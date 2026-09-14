Bielefeld (ots) -Die Geschäftsleitung von Diamant Software bekommt Unterstützung: Seit September verantwortet Thomas Lassahn als Chief Human Resources Officer (CHRO) die Personalstrategie des Softwareanbieters. In dieser Rolle wird er die Weiterentwicklung der Organisation, die Förderung von Führungskräften und Mitarbeitenden sowie die strategische Begleitung des Unternehmenswachstums vorantreiben.Erfahrung in Transformation und OrganisationsentwicklungThomas Lassahn bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Human Resources, Organisationsentwicklung und Change Management mit. Sein Fokus liegt darauf, Menschen und Organisationen erfolgreich durch Transformationsprozesse zu begleiten und Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich Mitarbeitende entfalten und Unternehmen nachhaltig wachsen können."Diamant Software verbindet mehr als 45 Jahre Erfahrung mit dem Selbstverständnis eines innovativen Schnellboots. Mich beeindruckt die Kombination aus fachlicher Exzellenz, Kundennähe und dem klaren Anspruch, die Zukunft von Finance und Controlling aktiv mitzugestalten", erklärt Thomas Lassahn. "Gerade in Zeiten technologischer Veränderungen entsteht nachhaltiger Erfolg dort, wo Wachstum und Wohlbefinden Hand in Hand gehen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Mitarbeitenden die nächste Entwicklungsphase von Diamant Software zu gestalten."KI verändert Anforderungen an Mitarbeitende und OrganisationDie Finanzsoftwarebranche befindet sich durch Künstliche Intelligenz und Automatisierung in einem tiefgreifenden Wandel. Diamant Software entwickelt sich dabei konsequent von einer klassischen Rechnungswesen-Software zu einer agentischen Finance- und Controlling-Plattform. Für Thomas Lassahn steht deshalb die Weiterentwicklung von Kompetenzen und Organisationsstrukturen im Mittelpunkt. "Fachwissen im Rechnungswesen bleibt wichtig. Entscheidend wird künftig jedoch sein, wie erfolgreich wir dieses Wissen mit KI-Technologien verbinden", sagt Lassahn. "Anpassungsfähigkeit, der kompetente Umgang mit KI-Systemen sowie menschliche Stärken wie Urteilsvermögen, Kommunikation und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich zu machen, werden immer wichtiger."Unternehmenskultur als Grundlage für WachstumAuch die Unternehmenskultur sieht der neue CHRO als wesentlichen Erfolgsfaktor. Mit dem Einstieg von Hg als strategischem Partner und ambitionierten Wachstumszielen wolle Diamant Software seine besondere Unternehmenskultur bewahren und gleichzeitig weiterentwickeln. Transparente Kommunikation, frühzeitige Beteiligung der Mitarbeitenden sowie klare Entwicklungsperspektiven seien hierfür entscheidend. "Personalarbeit darf sich nicht darauf beschränken, Strategien umzusetzen, nachdem sie beschlossen wurden", so Lassahn. "Sie muss aktiv dazu beitragen, die richtigen Kompetenzen aufzubauen, Führung weiterzuentwickeln und die Organisation auf zukünftige Anforderungen vorzubereiten. Nur so wird Strategie im Arbeitsalltag erfolgreich umgesetzt."Geschäftsführung sieht wichtigen Schritt für die ZukunftFür die Geschäftsführung ist die Besetzung der Position ein wichtiger Schritt auf dem weiteren Wachstumskurs des Unternehmens. "Mit Thomas Lassahn gewinnen wir einen HR-Strategen, der Organisationen nicht nur durch Veränderung begleitet, sondern sie darin schneller macht", sagt Sven Krüger, CEO von Diamant Software. "Wir gestalten mit KI und agentischen Systemen aktiv die Zukunft des Finanzwesens im Mittelstand - und genau deshalb ist HR für uns kein Begleitthema, sondern Teil der Produktstrategie. Neue Rollen, neue Kompetenzen, neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Technologie entstehen bei uns gerade in Echtzeit. Thomas wird diese Transformation mit uns gestalten und dafür sorgen, dass unsere Mitarbeitenden nicht nur mit der Entwicklung Schritt halten, sondern sie prägen."Klares Signal für strategische PersonalarbeitMit seinem Einstieg setzt Diamant Software ein klares Zeichen für die strategische Bedeutung von Personal- und Organisationsentwicklung. Ziel ist es, die besondere Unternehmenskultur des Unternehmens zu bewahren, Talente gezielt zu fördern und die Organisation erfolgreich auf die Zukunft von Finance, Controlling und Künstlicher Intelligenz auszurichten.Über Diamant Software GmbHDiamant Software ist der Spezialist für digitalisierte und automatisierte Rechnungswesen- und Controlling-Software in mittelständisch geprägten Organisationen. Zahlreiche Unternehmen mit über 100.000 Anwendern aus allen Bereichen der Wirtschaft sowie Organisationen des Gesundheits- und Sozialwesens vertrauen auf die Lösungen des Bielefelder Unternehmens. Diamant Software verfolgt seit Gründung das Ziel, die Zukunft von Rechnungswesen-Software zu gestalten, indem sie fortschrittliche und innovative Lösungen anbietet. Hieran arbeiten mehr als 350 Mitarbeitende am Stammsitz in Bielefeld. www.diamant-software.dePressekontakt:Marco Maritschnigg+49 521 94260-780marketing@diamant-software.deOriginal-Content von: Diamant Software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43285/6351119