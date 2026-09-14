Jaggaer, führender Anbieter für KI-gestützte Beschaffungslösungen, gab heute die Übernahme von Ivoflow bekannt, einer Plattform für Spend- und Price-Intelligence im Bereich Direktmaterialien mit Sitz in Koblenz, Deutschland. Die Transaktion wurde am 11. September 2026 abgeschlossen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260913447465/de/

Daniel Demuth and Nicolas Neubauer

Die Übernahme treibt Jaggaers Strategie, die intelligenteste Beschaffungsplattform der Branche aufzubauen, voran. Für Kunden löst die Kombination eine der hartnäckigsten Herausforderungen im Einkauf: Unternehmen verfügen über mehr Daten als je zuvor, doch die vollautomatische Analyse dieser Daten und Indentifikation von Einsparungen bleibt eine Herausforderung.

Die Ergänzung des Produktportfolios um Ivoflow ermöglicht es Jaggaer nun echte Spend Decision Intelligence bereitzustellen.

Die vollautomatische Analyse der Daten mit Ivoflow geben schnell und einfach Einblicke in Einsparungspotentiale. Einkaufsteams können damit bessere Entscheidungen in kürzerer Zeit treffen: Wo zahlen wir mehr, als die zugrunde liegenden Marktbedingungen rechtfertigen?

Welche Teile, Kategorien oder Lieferanten stellen das größte adressierbare Einsparpotenzial dar?

Welche externen Kostenentwicklungen sollten unsere Verhandlungsposition verändern?

Wo entstehen Preisunterschiede zwischen Werken, Regionen oder Lieferanten?

Welche Chancen sollten unsere Einkaufsteams zuerst angehen?

Welche Belege und kaufmännischen Argumente sollten Einkäufer in der nächsten Lieferantenverhandlung nutzen?

Zu den Unternehmen

Die Software von Jaggaer unterstützt Organisationen bei der Steuerung des gesamten Beschaffungsprozesses von der Lieferantenauswahl über die Vertragsverhandlung bis zur Rechnungsbegleichung. Zu den Kunden zählen Hersteller, Universitäten, Krankenhäuser und Behörden.

Ivoflow, gegründet 2020, widmet sich einem engeren, aber entscheidenden Problem für Hersteller: zu wissen, ob der für ein Teil gezahlte Preis marktgerecht ist. Die Software führt die Einkaufsdaten eines Unternehmens zusammen oft über verschiedene Systeme verstreut und schwer vergleichbar und gleicht sie mit externen Marktdaten wie Rohstoffkosten und Währungsbewegungen ab.

Eine Lücke schließen, die Herstellern viel Geld kostet

Direktmaterialien (die Rohstoffe, Teile und Komponenten, die direkt in die Produkte eines Herstellers einfließen) machen bei komplexen Herstellern typischerweise 50 bis 70 der Herstellungskosten aus. Dennoch verfügen weniger als 2 der Hersteller über eine speziell dafür entwickelte Ausgaben- und Preisintelligenz-Lösung. Die meisten vergleichen Lieferantenpreise noch manuell in Tabellenkalkulationen, ohne verlässliche Möglichkeit zu erkennen, ob die gezahlten Preise bei sich verändernden Märkten noch angemessen sind.

Ivoflow schließt diese Lücke: Die Plattform verbindet die ERP- und Beschaffungsdaten eines Herstellers mit Live-Marktdaten: Rohstoffindizes, Währungsbewegungen und Kostendaten. Sie berechnet auf Teile-Ebene, was jedes Teil kosten sollte, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Diese Einblicke ermöglicht es bessere Konditionen auszuhandeln.

Ivoflow-Kunden wie Georg Fischer, Sumitomo, Grammer, TI Automotive und ZF Lifetec nutzen die Plattform für vollständige Ausgabentransparenz, schnellere Verhandlungen und besser abgesicherte Preisentscheidungen. Sie sparen damit jedes Jahr Millionen.

Warum die beiden Unternehmen gemeinsam stärker sind

Jaggaer und Ivoflow lösen zwei Teile desselben Problems: Jaggaer unterstützt Organisationen dabei, den Beschaffungsprozess zu steuern Lieferantenauswahl, Verhandlung, Sourcing und Rechnungsabwicklung. Ivoflow zeigt, ob der angebotene Preis marktkonform ist. Gemeinsam gilt:

Die Preiskontrolle erfolgt dort, wo der Einkauf ohnehin täglich arbeitet. Statt in ein separates Tool zu wechseln, kann ein Einkäufer direkt im bereits genutzten System erkennen, ob ein Preis fair ist.

Bessere Daten erzielen bessere Ergebnisse. Die Intelligenz von Ivoflow ist nur so gut wie die zugrunde liegenden Daten. Die Kombination von Einkaufs- und Lieferantendaten liefert eine größere und aktuellere Grundlage realer Marktpreise.

