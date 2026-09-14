Frankfurt am Main / Butzbach (ots) -Ebersgöns (Wetteraukreis) ist das "Dollste Dorf" 2026. Der Ortsteil der Gemeinde Butzbach setzte sich am Sonntagabend bei der hr-Aktion gegen drei weitere hessische Dörfer durch.Ebersgöns punktete sowohl bei den Quizfragen als auch bei den Aktionsspielen und konnte sich am Ende an die Spitze setzen. Neu war ein "Showblock", den jedes Dorf präsentieren durfte. Das TV-Publikum konnte die Darbietungen via TED bewerten. Auch hier setzte sich Ebersgöns souverän durch. Die Moderatoren Kate Menzyk und Jens Kölker überreichten dem Siegerdorf den begehrten Goldenen Onkel Otto.Das Finale der "Hessenschau"-Reihe "Dolles Dorf" wurde am Sonntag auf dem hr-Gelände des Funkhauses am Dornbusch in Frankfurt ausgetragen und 120 Minuten lang live im hr-fernsehen ausgestrahlt. Den zweiten Platz belegte Uttershausen (Schwalm-Eder-Kreis), auf Platz 3 kam Katholisch-Willenroth (Main-Kinzig-Kreis) und vierter wurde Hetschbach (Odenwaldkreis). Die drei bekamen Onkel Ottos in den Farben Silber, Bronze und in Blau.Jens Kölker gratuliert Ebersgöns zum Sieg: "Die Stimmung auf dem hr-Gelände war trotz des Regenwetters super. Dieses Finale wird als das feucht-fröhlichste in die Geschichte eingehen". Und Kate Menzyk ergänzt: "Es hat wieder viel Spaß gemacht, alle Vier haben sich ins Zeug gelegt, aber am Ende kann nur einer gewinnen"Der Hessische Rundfunk hatte - wie in den vergangenen Jahren - alle 50 teilnahmeberechtigten Dörfer des vergangenen Jahres aus der Reihe "Dolles Dorf" der "Hessenschau" gefragt, ob sie am Finale teilnehmen wollen. 28 hatten sofort zugesagt. Davon haben 14 die gestellte Aufgabe gelöst, mit dem Handy ein 30-sekündiges Dorfporträt zu drehen. Zwei Wochen lang konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer der "Hessenschau" via TED und Internet über die Filme abstimmen. Ende Juni wurde dann das Ergebnis verkündet. Die vier Finalteilnehmer Ebersgöns, Uttershausen, Katholisch-Willenroth und Hetschbach hatten dann den Sommer über Zeit, sich auf das Finale vorzubereiten.Fotos können Sie unter diesem Link herunterladen: https://www.picdrop.com/reimold/rAApnrKt7SPressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6351117