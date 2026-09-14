Coca-Cola zahlt am 1. Oktober erneut 0,53 US$ je Aktie aus. Bei einem Aktienkurs von 88,29 US$ liegt die annualisierte Dividendenrendite jedoch nur bei rund 2,4%. Interessanter als die bevorstehende Zahlung ist deshalb die Frage, wie kräftig der Dividendenkönig seine Ausschüttung 2027 erhöhen kann - und ob das zusammen mit dem operativen Wachstum die anspruchsvolle Bewertung rechtfertigt. Eine Erhöhung auf 2,20 US$ erscheint realistisch Coca-Cola ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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