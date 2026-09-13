Solana Prognose September 2026 und SOL im Kampf um die 100 Dollar Marke

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Die Solana Prognose steht an einem engen Punkt, denn SOL notiert am 13. September bei rund 101,85 Dollar und verteidigt die Marke von 100 Dollar nur knapp. In den vergangenen 24 Stunden reichte die Spanne von 98,56 bis 105,42 Dollar, ohne dass eine Seite die Kontrolle übernommen hat. Gleichzeitig rückt mit Alpenglow das größte Upgrade der Netzwerkgeschichte näher und verspricht eine Bestätigungszeit von etwa 150 Millisekunden. Die Zinsentscheidung der Fed steht jedoch unmittelbar bevor und die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung liegt bei 62 Prozent. Damit hängt jede Solana Prognose an einer einzigen Frage, ob Technik allein den Kurs nach oben trägt.

Solana Prognose vor Alpenglow und der Zinsentscheidung der Fed

Solana hat am 9. September Transaction V1 auf dem Mainnet aktiviert. Der eigentliche Umbau folgt im Oktober mit Alpenglow, das den Konsens TowerBFT ablöst und die Bestätigungszeit von rund 12,8 Sekunden auf etwa 150 Millisekunden drückt. Für die Solana Prognose und institutionelle Abwicklung wäre das ein echter Sprung.

Der Kurs spiegelt diesen Fortschritt bisher kaum wider. Laut CoinDesk lag SOL am 12. September bei rund 101,63 Dollar, während das Netzwerk mit 263.000 neuen Token an einem Tag einen Rekord aufstellte. Laut Yahoo Finance verteidigten die Käufer die Marke von 100 Dollar vor der Zinsentscheidung der Fed, obwohl die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung auf 62 Prozent gestiegen ist.

Für die Solana Prognose zählt jetzt, welche Niveaus halten. Analysten sehen 104 bis 105 Dollar als umkämpfte Zone und erst bei 120,23 Dollar den nächsten Widerstand. Fällt der Solana Kurs unter 97,70 Dollar, rückt 81,35 Dollar wieder in Reichweite.

Die Technik läuft dem Kurs damit davon, doch die Größe des Projekts begrenzt jede Solana Prognose. Bei rund 59,7 Milliarden Dollar Bewertung müsste Kapital in Milliardenhöhe fließen, damit sich ein Einsatz verdoppelt. Diese Ausgangslage bietet ein Coin aus den Top Ten nicht mehr, und deshalb suchen viele Anleger jetzt nach Einstiegen vor der ersten Börsennotierung.

Pepeto bringt eine funktionierende Handelsplattform genau in diese Lücke

Während Solana seine Konsensschicht neu aufbaut, liefert Pepeto Werkzeuge, die Trader heute schon nutzen können. Die Cross Chain Bridge bewegt Vermögenswerte in einer einzigen Transaktion zwischen Blockchains und nimmt genau die Reibung heraus, die Trader in schnellen Marktphasen ausbremst. In Wochen, in denen eine Zinsentscheidung den Kurs innerhalb von Minuten bewegt, entscheidet Tempo über das Ergebnis.

Die Brücke verbindet Token über verschiedene Netzwerke hinweg, ohne dass mehrere Wallets oder fremde Plattformen nötig sind. PepetoSwap arbeitet daneben als Handelsplattform ohne Gebühren, sodass keine Plattformkosten die Position auffressen. Entworfen hat diese Struktur ein ehemaliger Binance Experte, und damit erhalten private Konten eine Ausführungsqualität, die sonst erst am Tag der Notierung verfügbar ist. Der Token kostet im Vorverkauf 0,000000188 Dollar und stützt sich auf ein festes Angebot von 420 Billionen Stück ohne Inflation und ohne geplante Freigaben, die Halter nach der Notierung verwässern.

SolidProof hat den gesamten Code des Vertrags geprüft und bestätigt, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde, und genau diese Verifizierung ist die Grundlage, die Compliance Teams großer Börsen vor einer Freigabe sehen wollen. Der Vorverkauf hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während der breite Markt seitwärts lief. Kapital in dieser Größenordnung bewegt sich selten ohne Grund durch eine flache Phase, und die Wallets dahinter sehen offenbar etwas, das der Chart noch nicht abbildet.

Jede neue Börsennotierung öffnet eine weitere Käuferwelle gegen dieses feste Angebot, und Pepeto zeigt den Stand des Vorverkaufs in Echtzeit. Der Preis, der heute existiert, verschwindet in dem Moment, in dem der Handel an der Börse startet, weil der Notierungspreis den Vorverkaufspreis dauerhaft ersetzt. Während die Solana Prognose auf den Oktober wartet, entsteht die mögliche Rendite hier aus dem Abstand zwischen Vorverkaufspreis und Notierungspreis.

Fazit

Die Solana Prognose bleibt an ein Upgrade gebunden, das erst im Oktober erscheint, während der Kurs weiter um 100 Dollar ringt. Selbst das Ziel bei 120 Dollar bedeutet rund 18 Prozent, und mehr gibt eine realistische Solana Prognose nicht her. Ein Vorverkauf trägt diese Last nicht, weil er keine Milliarden bewegen muss. Der Einstieg bei Pepeto existiert kommende Woche nicht mehr, weil der Notierungspreis den Vorverkaufspreis dauerhaft ersetzt. Wer in Krypto früh wirklich Geld verdiente, handelte sofort statt zu warten. Wer jetzt handelt, kauft zum Vorverkaufspreis, während jeder weitere Tag genau die Spanne kostet, aus der die Rendite entstehen könnte.

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Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Solana Prognose für September 2026 aus?

Die Solana Prognose zeigt SOL bei 101,85 Dollar, mit Widerstand bei 104 bis 105 Dollar und dem nächsten Ziel bei 120,23 Dollar. Unter 97,70 Dollar droht 81,35 Dollar.

Was ist Pepeto und warum taucht der Name neben Solana auf?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüftes Vorverkaufsprojekt mit Cross Chain Bridge und gebührenfreiem PepetoSwap, das mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Einstieg über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.