DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 14. September
=== 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 11:15 DE/EZB-Direktorin Isabel Schnabel, Rede bei BMWi-Symposium 15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede im House of the Euro 16:00 DE/Bayer AG, Anhörung zur Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs vor dem Eighth Circuit Court in St. Louis, USA 17:35 AT/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu "Hofburg im Dialog - Economy, Europe, Resilience" ===
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September 14, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)
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