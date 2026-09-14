Die DroneShield-Aktie hat seit ihrem Rekordhoch bei rund 6,80 AUD etwa -75% an Wert verloren und notiert inzwischen bei 1,66 AUD. Allein am Freitag gab der Kurs um weitere -2,35% nach. Damit erreicht die Aktie eine wichtige Unterstützungszone. Gelingt hier die Bodenbildung - oder setzt sich der Abwärtstrend weiter fort? Chartanalyse zur DroneShield-Aktie Nach dem Allzeithoch bei rund 6,80 AUD drehte die DroneShield-Aktie in einen ausgeprägten Abwärtstrend. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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