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zukunftsbilanzen.de
14.09.2026 06:46 Uhr
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Ausbruch mit Ansage: Wie KI die Aktien von Volatus Aerospace, SoftBank und SAP aus dem Abwärtstrend führt

Drei gebrochene Abwärtstrends, ein gemeinsamer Auslöser: Künstliche Intelligenz. Bei Volatus Aerospace, SoftBank und SAP sieht das Chartbild ganz anders aus als noch vor wenigen Wochen - und in allen drei Fällen steckt eine starke fundamentale Story dahinter. Der kanadische Drohnenspezialist sichert sich frische Großaufträge aus der Verteidigungsbranche, die japanische Beteiligungsholding profitiert vom nahenden Anthropic-Börsengang, und der deutsche Softwareriese beweist mit starken Cloud-Zahlen, dass er eher zu den KI-Gewinnern als zu deren Opfern gezählt werden muss. Drei völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle, drei Trendwenden - und die Frage, wie viel Potenzial noch in den Aktien steckt.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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