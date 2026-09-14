Erweiterung der Link-16-Interoperabilität ohne Hardware-Integration auf Plattformebene

Focused Support LLC gab heute die Einführung von "Cavok STRIKE" bekannt, einer integrierten Softwarelösung, die das taktische Lagebild im Link-16-Raum erweitert, indem sie die Einbindung weiterer operativer Plattformen in das Link-16-Netzwerk ermöglicht.

Auf modernen Schlachtfeldern sind zunehmend unbemannte Systeme, Sensoren und unterstützende Plattformen im gesamten gemeinsamen Einsatzraum im Einsatz. Die rasante Verbreitung von UAS der Gruppen 1, 2 und 3 darunter sowohl Einweg- als auch wiederverwendbare Systeme hat zu einem wachsenden Bedarf geführt, diese Ressourcen in das übergeordnete taktische Netzwerk zu integrieren. Viele dieser Plattformen liefern einsatzrelevante Informationen, blieben jedoch in der Vergangenheit aufgrund von Einschränkungen hinsichtlich Größe, Gewicht, Leistungsaufnahme, Komplexität der Plattformintegration oder Anschaffungskosten außerhalb des Link-16-Netzwerks.

Cavok STRIKE schließt diese Lücke, indem es Plattformen ermöglicht, als Teilnehmer ohne Führungs- und Kontrollfunktionen am Link-16-Netzwerk teilzunehmen. Dadurch können diese Plattformen mit herkömmlichen Link-16-Plattformen zusammenarbeiten und zum gemeinsamen Lagebild beitragen sowie von diesem profitieren, ohne dass ein Link-16-Terminal an Bord oder eine Hardware-Integration auf Plattformebene erforderlich ist.

"Link-16 hat taktische Operationen seit Jahrzehnten grundlegend verändert, doch die Teilnahme war bislang traditionell auf Plattformen beschränkt, die die für die Einbindung in das Netzwerk erforderliche Hardware, den Integrationsaufwand und die Kosten bewältigen können. Cavok STRIKE beseitigt diese Barriere und ermöglicht es einem breiteren Spektrum an Einsatzplattformen, über Software mit der Link-16-Gemeinschaft zusammenzuarbeiten", erklärte Andrew "Judge" Beitz, Director of Strategic Initiatives bei Focused Support LLC.

Cavok STRIKE ist direkt in das Cavok Mission Ecosystem integriert und ermöglicht es Plattformen, an Link-16-Einsätzen teilzunehmen, ohne dass die mit einer herkömmlichen Integration auf Plattformebene verbundenen Kosten, Komplexität und Zeitaufwand anfallen. Durch die Ausweitung der Link-16-Interoperabilität auf weitere Plattformen ermöglicht STRIKE den Einsatzkräften, neue operative Fähigkeiten besser zu nutzen, und bietet gleichzeitig einen umfassenderen Überblick über die eigenen Einsatzmittel, die im gesamten gemeinsamen Gefechtsraum operieren.

Cavok STRIKE wird als lizenzierte Softwarefunktion innerhalb des Cavok Mission Ecosystem bereitgestellt und ermöglicht es Einsatzkräften und operativen Einheiten, ihre Effektivität im gesamten gemeinsamen Einsatzraum zu steigern und dabei die vorhandene digitale Infrastruktur zu nutzen.

Über Focused Support LLC

Focused Support LLC bietet fortschrittliche Software zur Missionsdurchführung sowie Lösungen zur operativen Integration für Kunden aus den Bereichen Verteidigung und nationale Sicherheit. Das Cavok Mission Ecosystem, das auf Millionen von Betriebsstunden in Kampfsituationen basiert, bietet Soldaten Echtzeit-Lagebild des Gefechtsraums, domänenübergreifende Zusammenarbeit und zeitkritische Unterstützung bei operativen Entscheidungen.

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