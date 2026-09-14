DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Diskussion um KI-Regulierung belastet Branchenaktien

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich zum Start in die neue Woche keine einheitliche Tendenz ausmachen. Mancherorts stützen die positiven Vorgaben der Wall Street vom Freitag, wobei der neuerliche Anstieg des Ölpreises die Kursgewinne aber begrenzt. Daneben veranlasst der für den späten Mittwoch erwartete Zinsentscheid der US-Notenbank einige Anleger zu Zurückhaltung, wie es heißt. Die Märkte erwarten mehrheitlich eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte.

Die am Wochenende von Anthropic-CEO Dario Amodei angestoßene Diskussion über eine stärkere Regulierung von KI belastet Chipaktien. Amodei sprach sich in einem Blog-Beitrag dafür aus, die Weiterentwicklung von KI-Modellen langsamer anzugehen, damit die Entwicklung von Mechanismen zur Risikoprävention damit Schritt halten könnten. Er reagierte damit auf die Kündigung eines KI-Forschers bei Anthropic wegen der seiner Meinung nach mit KI verbundenen Risiken und eigenständige Hacks durch KI in der jüngsten Vergangenheit. Andere Branchengrößen wie OpenAI-CEO Sam Altman und Tesla-CEO Elon Musk stimmten Amodei zu. Unterdessen verschiebt OpenAI wegen Sicherheitsbedenken seinen Börsengang.

In Südkorea fällt der technologielastige Kospi um 2,7 Prozent. Der Nikkei-225-Index in Tokio verliert 1 Prozent, während der breiter gefasste Topix um 0,6 Prozent steigt. Der Composite-Index in Shanghai notiert gut behauptet, der Hang-Seng-Index in Hongkong gewinnt 0,4 Prozent. In Sydney ist die Tendenz gut behauptet.

Unter den Chipwerten verbilligen sich die beiden südkoreanischen Schwergewichte SK Hynix und Samsung Electronics um 5,5 und 3,1 Prozent. In Tokio geht es mit dem Kurs der Softbank Group, einer der größten Unterstützer von OpenAI, um 11,5 Prozent abwärts. Die Aktie des Chipherstellers Kioxia verliert 6 Prozent. Advantest büßen 3 Prozent ein. In Taiwan gibt die Aktie des weltgrößten Chip-Auftragsfertigers Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) um 1,2 Prozent nach.

Die Ölpreise ziehen derweil wieder an. Gründe dafür sind neue Angriffe der Huthi-Rebellen auf Ziele in Saudi-Arabien und die kurzfristige Verschiebung von Verhandlungen über die Straße von Hormus. Aktuell verteuert sich das Barrel Brentöl um 2,8 Prozent auf 107,53 Dollar. Der steigende Ölpreis befeuert Inflationssorgen und damit die Erwartung von Zinserhöhungen.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.746,40 +0,1 +0,4 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.166,60 +0,6 +19,0 08:00 Kospi (Seoul) 6.726,69 -2,7 +59,6 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 24.893,11 +0,4 -2,9 10:00 Shanghai-Composite 3.894,28 +0,2 -1,9 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.704,16 +0,1 +22,8 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.433,14 -1,7 -25,7 10:00 KLCI (Malaysia) 1.693,86 +0,4 +0,8 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:05 % YTD EUR/USD 1,1566 -0,3 1,1598 1,1606 -1,5 EUR/JPY 178,05 +0,0 178,03 178,89 -3,2 EUR/GBP 0,8564 -0,1 0,8570 0,8585 -1,7 USD/JPY 153,94 +0,3 153,54 154,12 -1,7 USD/KRW 1.344,24 +0,2 1.341,46 1.344,60 -6,7 USD/CNY 6,7070 -0,0 6,7080 6,7090 -4,1 USD/CNH 6,7068 0,0 6,7073 6,7094 -3,9 USD/HKD 7,8427 0,0 7,8427 7,8417 +0,8 AUD/USD 0,7149 -0,3 0,7168 0,7175 +7,2 NZD/USD 0,5785 -0,5 0,5814 0,5831 +0,5 BTC/USD 77.582,60 +0,3 77.326,53 77.300,33 -11,5 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 102,60 +2,6 2,55 100,05 Brent/ICE 107,53 +2,8 2,92 104,61 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.325,91 -0,5 -21,41 4.347,32 Silber 63,87 -0,9 -0,59 64,46 Platin 1.797,28 +0,1 1,33 1.795,95 (Angaben ohne Gewähr) ===

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September 14, 2026 00:50 ET (04:50 GMT)

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