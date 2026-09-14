Die SanDisk-Aktie verlor am vergangenen Freitag -3,50% und fiel auf 1.633,35 US$ zurück. Zuvor hatte sich der Kurs nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal kräftig erholt und erneut die Marke von 1.800 US$ getestet. Nun lässt das Momentum nach. Setzt sich die Rallye trotzdem fort - oder beginnt der nächste Rücksetzer? Chartanalyse zur SanDisk-Aktie Nach dem Hoch bei rund 2.330 US$ geriet die SanDisk-Aktie in einen ausgeprägten Abwärtstrend und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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