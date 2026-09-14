München (ots) -Nach 4 Pflichtspielen in Serie ohne Sieg landet Waldhof Mannheim dank eines kuriosen Treffers ein 1:0 bei Wehen Wiesbaden. Eine Fallrückzieher-Vorarbeit mündet im Fallrückzieher-Tor durch Julian Ulbricht. Nach 225 Tage (letztmals am 31.1.2026) ohne Auswärtssieg feiert der Waldhof somit wieder in Fremde und stürzt Wehen Wiesbaden noch mehr in die Krise. Waldhof-Trainer Rui Mota freut vor allem, dass erstmals unter seiner Regie hinten die null steht: "Wir haben endlich wieder eine Führung verteidigt. Wir wollten unbedingt die Null halten."Der keinesfalls enttäuschende SVWW bleibt das einzige sieglose Team der 3. Liga und hadert mit der Torschabschlusspanik: nur 2 Tore in 5 Spielen sind eine schwere Hypothek. Trainer Daniel Scherning: "Das einzige, was man der Mannschaft vorwerfen kann, ist das wir bei all der Überlegenheit den Ball nicht ins Tor bringen. Wir haben aus 3 Heimspielen nur 1 Punkt geholt - das ist nach den gezeigten Leistungen zu wenig. Wir müssen aufhören mit Druck. Ich habe ganz andere Vereine trainiert, wo mehr Druck auf dem Kessel ist."Fortuna Köln rettet dank des Treffers von Hamadi Al Ghaddioui das 2:2 und einen Punkt bei der TSG Hoffenheim II. Damit bleibt das Team von Matthias Mink das vierte Spiel in Folge ungeschlagen. Der Coach freut sich über seine Vielzahl an Stürmern: "Das ist das, was ich vor dem Spiel schon gesagt habe: Die Tore werden irgendwann kommen, sowohl von Hamadi (Al Ghaddioui) wie auch von Enzo (Wirtz). Timo (Bornemann) ist ein Stürmer, der auch in der vergangenen Saison einige Male getroffen hat, trotz geringerer Spielzeit. Er ist heute auch wieder aufs Feld gekommen, hat hart gearbeitet. Jannik (Mause) bereitet das Tor auch außergewöhnlich vor. Deswegen sind wir froh, dass wir so viele Stürmer unter Vertrag haben." Mit dem Punkt findet sich die Fortuna auf Rang 13 ein. Die TSG Hoffenheim bleibt Neunter."Preußen Münster dreht das Spiel und sichert sich mit dem 2:1 beim VfB Stuttgart II den 2. Auswärtssieg der Saison. Matchwinner ist Marvin Schulz, der gleich doppelt zuschlägt. Kurios: den Namen Marvin Schulz gibt es im Kader der Preußen doppelt. So trägt der Torjäger den Zusatz "II" im Kadernamen. Im Vorjahr war das Talent noch an Sandhausen in die Regionalliga Südwest ausgeliehen und strahlt: "Ich habe jetzt das Vertrauen vom Trainer bekommen und das mit 2 Toren zurückgezahlt. Die Leihe nach Sandhausen im letzten halben Jahr hat mir geholfen, um hier besser an die Startelf ranzukommen. Den Schwung von Havelse und Stuttgart nehmen wir ins Spiel gegen Saarbrücken mit - das wird ein Kracher."Am kommenden Mittwoch empfangen die Preußen den FCS (live ab 18.30 bei MagentaSport). Dann soll auch die "Waffe" (Trainer Thomas Wörle) Einwurf wieder greifen. Beide Treffer fallen nach langen Einwürfen von Torge Paetow. Münster ist mit dem 2. Dreier in Folge und nun 10 Punkten an der Tabellenspitze dran.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum Sonntag des 5. Spieltags der 3. Liga. