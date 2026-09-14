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Bitcoin notiert bei rund 77.200 Dollar, und die Krypto News dieser Woche drehen sich um eine einzige Zahl. Der Markt preist eine Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank mit einer Wahrscheinlichkeit von 87 Prozent ein. Gleichzeitig legte Ethereum um 2,8 Prozent zu, während bei den Bitcoin ETFs zum vierten Mal in Folge Geld abfloss. Zwei Termine entscheiden über den Rest des Monats, und beide fallen in dieselbe Woche. Hält die Unterstützung bei 77.000 Dollar, oder bricht der Markt nach der Sitzung nach unten weg? Die Antwort darauf verändert, wo das Kapital in den kommenden Wochen landet und welche Projekte davon profitieren.

Krypto News, Bitcoin verteidigt 77.000 Dollar vor der Zinsentscheidung

Der Kurs von Bitcoin lag am 13. September bei 77.242 Dollar, wie CoinDesk ausweist. Seit Tagen bewegt sich der Markt in einer engen Spanne unterhalb von 80.000 Dollar. Der August-Bericht zur Inflation hob die Erwartung einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf rund 87 Prozent. Höhere Zinsen belasten Kryptowerte, weil diese keine laufenden Erträge abwerfen.

Die amerikanischen Spot-ETFs auf Bitcoin verzeichneten am 11. September den vierten Handelstag in Folge Abflüsse von rund 13,29 Millionen Dollar. Der Rest des Marktes zeigt in den Krypto News dagegen ein gemischteres Bild. Ethereum stieg laut Investing News Network innerhalb von 24 Stunden um 2,8 Prozent auf 2.538 Dollar. XRP notierte bei 1,36 Dollar und Solana bei 102 Dollar.

Am 15. September stimmt der amerikanische Senat darüber ab, ob das Verfahren zum CLARITY Act weitergeht. Die Abstimmung fällt einen Tag vor die Zinsentscheidung. Solange beide Termine offen sind, bleibt in den Krypto News die Spanne zwischen 75.000 und 80.000 Dollar der Rahmen für Bitcoin. Wer bei über einer Billion Dollar Marktkapitalisierung einsteigt, kauft Stabilität und nicht mehr die Vervielfachung, die ein kleineres Projekt mit fertigem Produkt noch bieten kann.

Pepeto, der Risiko-Scanner und die gebührenfreie Plattform hinter dem Presale

Genau an diesem Punkt taucht in den Krypto News seit Wochen ein Name auf, der bisher außerhalb der großen Charts läuft. Pepeto ist ein Presale, dessen Werkzeuge bereits arbeiten, während der übrige Markt auf Zinsen und Abstimmungen wartet. Der Markt ist voll von Projekten, die ihre Produkte erst nach dem Listing versprechen und bis dahin nur Ankündigungen liefern.

Der Risiko-Scanner von Pepeto misst die Stärke eines Tokens, bevor Kapital in eine Position fließt. Dazu kommt PepetoSwap, ein Netzwerk, das Tauschvorgänge über Ethereum, Solana und BNB Chain abwickelt, ohne dafür Gebühren zu berechnen. Beide Werkzeuge laufen heute und sind nicht für ein Update eingeplant. Sie arbeiten über eine einzige Plattform, deren gesamten Programmcode das Prüfhaus SolidProof vor dem Start des Presales untersucht und freigegeben hat, was Käufern von Beginn an eine geprüfte Grundlage verschafft. Diese Verbindung aus kostenlosen Tauschvorgängen und einer Bewertung des Risikos fehlt den meisten gefeierten Projekten der vergangenen Monate.

Bitcoin kann bei seiner heutigen Größe keine Vervielfachung mehr liefern, ein Presale mit fertigem Produkt dagegen schon. Der Einstiegspreis liegt derzeit bei 0,000000188 Dollar, verteilt auf eine Gesamtmenge von 420 Billionen Token. Die Entwicklung der eigenen Börse leitet ein früherer Experte von Binance. In den Presale sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar geflossen, und dieses Geld kam von Wallets, die das Produkt zuerst getestet und dann entschieden haben. Sie handelten, bevor der übrige Markt überhaupt einen Grund hatte hinzusehen. Für die Krypto News der kommenden Wochen zählt vor allem, wo Kapital überhaupt noch Raum nach oben findet.

Das erwartete Listing an Binance ist der Moment, an dem zum ersten Mal ein gehandelter Preis entsteht. Bis dahin bestimmt allein der Zeitpunkt des Einstiegs, zu welchem Kurs jemand dabei ist. Danach gilt der Preis der Börse, und die Differenz zum Presale ist dann bereits verteilt.

Fazit

Die Krypto News der kommenden Tage werden von der Sitzung der Notenbank und der Abstimmung im Senat bestimmt. Bitcoin bewegt sich dabei in seiner Spanne, und genau diese Ruhe ist zugleich seine Grenze. Eine Verdopplung auf diesem Niveau verlangt frisches Kapital, das der Markt in diesem Umfeld nicht bereitstellt. Ein Presale mit fertigen Werkzeugen startet an einem ganz anderen Punkt dieser Kurve. Wer in Krypto wirklich verdient hat, war vor der Menge da und nicht danach. Zwischen dem heutigen Einstiegspreis und dem ersten Kurs nach dem Listing liegt genau die Spanne, aus der frühe Käufer ihre Rendite ziehen können.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News in dieser Woche?

Bitcoin hält 77.000 Dollar, während der Markt eine Zinserhöhung mit 87 Prozent Wahrscheinlichkeit einpreist. Einen Tag davor entscheidet der Senat über das Verfahren zum CLARITY Act.

Wie schützt Pepeto Anleger in unruhigen Marktphasen?

Pepeto prüft mit seinem Risiko-Scanner die Stärke eines Tokens vor jedem Kauf, und PepetoSwap wickelt Tauschvorgänge über drei große Netzwerke ohne Gebühren ab. Den geprüften Stand aller Zahlen zeigt die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.