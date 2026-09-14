Forscher des Max-Planck-Instituts für Polymerforschung zeigen einen bislang unbeachteten Weg, wie Regen beschichtete Metalle angreifen kann. Dafür ließen sie tausende Tropfen fallen. Der Gartenzaun, dessen Beschichtung abblättert oder das Auto, das auf seiner Oberfläche Beschädigungen aufweist, sind nicht nur Ärgernisse im Auge des Betrachters und das Ergebnis von Korrosion. Forscher des Max-Planck-Instituts für Polymerforschung haben eine weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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