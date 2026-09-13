Seit April 2026 führt die KI-Agentin Luna einen physischen Shop in San Francisco - ausgerüstet mit einem Budget von 100.000 US-Dollar. Finanziell läuft es bisher eher mittelprächtig. Aber die Mitarbeiter:innen sind zufrieden. Woran liegt das? Im April 2026 eröffnete das KI-Startup Andon Labs im kalifornischen San Francisco ein Ladengeschäft in bester Lage. Das Besondere: Als Chefin fungiert die von Andon Labs entwickelte KI-Agentin Luna. Mit 100.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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