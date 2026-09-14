DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PREISE / SCHNITZER - Die Militäroffensive der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz im Jemen wird nach Einschätzung der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer zu steigenden Preisen auch in Deutschland führen. "Anders als erhofft, entspannt sich die Lage im Nahen Osten nicht, ganz im Gegenteil", sagte Schnitzer dem Kölner Stadt-Anzeiger. "Das wird sich auch bei den Preisen an der Tankstelle und den Verbraucherpreisen insgesamt bemerkbar machen und uns alle belasten." Zugleich warnte die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung davor, mit staatlichen Entlastungen auf die Verschärfung der Lage am Golf zu reagieren. Die beste Antwort sei "nicht, nach neuen Hilfen durch den Staat zu rufen, sondern nach mehr Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen", sagte Schnitzer. (Kölner Stadt-Anzeiger)

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September 14, 2026 00:36 ET (04:36 GMT)

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