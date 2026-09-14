Die Oracle-Aktie reagierte negativ auf die Ende der Woche vorgelegten Quartalszahlen und fiel auf 150 US$ zurück. Damit hat sich der Kurs des Cloud- und Software-Riesen innerhalb der letzten zwölf Monaten glatt halbiert. Wie könnte es nun mit der Oracle-Aktie weitergehen? Hier sind alle Bullen Ein Blick auf die jüngsten Kursziele von Banken und Analysehäusern kann bei dieser Frage weiterhelfen. Aber sie machen es einem nicht einfach, denn bei keinem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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