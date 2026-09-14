Die SpaceX-Aktie hat sich vom August-Tief bei rund 105 US$ inzwischen um etwa +44% erholt und notiert aktuell bei 151,13 US$. Nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal konsolidiert der Kurs direkt oberhalb einer wichtigen Unterstützung. Reicht die Stabilisierung für den nächsten Aufwärtsimpuls - oder droht ein erneuter Rücksetzer? Chartanalyse zur SpaceX-Aktie Nach dem Hoch bei rund 225 US$ geriet die SpaceX-Aktie massiv unter Druck und verlor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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