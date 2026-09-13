Bitcoin Prognose heute, BTC bei 77.000 Dollar vor der Fed-Entscheidung am 16. September

Anzeige / Werbung

Bitcoin (BTC) steht bei rund 77.200 Dollar, und am 12. September reichte der Kurs kurz bis 79.890 Dollar, bevor die Käufer wieder abgaben. Die Märkte preisen inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von rund 87 Prozent für eine Zinserhöhung am 16. September ein. Genau hier wird jede Bitcoin Prognose unbequem, denn die Marke von 80.000 Dollar hält seit Wochen stand. Gleichzeitig bildet sich im Chart ein Golden Cross, während die Spot-ETFs den vierten Tag in Folge Geld verlieren. Zwei Signale, zwei Richtungen, und nur eine zahlt sich aus. Welche Seite gewinnt, entscheidet sich bis zur Sitzung der Notenbank.

Bitcoin Prognose zwischen Golden Cross und 87 Prozent Zinsangst

Die Bitcoin Prognose stand nach der August-Erholung freundlicher da, doch der Ausbruch über 80.000 Dollar blieb aus. Laut CoinDesk lag der Kurs am 13. September bei rund 77.266 Dollar. Am Tag zuvor stieg BTC bis 79.890 Dollar und fiel danach zurück. Der Inflationsbericht brachte nicht die erhoffte Entlastung, denn die Verbraucherpreise legten um 0,4 Prozent zu und die Kernrate lag mit 0,3 Prozent leicht über der Erwartung.

Laut UseTheBitcoin liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte jetzt bei rund 87 Prozent. Die Spot-ETFs meldeten am 11. September den vierten Abflusstag in Folge. Für jede Bitcoin Prognose zählt jetzt der Bereich zwischen 76.900 und 77.300 Dollar, denn darunter rückt 75.000 Dollar in Reichweite.

Nach oben liegt der erste Widerstand bei 78.000 Dollar und danach die psychologische Hürde von 80.000 Dollar. Seit dem 11. September zeigt der Chart ein Golden Cross, weil der 50-Tage-Durchschnitt über den 200-Tage-Durchschnitt gestiegen ist. Dieses Signal kommt oft verspätet und braucht eine Bestätigung durch den Kurs selbst. Am 15. September kommt zudem der CLARITY Act in den Senat, einen Tag vor der Zinsentscheidung. Eine realistische Bitcoin Prognose bewegt sich damit in einer engen Spanne, und genau diese Spanne führt viele Anleger zu der Frage, wo in diesem Markt überhaupt noch große prozentuale Bewegungen entstehen können.

Pepeto sammelt mehr als 10 Millionen Dollar vor dem erwarteten Binance-Listing

Der Markt schaut fast nur auf Bitcoin und Ethereum, doch die größten prozentualen Gewinne eines Zyklus entstehen meist bei kleineren Token mit einem Produkt und einem klaren Listing-Termin. Wer der Bitcoin Prognose folgt, stößt dabei zunehmend auf Pepeto, einen Memecoin, der während der aktuellen Angstphase weiter frisches Kapital anzieht. Die meisten Memecoins leben allein vom Hype, hier dagegen gibt es ein Produkt, das Käufer schon vor dem Handelsstart nutzen können.

Die Börse PepetoSwap läuft bereits und arbeitet mit einer Cross-Chain-Bridge zusammen. Diese Bridge erlaubt es Haltern, Token ohne hohe Gebühren zwischen Netzwerken zu bewegen. Ein funktionierendes Produkt trennt Pepeto von Memecoins, die mit nichts außer einem Namen starten. Wenn echte Werkzeuge hinter einem Token stehen, folgt in der Regel auch das Kapital, und im Vorverkauf sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar zusammengekommen.

Hinter dem Projekt steht ein Mitgründer von Pepe, der dieses Modell mit dem ursprünglichen PEPE bewiesen hat. Jener Coin erreichte eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar, obwohl kein einziges Produkt dahinterstand. Diesmal stehen eine laufende Börse und eine Bridge vom ersten Tag an hinter dem Token. Das erwartete Binance-Listing gehört ins Bild, denn an großen Börsen haben Vorverkaufskäufer bisher die größten Bewegungen gesehen. Der Vorverkaufspreis liegt derzeit bei 0,000000188 Dollar.

Der Smart Contract wurde vor dem Start des Vorverkaufs vollständig von SolidProof geprüft, und diese Kontrolle des gesamten Codes ist der Grund dafür, dass Käufer den Vorverkauf als abgesichert betrachten. Auf der offiziellen Pepeto-Website finden sich der Fahrplan und alle Zahlen, die vor einem Einstieg zählen. Während der Markt von Angst bestimmt wird, unterscheidet diese Kombination aus PepetoSwap und Cross-Chain-Bridge den Vorverkauf von jedem Hype-Token, der nach dem Listing einbricht. Die aktuelle Bitcoin Prognose lässt zwischen 77.000 und 80.000 Dollar wenig Spielraum, und dieser Abstand erklärt das Interesse an einem frühen Einstieg.

Fazit

Die Bitcoin Prognose hängt kurzfristig an der Zinsentscheidung und an der Marke von 77.000 Dollar. Selbst die freundlichste Bitcoin Prognose bewegt sich in Prozentschritten, die ein kleines Depot kaum verändern. Das Jahr trennt jene, die in der Angst verkauft haben, von denen, die gekauft haben. Frühe Käufer sagen nach jeder Bewegung dasselbe, sie hätten gern mehr eingesetzt. Dasselbe Signal blinkt jetzt bei Pepeto, wo ein Pepe-Mitgründer und eine laufende Börse hinter einem Vorverkauf von mehr als 10 Millionen Dollar stehen. Wer heute im Vorverkauf einsteigt, sichert sich den Abstand zwischen dem aktuellen Preis und dem ersten Kurs am Listing-Tag, und dieser Hebel fehlt einem Wert dieser Größe.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für September 2026?

Bitcoin bewegt sich zwischen der Unterstützung bei rund 77.000 Dollar und dem Widerstand bei 80.000 Dollar. Entscheidend sind die Zinsentscheidung am 16. September und die Frage, ob die Spot-ETFs wieder Zuflüsse melden.

Warum taucht Pepeto in der Bitcoin Prognose auf?

Pepeto hat im Vorverkauf mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während der Gesamtmarkt unter Druck stand. Das Projekt stammt von einem Mitgründer des ursprünglichen PEPE. Die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com zeigt den von SolidProof geprüften Vertrag sowie die laufende Börse PepetoSwap und die Cross-Chain-Bridge.