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's in der 3. Liga bei MagentaSport mit der englischen Woche in der 3. Liga: am Dienstag, 15.9., startet der 6. Spieltag - unter anderem mit Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf (Konferenz ab 18.30 Uhr).TSG Hoffenheim II - Fortuna Köln 2:2 - Fortuna Köln "froh, dass wir so viele Stürmer unter Vertrag haben"Stefan Kleineheismann, Trainer Hoffenheim II: "Das tut weh, direkt nach dem Spiel, weil wir es aus meiner Sicht verdient gehabt hätten, das Spiel zu ziehen. Wir haben leider die Entscheidung nicht gemacht und dann kann im Fußball immer etwas passieren. Das ist leider heute so passiert. Dennoch hat die Art und Weise von unserem Auftritt gepasst. Wenn wir das weiterhin auf den Platz bringen, werden die Siege kommen. Das gilt es für uns weiter so zu schärfen."...zu den verpassten Chancen auf das 3:1: "Da dürfen wir es entscheiden. Das haben wir nicht gemacht. Dann musst du es so gut verteidigen, so clever verteidigen, so geradlinig spielen, dass du keine Chancen mehr zulässt. Das ist uns heute leider nicht gelungen. Wir nehmen den Punkt dennoch mit. Das ist ein weiterer Punkt auf dem Konto. Wir lernen draus."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cldyUkd3OWtmQVUvL3AvWm1LdWNxcHF1UkUzVFJ4Vlpwc3pHRlpxRHZFTT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1eQuDWCOzXcxpyt/mTCAt_K5A2sn)Matthias Mink, Trainer Fortuna Köln: "Das ist das, was ich vor dem Spiel schon gesagt habe: Die Tore werden irgendwann kommen, sowohl von Hamadi (Al Ghaddioui) wie auch von Enzo (Wirtz). Timo (Bornemann) ist ein Stürmer, der auch in der vergangenen Saison einige Male getroffen hat, trotz geringerer Spielzeit. Er ist heute auch wieder aufs Feld gekommen, hat hart gearbeitet. Jannik (Mause) bereitet das Tor auch außergewöhnlich vor. Deswegen sind wir froh, dass wir so viele Stürmer unter Vertrag haben und gleichzeitig heute den ein oder anderen auf dem Platz hatten, der das Spiel mitentschieden hat."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TC9UQXNmNk1GNUpQa0l4WkttRnM5MjRPYVFIcVZId3FDcHhqUW9LZzRFVT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1kTcSLI0th8XRrP/qPqFDoASUCc2)SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim 0:1 - Wiesbadens Scherning bleibt sieglos und sieht "keinen Druck auf dem Kessel".Daniel Scherning, Trainer SV Wehen Wiesbaden: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht und waren in allen Phasen besser. Wir hatten 3, 4 klare Chancen und nichts zugelassen. Das einzige, was man der Mannschaft vorwerfen kann, ist das wir bei all der Überlegenheit den Ball nicht ins Tor bringen. Wir haben aus 3 Heimspielen nur 1 Punkt geholt - das ist nach den gezeigten Leistungen zu wenig. Wir müssen aufhören mit Druck. Ich habe ganz andere Vereine trainiert, wo mehr Druck auf dem Kessel ist."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=cDJLNE5qRCs0MCtVU1dhbnJOR2hpWnc2T0tES3I2SGlsejRISEFkaHRjRT0=Marcus Müller, SV Wehen Wiesbaden: "Es ist unglaublich bitter, dass wir dieses Spiel verlieren. Wir spielen so gut und dominieren - und die machen durch einen Fallrückziehertreffer das Tor. Das Positive: Wir bringen uns in die Abschlusssituationen. Mittwoch geht so ein Ball wie der von Roberto Massimo rein und dann ist alles gut."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=NW8wRmNkZ21UVENrZU5zeTN0dlZlNTh4WFZvK2pnVE5ra0ZIRHpVeWVhQT0=Rui Mota, Trainer SV Waldhof Mannheim: "Wir haben endlich wieder eine Führung verteidigt. Wir wollten unbedingt die Null halten. Wir waren defensiv sehr gut vor der Pause. Letzte Woche haben wir den Ball nicht reinbekommen. Nun hatten wir etwas Glück. Wir haben sehr gut zusammengehalten nach der Pause. Wir brauchen aber mehr Ballkontrolle. Wir haben 3 tolle Stürmer, die viel arbeiten."