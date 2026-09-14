Am 14. September wird Apple das Update auf iOS 27 zum Download zur Verfügung stellen. Welche Funktionen landen damit auf eurem iPhone und auf welche müsst ihr noch warten? Ein Überblick. Stellt euch vor, ein neues Betriebssystem erscheint, aber die beste Funktion könnt ihr nicht benutzen. So dürfte es Nutzer:innen gehen, die das neue iOS 27 installieren. Herzstück des Updates ist die neue KI-Version von Siri, genannt Siri AI. In Europa wird sie vorerst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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