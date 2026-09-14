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XRP notiert bei rund 1,35 Dollar und liegt damit knapp unter dem 200 Tage Durchschnitt bei 1,355 Dollar, und das erstmals seit Wochen. Seit dem 9. September hat der Coin 6,2 Prozent verloren, gegenüber dem Augusthoch über 1,50 Dollar sind es rund 10 Prozent. Am 11. September meldeten die amerikanischen XRP ETFs null Nettoflüsse, obwohl 36 Millionen Dollar den Besitzer wechselten. Ripple liefert gleichzeitig eine Meldung nach der anderen, und trotzdem fällt der Kurs. Warum bewegt eine gute Nachrichtenlage den Kurs überhaupt nicht mehr? Die Antwort liegt in einer Zahl, die viele übersehen, und sie steht nicht im Chart.

XRP zwischen Ripple Schlagzeilen und einem ETF Tag ohne jede Bewegung

Die Nachrichtenlage rund um Ripple war selten dichter. Am 12. September stellte der Produktchef von Ripple institutionelle Kredite auf dem XRP Ledger als den entscheidenden Anwendungsfall vor. Kurz zuvor baute Ripple KI Agenten in seine Treasury Software ein, die Liquidität überwachen und Vorschläge machen können. Die Ankündigungen betreffen die Infrastruktur und nicht den Handel, und das ist ein Unterschied, den der Markt gerade abstraft. Laut Yahoo Finance liegt XRP bei 1,35 Dollar und einer Marktkapitalisierung von 84,65 Milliarden Dollar.

Der Rückgang von 1,44 Dollar am 9. September auf 1,35 Dollar entspricht 6,2 Prozent in drei Tagen. Damit handelt XRP 0,4 Prozent unter dem 200 Tage Durchschnitt, einer Linie, die viele Fonds als Trendgrenze nutzen. Laut CoinDesk lag das Handelsvolumen zuletzt bei rund 744 Millionen Dollar in 24 Stunden. Am 11. September verzeichneten die XRP Fonds null Nettoflüsse, während Ethereum Produkte 216 Millionen Dollar einsammelten. Kumuliert stehen 1,70 Milliarden Dollar an Zuflüssen gegen 1,45 Milliarden Dollar Nettovermögen, weil der Kurs seit Jahresbeginn 26,19 Prozent verloren hat.

Nach oben wartet der nächste größere Widerstand bei 1,60 Dollar, also an der im Februar 2026 gebrochenen Unterstützung. Selbst ein Anstieg dorthin bedeutet rund 19 Prozent, und für 3,00 Dollar müsste die Bewertung auf über 180 Milliarden Dollar steigen. Genau das ist das Problem großer Coins, denn Meldungen allein setzen solche Summen nicht mehr in Bewegung. Größere Bewegungen brauchen Zuflüsse, und genau die fehlen. Die Frage lautet also nicht, ob Ripple liefert, sondern wo ein Einstieg heute überhaupt noch Raum nach oben hat.

Pepeto und der Risk Scorer, der XRP Haltern bisher fehlt

Raum nach oben entsteht dort, wo die Bewertung noch klein ist. XRP müsste sich mehr als verdoppeln, um 180 Milliarden Dollar zu erreichen, und dafür braucht es Käufer in einer Größenordnung, die selten auftaucht. Bei 84 Milliarden Dollar ist der einfache Teil der Bewegung längst gelaufen. Pepeto steht am anderen Ende dieser Rechnung, noch im Vorverkauf und noch ohne Börsenpreis.

Mehr als 500 Millionen Menschen halten heute Kryptowährungen, und den meisten fehlt ein Werkzeug, das vor dem Kauf prüft, ob ein Token sicher ist. Ein früherer Binance Experte hat Pepeto genau dafür gebaut. Der Risk Scorer liest jeden Vertrag, und wer eine Vertragsadresse einfügt, sieht die Gefahrenbewertung in Sekunden statt nach einer Stunde Recherche. Wer dieses Ergebnis kennt, weiß vor dem ersten investierten Dollar, was mit einem Token nicht stimmt.

Besteht ein Token die Prüfung, bewegt eine Cross Chain Bridge die Mittel von Ethereum oder BNB Chain dorthin, wo der Handel stattfinden soll. Dafür braucht es keine zweite Anwendung und keinen weiteren Schritt. Wallets, die diese Werkzeuge laufen sahen, haben bereits mehr als 10 Millionen Dollar in den Vorverkauf gegeben. Der Prüfbericht von SolidProof deckt den vollständigen Quellcode ab und wurde abgeschlossen, bevor die erste Wallet überhaupt Zugang zum Vorverkauf erhielt.

Der Vorrat endet bei 420 Billionen Token, und ein erwartetes Binance Listing wartet noch auf seinen Termin. Ein Token kostet derzeit 0,000000188 Dollar, und beim Listing liegt der Preis voraussichtlich darüber, was den Abstand für heutige Käufer ausmacht. Pepeto hat einen funktionierenden Handelsknotenpunkt vorgelegt, bevor die erste Börse überhaupt öffnet. Der Vorverkauf bleibt nur so lange offen, wie diese Stufe läuft, und danach entscheidet nicht mehr der Käufer über den Preis, sondern der Markt.

Fazit

XRP kämpft am 200 Tage Durchschnitt, während die eigenen Fonds keine Zuflüsse melden. Selbst der Weg auf 1,60 Dollar liefert rund 19 Prozent, denn 84 Milliarden Dollar Bewertung bremsen jede Bewegung. Pepeto liefert die Spanne, die XRP wegen seiner Größe nicht bieten kann, weil der Preis vor dem Börsenhandel feststeht. Frühe Käufer haben in solchen Lagen kleine Beträge in Positionen verwandelt, die ihr Depot veränderten, weil sie vor dem Markt da waren. Diesen Preis gibt es nur auf der offiziellen Pepeto-Website. Wer jetzt kauft, sichert sich diesen Abstand, denn sobald der Handel startet, ist der Einstieg weg.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum fällt XRP trotz guter Nachrichten von Ripple?

XRP fällt, weil die Nachfrage fehlt und nicht die Nachrichten. Die ETFs meldeten am 11. September null Nettoflüsse, und der Kurs liegt unter dem 200 Tage Durchschnitt.

Was macht Pepeto anders als XRP?

Pepeto steht noch im Vorverkauf und damit vor dem ersten Börsenpreis, während XRP bereits 84 Milliarden Dollar bewertet ist. Den Code hat SolidProof geprüft, und Zugang gibt es nur auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.