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=VFJoa0tNYkZueFhPNkFFZ3B3WnNZdHdUS25aaUk4RmcxN2RlbFpPejFqbz0=Julian Rieckmann, SV Waldhof Mannheim: "In der 1. Halbzeit waren es recht ausgeglichen. Wir wollten nach der Pause das Spiel mehr kontrollieren. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben aber erstmals seit Mai zu Null gespielt, sind ganz gut gestanden. Bislang waren fast alle Spiele auf Augenhöhe."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=bE1XNDc3SFFRTnUvV0NxUDRJczVHcGNmZ3F0OXI5b0RWeVVRSTdOaUVpZz0=VfB Stuttgart II - Preußen Münster 1:2 - Münster dreht das Spiel mit der "Waffe" Einwurf und Doppelpacker Marvin SchulzThomas Wörle, Trainer Preußen Münster: "Die Einwürfe sind eine Waffe von uns. Torge Paetow kann die weit schleudern und wir sind sehr aktiv beim 2. Ball. Marvin Schulz hat das gewisse Etwas in Richtung Tor. Er hat sich als junger Trainer nach oben gearbeitet. Wir haben wieder einen Mentalitätssieg erlangt nach einer verschlafenen Anfangsphase. Wir haben in der 2. Halbzeit sehr gut verteidigt und ein paar Hochkaräter liegen lassen. Von daher geht der Sieg in Ordnung."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=cnJxY1pOUmUxQmNiVi9RNmhvRzZKK3hZcjhvY1ZCUFFKUC9vdXVFVXY0VT0=Marvin Schulz, Preußen Münster, trifft doppelt gegen den VfB Stuttgart II: "Wir haben schon in der Vorwoche das Spiel gegen Havelse in der 2. Halbzeit über den Kampf gewonnen. Wir haben hier etwas gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Dann haben wir die Überhand übernommen. Ich habe jetzt das Vertrauen vom Trainer bekommen und das mit 2 Toren zurückgezahlt. Die Leihe nach Sandhausen im letzten halben Jahr hat mir geholfen, um hier besser an die Startelf ranzukommen. Den Schwung von Havelse und Stuttgart nehmen wir ins Spiel gegen Saarbrücken mit - das wird ein Kracher."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=R3FobjZmVzZOSmhaSkZ3ME12RzRPZ2xlTnFJblAwNzI3TnpROUR1SWc1az0=Nico Willig, Trainer VfB Stuttgart II: "Die ersten 30 Minuten haben wir richtig gut gespielt und gehen auch in Führung. Dann fällt der Ausgleich nach einem Einwurf - das war die Waffe von Preußen Münster. Die Spielanlage von uns war okay. Wir konnten dann aber nicht mehr zulegen und die Auswechslungen haben uns nicht verbessert. In Rostock können wir nun befreit aufspielen. Da ist Druck auf dem Kessel und von uns erwartet niemand etwas."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=a2NRMVpHOXdxSE1xV21BZWZkc01IY3cwUVcvQ0N3bHRDMk1RTEJaZXVpMD0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 6. SpieltagDienstag, 15.09.2026ab 18.30 Uhr in der Konferenz und ab 18.45 Uhr im Einzelspiel: MSV Duisburg - TSV Havelse, Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf, SV Meppen - Viktoria Köln, SG Sonnenhof Großaspach - SC Verl, Würzburger Kickers - Alemannia AachenMittwoch, 16.09.2026ab 18.30 Uhr in der Konferenz und ab 18.45 Uhr im Einzelspiel: FC Ingolstadt - TSG Hoffenheim II, Preußen Münster - 1. FC Saarbrücken, Hansa Rostock - VfB Stuttgart II, SV Waldhof Mannheim - Rot-Weiss Essen, Fortuna Köln - SV Wehen WiesbadenGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 4. SpieltagMontag, 14.09.2026ab 17.45 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern MünchenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6351080