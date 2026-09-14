SFC Energy, Verbio oder Deutsche Rohstoff AG - so könnten am Montag wahrscheinlich die Kursgewinner aussehen. Am Wochenende, während Trump in Irland golft, die BRICS+ in Dehli über die Zukunft reden, nimmt der Druck auf die Ölpreise kräftig zu. Am Montagmorgen werden Anleger weltweit auf eine drastische Eskalation im Nahen Osten blicken. Zwei der kritischsten geopolitischen Nadelöhre für den weltweiten Öltransport geraten zeitgleich unter Druck. Und das während die Strasse von Hormus, wenn man sie noch so nennen darf, oder eben die Strasse von Amerika, immer noch mehr oder weniger blockiert ist. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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