Kapital in derselben Höhe.

Wintermute setzt die Spanne bei 75.000 bis 82.000 Dollar an. 71 Prozent des BTC-Angebots liegen im Gewinn, was Gewinnmitnahmen am Widerstand wahrscheinlich macht. Am 11. September entstand ein Golden Cross, doch der Kurs folgte dem Signal bisher nicht. Wenn der nächste Schritt komplett an Senat und Fed hängt, stellt sich die Frage, wohin Kapital fließt, das nicht auf Politiker und Notenbanker warten will.

Pepeto: Sicherheitsscanner und gebührenfreie Bridge, während Bitcoin auf Politiker wartet

BTC hängt an einer Senatsabstimmung und einem Zinsentscheid, und genau in dieser Wartephase suchen erfahrene Anleger Einstiege, deren Zeitplan nicht von Politikern abhängt. Pepeto hat seinen eigenen Zeitplan, und das Renditepotenzial hängt nicht an einer Billionenbewertung.

Das Erste, was erfahrene Anleger prüfen, ist der Vertrag. Genau dafür hat Pepeto seinen Sicherheitsscanner gebaut. Pepeto ist ein Presale mit geprüftem Token, laufender Börse und einem Stufenpreis von 0,000000188 Dollar, der steigt, sobald das Stufenziel erreicht ist. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind eingegangen. Der Scanner ist live und genau dort liegt der Vorteil.

Er führt 42 statische Prüfungen durch, liest die aktive Blockchain und simuliert Kauf und Verkauf auf einer gespiegelten Chain. Er sucht nach Mint-Funktionen, Blacklist-Schaltern, änderbaren Steuern und versteckten Eigentümern. Der Nutzer erhält eine Bewertung von 0 bis 100 und ein klares Urteil. Jeder Vertrag mit kritischem Befund wird automatisch vom Handel ausgeschlossen. Eine gebührenfreie Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter einer Minute.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale startete, und das Team hat ein vollständiges KYC bei derselben Prüfstelle durchlaufen. Der Mitgründer hat den originalen Pepe Coin entwickelt, ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Team. CryptoDaily und CoinPedia haben berichtet, und das Binance-Listing rückt näher. Die Phase endet durch Timer oder Stufenziel.

Fazit

Bitcoin wartet auf Senat und Fed. Die Wallets, die bei Ethereum 0,311 Dollar bezahlten und bei 2.607 Dollar verkauften, haben nie das gekauft, was alle anderen kauften. Dasselbe Muster zeichnet sich bei Pepeto ab, mit über 10,38 Millionen Dollar im Presale und einer laufenden Börse. Wer den Presale-Preis mit vergleichbaren Listings vergleicht, erkennt das Renditepotenzial. Die Stufe füllt sich, und danach steigt der Einstiegspreis. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bedeuten CLARITY Act und Fed-Entscheid für Bitcoin?

Am 15. September stimmt der Senat über den CLARITY Act ab, am 16. September entscheidet die Fed. Scheitert beides, könnte Bitcoin kurzfristig unter 76.000 Dollar fallen.

Warum kaufen erfahrene Anleger Pepeto statt Bitcoin?

Pepeto bietet enormes Renditepotenzial im Presale bei einem Bruchteil eines Cents, während Bitcoin Milliarden braucht, um sich zu verdoppeln. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.