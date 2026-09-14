XRP Prognose September 2026 XRP Kurs bei 1,35 Dollar und ETF Zuflüsse bei null

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XRP kostet aktuell etwa 1,35 Dollar und liegt damit noch immer mehr als 56 Prozent unter dem Zyklushoch von 3,65 Dollar. Über 30 Tage war XRP mit einem Plus von mehr als 30 Prozent trotzdem der stärkste der vier großen Coins. In der Woche bis zum 12. September kippte das Bild und XRP verlor schneller als Bitcoin und Ethereum. Genau dieser Widerspruch macht die XRP Prognose in diesem Monat so schwer lesbar. Denn zuletzt kam bei den Börsenfonds auf diesen Coin kein einziger Dollar mehr an. Was diese eine Zahl über den Rest des Jahres verrät, ist der eigentliche Punkt.

XRP Prognose unter Druck während die Nachfrage vor der Fed Sitzung pausiert

XRP wird laut CoinGecko bei rund 1,35 Dollar gehandelt und hat binnen 24 Stunden etwa 4 Prozent verloren. Mit einer Bewertung von etwa 85 Milliarden Dollar steht der Coin auf Rang fünf aller Kryptowährungen. Über sieben Tage summiert sich das Minus auf rund 7 Prozent, was die XRP Prognose kurzfristig eintrübt. Der gleitende 200 Tage Durchschnitt bei 1,355 Dollar ist die Linie, an der sich der Kurs gerade entscheidet.

Der Auslöser liegt außerhalb von Ripple, denn der US Kernverbraucherpreisindex vom 11. September lag laut Yahoo Finance bei 0,3 Prozent statt der erwarteten 0,2 Prozent. Danach stiegen die Wetten auf eine Zinsanhebung am 16. September auf 83 Prozent. Am selben Tag fielen die Zuflüsse in die XRP Fonds auf null, nachdem im August noch 159 Millionen Dollar zusammengekommen waren. Auch die Finanzierungsrate drehte ins Negative, was zeigt, dass große Adressen vor der Sitzung der Notenbank abwarten. Die XRP Prognose hängt damit kurzfristig weniger an Ripple als an einer Zinsentscheidung.

Für die XRP Prognose zählt daneben die Produktseite, denn Ripple setzte am 10. September KI Agenten in seiner Treasury Software ein. Eine Abstimmung im Senat über den CLARITY Act am 15. September könnte weiteren Rückenwind geben. Doch alle diese Nachrichten treffen auf eine Bewertung von 85 Milliarden Dollar. Wer eine Verdopplung sucht, bräuchte weitere 85 Milliarden Dollar an frischem Kapital, und genau an diesem Punkt schauen viele Anleger auf einen anderen Teil des Marktes.

Pepeto sammelt mehr als 10 Millionen Dollar dort, wo 85 Milliarden Dollar jede Verdopplung ausbremsen

Genau dort, wo 85 Milliarden Dollar Marktgewicht jede Verdopplung ausbremsen, beginnt die Rechnung von vorn. Meme Energie und echter Nutzen treffen selten im selben Projekt aufeinander, und wenn es passiert, sammeln früh positionierte Wallets die Rendite ein. Der ursprüngliche Pepe Start zeigte genau das, und die Käufer jenes Vorverkaufs erzielten Ergebnisse, über die der ganze Markt sprach. Pepeto bringt diese Energie zurück, diesmal mit einem Mitgründer von Pepe im Hintergrund.

PepetoSwap wickelt Swaps ohne Gebühren ab, sodass Händler den vollen Wert jeder Position behalten und nicht dafür bezahlen, überhaupt handeln zu dürfen. Der Risk Scorer erlaubt jeder Wallet, einen Token vor dem Kapitaleinsatz zu prüfen, was Verluste senken kann. Ein Mitgründer von Pepe hat diese Werkzeuge entworfen, nachdem er gesehen hatte, was im Markt regelmäßig schiefgeht. Jeder Teil des Protokolls greift ineinander, sodass Nutzer Geschwindigkeit und Sicherheit an einer Stelle bekommen.

Der vollständige Audit von SolidProof hat den Code hinter jedem einzelnen Smart Contract geprüft und bestätigt, dass er sauber und verifiziert ist, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde. Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar, und ein erwartetes Listing bei Binance könnte den Token deutlich über diese Marke tragen. Diese Verbindung aus Herkunft, funktionierenden Handelswerkzeugen und einem erwarteten Binance Listing bringt der Kryptomarkt nur selten hervor.

Die Wallets, die neben der XRP Prognose auch diesen Vorverkauf verfolgen, kennen den Aufbau bereits. Der Vorverkauf hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, weil die Zahlen hinter dem Projekt für sich sprechen. Ein Angebot von 420 Billionen Token trägt ein Projekt, das für die Zeit nach dem Listing bereitsteht. Jede neue Wallet verstärkt das Signal, dass sich die größere Chance dieses Zyklus hier formt und nicht bei den Schwergewichten.

Fazit

XRP brauchte Jahre an Rechtsstreit und ETF Zulassungen, um heute hier zu stehen. Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, bevor der Handel überhaupt begonnen hat. Bei 85 Milliarden Dollar Bewertung ist die XRP Prognose an das Tempo des Gesamtmarktes gebunden, ein Vorverkauf kennt diese Grenze nicht. Die XRP Prognose zielt auf Prozente, ein Einstieg vor dem Listing auf ein Vielfaches. Ein Mitgründer von Pepe, gebührenfreier Handel und ein erwartetes Binance Listing kommen selten zusammen. Wer wartet, kauft später zu einem Kurs, den die frühen Wallets gesetzt haben.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für September 2026?

XRP liegt bei rund 1,35 Dollar, knapp unter dem 200 Tage Durchschnitt von 1,355 Dollar. Entscheidend sind die Senatsabstimmung zum CLARITY Act und die Sitzung der US Notenbank.

Warum schauen Anleger neben der XRP Prognose auch auf Pepeto?

Pepeto ist ein Vorverkauf eines Pepe Mitgründers mit gebührenfreiem Handel, SolidProof Audit und mehr als 10 Millionen Dollar Volumen, zu finden auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.