Wo KI zum Einsatz kommt

Hersteller erhalten routinemäßig Anfragen von Lieferanten zur Preiserhöhung, mit Verweis auf gestiegene Kosten für Stahl, Kunststoff oder andere Rohstoffe. Die Prüfung, ob eine solche Anfrage tatsächlich gerechtfertigt ist, erfordert oftmals erheblichen manuellen Aufwand viele werden daher ohne tiefgreifende Prüfung genehmigt, wodurch ungerechtfertigte Erhöhungen still und leise die Marge eines Unternehmens schmälern.

Die Software von Ivoflow nutzt KI, um diese Prüfung zu automatisieren. Sie liest die Preiserhöhungsanfrage eines Lieferanten, schlüsselt auf, was die Kosten tatsächlich treibt (Rohstoffe, Währung, Arbeitskosten), gleicht dies mit realen Marktdaten ab und zeigt dem Einkäufer, welcher Anteil der geforderten Erhöhung gerechtfertigt ist und welcher nicht. Ein Beispiel aus der Praxis: Eine von einem Lieferanten geforderte Preiserhöhung von 6 erwies sich nach Prüfung der tatsächlichen Kostentreiber nur zu 1,3 als gerechtfertigt. Derselbe Ansatz durchsucht auch eigenständig die gesamten Ausgaben eines Unternehmens und markiert Kategorien, in denen sich Preise bereits vom Markt entkoppelt haben, noch bevor ein Lieferant eine Erhöhung fordert.

In Wachstum investieren

Jaggaer beabsichtigt, in das Team, das Produkt und die Roadmap von Ivoflow zu investieren, einschließlich des Ausbaus der KI-gestützten Fähigkeiten wie Szenariomodellierung, Evaluierung von Einsparwahrscheinlichkeiten und proaktiver Beschaffungsempfehlungen. Die Mitgründer von Ivoflow, Daniel Demuth und Nicolas Neubauer, werden das Ivoflow-Team weiterhin leiten, das im Rahmen der Transaktion zu Jaggaer gestoßen ist.

"Ivoflow wird es Einkäufern ermöglichen, mehr ihrer Direktmaterialien innerhalb einer einzigen Plattform zu verwalten und dabei leistungsstarke Markt- und Kostenintelligenz in Lieferantenverhandlungen einzubringen. Das bedeutet transparentere, faktenbasierte Gespräche mit Lieferanten, stärkere Partnerschaften und bessere kommerzielle Ergebnisse. Wir sehen eine echte Chance, in das Team zu investieren, die Plattform auszubauen und das, was wir gemeinsam erreichen können, zu beschleunigen", sagte Andrew Roszko, Chief Executive Officer von Jaggaer.

"Wir haben Ivoflow entwickelt, um Herstellern dabei zu helfen, im Kostenmanagement führend zu werden und ihre Profitabilität zu steigern. Jaggaer gibt uns die Reichweite und die Plattform, um diese Fähigkeit vielen weiteren Kunden zugänglich zu machen und das zu beschleunigen, was wir uns vorgenommen haben. Wir freuen uns sehr auf das, was vor uns liegt, und darauf, Teil des Jaggaer-Teams zu werden", sagte Nicolas Neubauer, Mitgründer von Ivoflow.

"Jaggaer gibt uns die Möglichkeit, die Zukunft mitzugestalten, wie produzierende Unternehmen ihre Ausgaben steuern und Einsparungen identifizieren. Durch die Kombination der Fähigkeiten von Ivoflow mit dem Team, der Reichweite und der Plattform von Jaggaer können wir unsere Roadmap beschleunigen, unsere KI-Fähigkeiten ausbauen und uns zum weltweit führenden Anbieter von Spend- und Price-Intelligence für Hersteller entwickeln", sagte Daniel Demuth, Mitgründer von Ivoflow.

Über Jaggaer

Jaggaer entwickelt seit 1995 Beschaffungssoftware. Die Plattform unterstützt Organisationen bei der Steuerung des gesamten Beschaffungszyklus von der Lieferantenauswahl bis zur Rechnungsbegleichung und bedient Kunden, darunter mehrere Fortune-500-Unternehmen, Universitäten, Krankenhäuser und Behörden.

Über Ivoflow

Ivoflow wurde 2020 von den Mitgründern Daniel Demuth und Nicolas Neubauer gegründet und hat seinen Sitz in Koblenz, Deutschland. Ivoflow ist eine Plattform für Spend- und Price-Intelligence im Bereich Direktmaterialien, entwickelt von einem Team mit tiefgreifender Erfahrung in der Beschaffungsbranche. Die beiden lernten sich vor etwa einem Jahrzehnt bei der gemeinsamen Arbeit für den großen Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen kennen. Ivoflow betreut 17 Großkunden aus der Fertigungsindustrie mit 77,6 Mio. an verwalteten, nachverfolgten Einsparungen. Die Plattform wurde im ProcureTech 100 (2023, 2024 sowie 2025/26, Kategorie Analytics, Data Intelligence) ausgezeichnet, in die "Future 5" von SpendMatters aufgenommen, im SpendMatters SolutionMap für Spend Analytics validiert, mit der Hackett Group 2026 Customer Value-Auszeichnung in dieser Kategorie geehrt und 2025 mit dem BSFZ-Siegel für Innovationskompetenz ausgezeichnet.

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