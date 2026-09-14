Herrsching am Ammersee (ots) -Der Young Finance Award 2027 der Gesellschaft für Qualitätsprüfung bewertet die Leistung von Regionalbanken mit Fokus auf die Bedürfnisse junger Erwachsener. Unter den als NextGen Bank ausgezeichneten Kandidaten in mehr als 200 Städten beweisen die jeweils Erstplatzierten besondere Exzellenz im Umgang mit der jungen Zielgruppe.Regionalbanken richten ihren Blick verstärkt auf die junge Generation. Sie wollen auch für die Kunden von morgen ein verlässlicher und nahbarer Finanzpartner sein und setzen dafür auf frühzeitigen Dialog, Vertrauen und ein Verständnis für die Bedürfnisse und Lebenswelten junger Menschen. Gleichzeitig ist diese zusätzliche Ausrichtung der Außendarstellung für viele Regionalbanken eine Herausforderung: Bewährte Kommunikationsstrategien, Themenschwerpunkte und Kanäle lassen sich nicht einfach eins zu eins von einer Kundengeneration auf die nächste übertragen. Gefragt sind deshalb Strategien und Konzepte, die ausdrücklich auf die Gen Z, also die Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen, zugeschnitten sind und deren spezifische Finanz-Interessen, ihren diesbezüglichen Horizont und vor allen Dingen ihre Vorlieben und Gewohnheiten in der Informationsbeschaffung und Kommunikation berücksichtigen.Young Finance Award 2027 fühlt den Banken auf den ZahnWie gut es den einzelnen Branchenvertretern bereits gelungen ist, die Zielgruppe "abzuholen", hinterfragt die renommierte Gesellschaft für Qualitätsprüfung mit dem Young Finance Award. Das aus zahlreichen Testformaten im Bereich der Finanzdienstleistung, wie dem Bankentest "BESTE BANK vor Ort", bekannte unabhängige Testinstitut stützt sich dabei auf die Erkenntnisse aus der selbst durchgeführten NextGen Studie 2026. Die Onlinebefragung unter 1.000 Deutschen zwischen 18 und 30 Jahren zeichnet ein deutliches Bild zu Präferenzen und Erwartungen der Generation beim Thema Banking und Finance. Von zentraler Bedeutung ist hierbei die Erkenntnis, dass junge Erwachsene der Gen Z, entgegen verbreiteter Annahme, durchaus an diesen Finanzthemen interessiert sind. Gleichzeitig liefert die Studie aber auch Hinweise auf eine erkennbare Diskrepanz zwischen dem Vertrauen, das junge Erwachsene Regionalbanken zu schenken bereit sind, sowie ihren konkreten Erwartungen an Beratung und Service und den konkreten Erfahrungen, die sie im Kontakt mit ihrer Hausbank bereits gemacht haben.Digital, multimedial, engagiert, glaubwürdig und konsistentDer Young Finance Award konzentriert sich auf das webbasierte Angebot der Banken im Test, vor allen Dingen in Bezug auf den digitalen Ersteindruck, den die Website der einzelnen Kandidaten liefert. Geprüft wurden Informationsgehalt und digitales Serviceangebot sowie allgemeine Aspekte wie Usability und Mobiloptimierung. All dies geschieht aus dem Blickwinkel der Generation Z, mit Fokus auf die Anforderungen, Bedürfnisse und Erwartungen dieser Digital Natives.Neben der eigenen Website stehen die Social-Media-Aktivitäten der Banken im Mittelpunkt des Bankentests. Eine Auszeichnung als "NextGen Bank 2027" setzt voraus, dass die Kommunikationsstrategie alle für die Zielgruppe relevanten Plattformen und Media-Formate berücksichtigt. Dabei erwartet die kritische Jury nachhaltiges Engagement, konsistente Umsetzung und eine authentische Orientierung an der Sprache der Zielgruppe.Fünf Kategorien für ein umfassendes Bild des NextGen BankingDer Bankentest "NextGen Bank 2027" bewertet die Leistungsfähigkeit der Institute aus Sicht junger Kundinnen und Kunden in fünf zentralen Kategorien. Der Digital-Check untersucht die Qualität, Nutzerfreundlichkeit und Zielgruppenorientierung des digitalen Angebots. In der persönlichen Finanzplanung steht im Mittelpunkt, wie überzeugend Banken junge Menschen bei konkreten Finanzfragen digital unterstützen und Orientierung bieten. Ergänzend werden die Auftritte auf LinkedIn und Instagram hinsichtlich Qualität, Aktualität, Zielgruppenansprache und Mehrwert der Inhalte analysiert. Die fünfte Kategorie Authentizität im digitalen Ökosystem betrachtet schließlich das digitale Ökosystem als Ganzes (inkl. TikTok und YouTube) und bewertet, wie glaubwürdig, konsistent und zielgruppengerecht die Bank über verschiedene digitale Kontaktpunkte hinweg auftritt. So entsteht ein praxisnahes Gesamtbild davon, wie gut ein Institut auf die Erwartungen der nächsten Kundengeneration vorbereitet ist.Aktuelle ErgebnisseDie Ergebnisse des Young Finance Award sowie weitere Informationen zum Bankentest NextGen Bank 2027 und anderen Testformaten können auf der Website der Gesellschaft für Qualitätsprüfung (https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/young-finance-award/) abgerufen werden.Pressekontakt:Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbHKai FürdererMitglied der Geschäftsleitungmobil: 0171/76 09 162phone: 08152/39 616 97mail: kai.fuerderer@gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.deBüro- bzw. Postadresse: Pilsenseestraße 29, 82211 Herrsching amAmmerseeOriginal-Content von: Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121047/6351103