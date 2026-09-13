Bild: DC Studio auf magnific.com Die Transformation der Finanzprozesse durch künstliche Intelligenz vollzieht sich mit einer Geschwindigkeit, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar schien. Während die Digitalisierung in vielen Unternehmen zunächst bedeutete, Papierbelege durch digitale PDF-Dokumente zu ersetzen, läutet der Einsatz intelligenter Algorithmen nun eine völlig neue Ära ein. Die klassische Buchhaltung wandelt sich grundlegend von einer manuell geprägten Erfassungsarbeit hin zu einer hochgradig automatisierten, datengetriebenen Steuerungszentrale für Unternehmen aller Größenordnungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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