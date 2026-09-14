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Der Bitcoin Kurs steht am 13 September 2026 bei rund 77.200 Dollar, während aus den US Spot ETFs in nur drei Handelstagen 449 Millionen Dollar abgeflossen sind. Allein am Donnerstag verließen 282,6 Millionen Dollar die Fonds, der größte Tagesabfluss seit dem 13 Juli. Fast zeitgleich kreuzte der 50 Tage Durchschnitt den 200 Tage Durchschnitt von unten nach oben. Damit stehen zwei Signale gegeneinander, und die Frage lautet, welches von beiden den Bitcoin Kurs in den kommenden Wochen führt. Die Antwort entscheidet, ob 80.000 Dollar wieder erreichbar werden oder ob 75.000 Dollar der nächste Test ist.

Bitcoin Kurs unter Druck nachdem die ETFs 449 Millionen Dollar verloren haben

Laut BeInCrypto haben die US Spot Bitcoin ETFs über drei Sitzungen hinweg 449,4 Millionen Dollar abgegeben. Das Nettovermögen fiel auf 97,49 Milliarden Dollar, nach 101,3 Milliarden Dollar am 4 September. Den größten Anteil trug ARK 21Shares mit rund 164 Millionen Dollar. Der Abfluss traf den Bitcoin Kurs kurz vor dem Inflationsbericht für August.

Das Bild bleibt trotzdem gemischt. Dieselben Fonds nahmen am 3 September noch 730,9 Millionen Dollar auf, den höchsten Tageszufluss seit Januar. Die kumulierten Nettozuflüsse liegen weiter bei 55,17 Milliarden Dollar, sodass die Verkäufe das Gesamtbild kaum verändern. Laut Cointelegraph lag der Bitcoin Kurs dabei nahe 78.000 Dollar, nach rund 79.700 Dollar zu Beginn der starken Zuflusswochen. Auffällig ist weniger die Höhe der Abflüsse als das Tempo der Umkehr.

Am 11 September entstand ein goldenes Kreuz, weil der 50 Tage Durchschnitt über den 200 Tage Durchschnitt stieg. Ein sofortiger Anstieg blieb aus, was bei diesem Signal normal ist. Entscheidend bleibt für den Bitcoin Kurs die Rückeroberung von 78.000 Dollar, denn darüber öffnet sich die Zone bis 82.000 Dollar, während unter 76.900 Dollar der Test von 75.000 Dollar wartet. Bei einer Bewertung von 1,5 Billionen Dollar bringt selbst ein starker Ausbruch eher Prozente als Vielfache. Wer mehr als Prozente sucht, schaut deshalb dorthin, wo ein Token noch gar nicht an der Börse gehandelt wird.

Pepeto und die Cross Chain Brücke während der Bitcoin Kurs an 78.000 Dollar scheitert

Der Bitcoin Kurs hängt gerade an Zuflüssen, die große Anleger jederzeit wieder abziehen können. Wer in dieser Lage einen Einstieg sucht, der noch echten Spielraum nach oben hat, stößt auf Pepeto. Das Projekt ist eine Meme Token Börse, gebaut von einem Pepe Mitgründer, und gibt Inhabern Zugang zu funktionierenden Handelswerkzeugen für die mehr als eine halbe Milliarde Krypto Inhaber weltweit.

Mehrere dieser Werkzeuge arbeiten als ein vollständiges Handelssystem zusammen. Will ein Inhaber Token zwischen Ethereum und der BNB Chain bewegen, übernimmt die Cross Chain Brücke den Transfer, während PepetoSwap auf der anderen Seite den besten Kurs sucht. PepetoSwap selbst ist eine Börse ohne Gebühren, auf der ohne jene Kosten gehandelt wird, die den Ertrag auf anderen Plattformen auffressen. Damit wird das Projekt zum Werkzeug für alle, die von jedem Handel mehr behalten wollen.

Wer im Vorverkauf einsteigt, verschafft sich einen deutlichen Vorsprung, und genau deshalb hat der Vorverkauf bereits mehr als 10 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die gerechnet hatten, bevor die Menge aufmerksam wurde. Noch bevor der erste Käufer eintreten konnte, hatte SolidProof den kompletten Vertragscode geprüft und die Sicherheit des Projekts schriftlich bestätigt. Dazu kommen eine feste Gesamtmenge von 420 Billionen Token und eine erwartete Binance Notierung, die den Token innerhalb weniger Tage nach dem Start neu bewerten könnte. Auf der offiziellen Pepeto Website kommen stündlich neue Inhaber dazu.

Der Einstiegspreis liegt weiterhin bei 0,000000188 Dollar, und weil der Listungspreis darüber liegen wird, öffnet sich genau dort der Abstand, aus dem der Ertrag für frühe Käufer kommt. Pepeto ist damit der Vorverkauf, der funktionierende Werkzeuge geliefert hat, während andere nur Versprechen geliefert haben. Dieser Einstieg existiert weiterhin für alle, die handeln, bevor sich das Fenster bis zur Notierung schließt.

Fazit zum Bitcoin Kurs

Der Bitcoin Kurs hat in drei Tagen 449 Millionen Dollar an ETF Kapital verloren. Bei dieser Marktgröße liefert selbst eine gelungene Erholung beim Bitcoin Kurs nur Prozente, während ein früher Einstieg eine völlig andere Rechnung eröffnet. Der letzte Zyklus hat aus den Wallets Millionäre gemacht, die sich zuerst bewegt haben, während die Wartenden zusahen, wie der Kurs davonlief. Ein Pepe Mitgründer Projekt mit funktionierenden Werkzeugen und erwarteter Binance Notierung bleibt nicht auf Vorverkaufspreisen, sobald das Handelsfenster öffnet. Der Einstieg jetzt ist die klarste zweite Chance, die dieser Markt bietet. Wer sie verstreichen lässt, trifft womöglich die teuerste Entscheidung dieses Zyklus.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum fällt der Bitcoin Kurs trotz des goldenen Kreuzes?

Der Bitcoin Kurs fällt, weil aus den US Spot ETFs in drei Sitzungen 449,4 Millionen Dollar abgeflossen sind und dieser Druck schwerer wiegt als das goldene Kreuz vom 11 September. Das Signal wird erst über 78.000 Dollar belastbar.

Was ist Pepeto und wo findet man den Vorverkauf?

Pepeto ist eine Meme Token Börse eines Pepe Mitgründers mit einer Cross Chain Brücke, einem von SolidProof geprüften Vertrag und einer festen Menge von 420 Billionen Token. Der Vorverkauf läuft auf pepetocoin.com.