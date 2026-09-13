Hyperliquid Prognose: Schafft HYPE die 90 Dollar oder kommt der Rücksetzer?

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Die Hyperliquid Prognose steht auf dem Prüfstand, denn HYPE fiel innerhalb einer Woche vom Allzeithoch bei 89,60 Dollar auf 79,40 Dollar, ein Minus von 11 Prozent. Am Tag der Höchstmarke wurden 9,92 Millionen Token freigeschaltet, der RSI lag nahe 80, und die Fed-Entscheidung am 16. September steht drei Tage bevor. Hyperliquid bleibt einer der stärksten Altcoins 2026, getrieben von Protokoll-Burns und einem Open Interest auf Rekordniveau. Doch der Chart ist gedehnt, und die 90-Dollar-Marke hat bisher gehalten. Neben dem etablierten Altcoin steht ein Presale-Projekt, das den Ertrag liefern kann, den ein Coin nahe seinem Allzeithoch nicht mehr bieten kann.

Hyperliquid Prognose September 2026: Allzeithoch, Unlock und die Fed

Laut Coinbase notiert HYPE am 13. September bei 79,40 Dollar, rund 9 Prozent unter dem Wochenwert. Das Open Interest hat sich auf 14,3 Milliarden Dollar erholt und nähert sich dem Niveau vor dem Crash im Oktober 2025. Coinbase begann Mitte August, Base-App-Nutzer über Hyperliquid zu leiten, was die Reichweite der Plattform spürbar erweitert hat.

Am 8. September verbrannte das Protokoll 1,32 Millionen Dollar in HYPE, wie CoinMarketCap berichtet. Dieser Rückkauf-und-Burn-Mechanismus bindet den Token-Wert direkt an die Handelsaktivität. Doch die Angebotszone zwischen 84 und 90 Dollar hat wiederholt Ablehnungssignale gezeigt, und der RSI lag nach dem Allzeithoch nahe 80.

Am 6. September wurden 9,92 Millionen HYPE-Token für das Kernteam freigeschaltet, nominal 800 Millionen Dollar. Vom März-Unlock wurden laut CryptoTicker nur 1,75 Prozent beansprucht. Die Zone zwischen 78 und 80 Dollar dient jetzt als kritische Unterstützung. Die FOMC-Entscheidung am 16. September fügt eine Variable hinzu, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung über 86 Prozent liegt. Eine restriktive Fed könnte Kapital aus gedehnten Altcoins abziehen, und wer bei einer Marktkapitalisierung von 20 Milliarden Dollar noch einen Vervielfacher sucht, muss früher einsteigen, als der Markt es erlaubt.

Pepeto: Der Presale mit fester Tokenanzahl, Null-Gebühren-Exchange und Binance-Listing

HYPEs Rally von 25 auf 89 Dollar hat frühe Halter belohnt, doch bei 20 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung liegt der größte Multiplikator hinter dem Token. Wer mehr als Prozente will, findet genau dieses Muster, den Einstieg vor dem Börsen-Listing, bei Pepeto.

Die Rechnung hinter Pepeto ist einfach und schwer zu widerlegen. 420 Billionen Token sind fest, und die Bridge hält diese Zahl auf jeder Chain gleich, indem sie auf einer Seite sperrt und auf der anderen dieselbe Menge prägt. Der Presale läuft in Stufen, jede Stufe endet nach ihrem Timer, und die nächste kostet mehr. Mehr als 10,38 Millionen Dollar stecken bereits im Projekt.

Nun kommt die Nachfrage zu einem Angebot, das nie wächst. PepetoSwap handelt mit einer Gebühr von 0,00 Prozent und hat im Test ein tägliches Volumen von 50 Millionen Dollar verarbeitet. Die Bridge bewegt Token über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden für null Dollar. Der Scanner führt 42 Prüfungen vor jedem Trade durch und blockiert die Honeypots, bevor sie Schaden anrichten. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass der Einstieg auf einer auditierten Sicherheitsgrundlage stattfindet.

In jedem Zyklus war dieses Setup das, was frühe Käufer belohnt hat. Die Nachfrage wächst, das Angebot bleibt gleich, und wer vor dem Listing kauft, sichert sich den Preis, den es danach nicht mehr gibt. HYPE-Halter, die vor dem berühmten Buyback-Fonds eingestiegen sind, stehen im Jahresvergleich weit im Plus. Pepeto steht an derselben Startlinie: ein Presale mit einer funktionierenden Exchange und einem Binance-Listing, das noch bevorsteht. Jede Stufe, die schließt, zieht ihre Token aus dem Presale zurück, und die nächste öffnet höher.

Fazit

Für die Hyperliquid Prognose bleibt HYPE kurzfristig spannend, aber die größten Vervielfacher sind vergeben. Pepeto ist der Trade, der noch bevorsteht: ein Presale mit funktionierender Null-Gebühren-Exchange, Bridge und Scanner, und einem festen Angebot von 420 Billionen Token in Stufen, die nur teurer werden. Die aktuelle Stufe kostet 0,000000188 Dollar, und wer jetzt kauft, positioniert sich vor dem Binance-Listing, das den Preis dem freien Markt übergibt. Das Fenster auf der offiziellen Pepeto-Website schließt sich Stufe für Stufe, und der Presale-Preis von heute ist danach nicht mehr verfügbar.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die HYPE-Prognose für September 2026?

HYPE handelt nach seinem Allzeithoch bei rund 79,40 Dollar. Die Zone zwischen 78 und 80 Dollar dient als Schlüsselunterstützung, und 90 Dollar bleibt der nächste Widerstand. Die FOMC-Entscheidung am 16. September ist der größte kurzfristige Risikofaktor.

Was ist Pepeto und warum beachten Anleger den Presale?

Pepeto ist ein Presale mit 420 Billionen festen Token, einer Null-Gebühren-Exchange und einem Binance-Listing, das bevorsteht. Über 10,38 Millionen Dollar sind investiert, und alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.