Manche KI-Modelle neigen dazu, zu schummeln, wenn sie eine Aufgabe nicht lösen können. Wie Google-Forscher:innen jetzt zeigen, gibt es aber in einer KI-Gruppe auch Modelle, die dieses Verhalten nicht gutheißen und ihre digitalen Kolleg:innen verpetzen wollen. Dass KI-Modelle unlautere Mittel einsetzen, um zum Ziel zu kommen, ist nicht gänzlich neu. Schon in der Vergangenheit gab es mehrere Studien dazu, dass Modelle durch Reward-Hacking gelegentlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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