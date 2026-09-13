Bei der Einrichtung eines neuen Rechners mit Windows 11 sind Nutzer:innen bisher in der Regel auf eine aktive Internetverbindung und die Verknüpfung mit einem Online-Konto angewiesen. Jetzt erlaubt ein Trick das Setup mit einem lokalen Konto. Microsoft zwingt Nutzer:innen bei der Ersteinrichtung von Windows 11 im Normalfall zur Bereitstellung einer aktiven Internetverbindung und zur Anmeldung mit einem Online-Konto. Zwar gab und gibt es immer wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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