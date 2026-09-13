Krypto News am 13. September, BNB verliert 780 Dollar und verteidigt die 700er Marke

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Die Krypto News des Wochenendes drehen sich um eine Zahl, die vor sieben Tagen noch ganz anders aussah. BNB stand bei 780 Dollar und handelt heute bei rund 715 Dollar, ein Minus von 3,1 Prozent an einem einzigen Tag. Gleichzeitig wächst das Netzwerk hinter BNB schneller als fast jede andere große Chain im Markt. Die Kurve zeigt nach unten, die Nutzung zeigt nach oben, und beide Signale passen nicht zusammen. Welche Seite dieser Rechnung am Ende gewinnt, entscheidet sich an einer einzigen Marke. Wer diesen Unterschied hinter den Krypto News versteht, sieht vor allen anderen, wohin das nächste Kapital fließt.

Krypto News zu BNB, schwacher Kurs und starkes Netzwerk

Vor einer Woche kletterte BNB auf 780 Dollar und durchbrach das Mai Hoch bei 745 Dollar. Dieser Ausbruch zählte, weil 745 Dollar das tiefere Hoch des Abwärtstrends markierte. Mit dem Bruch dieser Marke verschob sich die langfristige Struktur des Charts laut AMBCrypto klar ins Bullische. Aktuell notiert BNB bei 715 Dollar, 3,1 Prozent tiefer als am Vortag.

Die Marktkapitalisierung liegt laut CoinGecko bei etwa 95 Milliarden Dollar. Auf Wochensicht steht ein Minus von 5,7 Prozent, vom Allzeithoch trennen den Kurs fast 48 Prozent. Die zweite Zahlenreihe dieser Krypto News fällt anders aus. Das Netzwerk hinter BNB hat Solana überholt und wächst bei tokenisierten Vermögenswerten schneller als jede andere Kette. Rund 3,6 Milliarden Dollar stecken inzwischen in diesem Segment.

Die entscheidende Zone für BNB liegt jetzt zwischen 697 und 715 Dollar. Hält der Kurs hier, öffnet sich der Weg über 780 Dollar in Richtung 950 Dollar. Fällt er unter 674 Dollar, öffnet sich die Spanne von 589 bis 630 Dollar. Selbst im besten Fall bedeutet das rund 33 Prozent Aufwärtspotenzial für einen Wert von 95 Milliarden Dollar. Genau hier beginnen Leser der Krypto News zu rechnen, wie viel Bewegung diese Größenordnung noch zulässt.

Pepeto, der Einstieg den eine Bewertung von 95 Milliarden Dollar nicht mehr bietet

Ein Schwergewicht wie BNB bewegt sich mit 95 Milliarden Dollar langsam, selbst wenn jede Kennzahl in die richtige Richtung zeigt. Genau deshalb schauen viele Anleger hinter den täglichen Krypto News derzeit auf eine Stufe, die vor den Börsen liegt. Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, ohne ETF Hülle, ohne Kürzel an einer Börse und ohne Vertrieb über die Wall Street. Das ist der Punkt, denn diese Nachfrage entsteht allein durch das Produkt.

Der Preis je Token liegt bei 0,000000188 Dollar, und die Swap Funktion ohne Gebühren löscht genau die Handelskosten, die jede Krypto Position still ausbluten lassen. Der Kurs, zu dem ein Käufer einsteigt, ist damit auch der Kurs, den er am Ende behält. Wer seine Position vollständig behält, für den zählt die Cross Chain Brücke umso mehr. Vermögenswerte, die beim Handel nichts verlieren, bewegen sich frei zwischen den Blockchains. Und Kapital, das sich frei bewegt, bleibt im Ökosystem statt daraus abzufließen.

Ein festes Angebot von 420 Billionen Token sorgt dafür, dass niemals etwas verwässert, was die Halter aufbauen. Geprüft wurde dieser Rahmen von SolidProof, und die Prüfer haben den gesamten Programmcode vollständig kontrolliert und freigegeben, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde. Geführt wird die Arbeit von dem Kopf hinter dem ursprünglichen Pepe Coin, einem Namen mit genau der Historie, die Meme Märkte belohnen. Jeder Baustein greift in den nächsten, vom Einstieg über den Tausch bis zur Brücke und zur erwarteten Notierung an der Binance.

Diese Notierung ist das eine Ereignis, das aus Vorverkaufsanteilen börsengehandelte Positionen macht. Wer die Zahlen bei Pepeto verfolgt, sieht täglich neue Einzahlungen eintreffen. Der Markt hat diese Verbindungen offenbar hergestellt, lange bevor die Krypto News sie aufgegriffen haben.

Fazit

Wer die Krypto News dieser Woche ehrlich liest, erkennt eine klare Botschaft. Das nächste Kapitel dieses Marktes kauft niemand über einen ETF Schalter. Es wird früh gekauft, von Wallets die sich positionieren bevor die Krypto News der Menge einen Grund liefern. BNB kann seine 95 Milliarden Dollar nicht in kurzer Zeit vervielfachen, ein Vorverkauf mit sechs Nullen im Preis hat diesen Spielraum noch. SHIB Halter kennen dieses Gefühl und denken mit Bedauern daran, wie wenige Token sie damals gegriffen haben. Wer heute zugreift, sichert sich auf der offiziellen Pepeto-Website den Preis, der mit der Notierung an der Binance Geschichte wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News zu BNB heute?

Die wichtigsten Krypto News zu BNB sind der Rückfall auf 715 Dollar nach dem Hoch bei 780 Dollar und das Wachstum bei tokenisierten Vermögenswerten auf 3,6 Milliarden Dollar. Die Zone zwischen 697 und 715 Dollar entscheidet die nächste Richtung.

Warum wächst der Pepeto Vorverkauf so schnell?

Pepeto wächst so schnell, weil das Projekt gebührenfreie Werkzeuge mit einer erwarteten Notierung an der Binance verbindet und bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Die Einzahlungen treffen dabei weiterhin täglich ein. Die offizielle Pepeto-Website pepetocoin.com führt alle Einzelheiten auf.