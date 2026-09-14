Die gemeinsam von der IESE Business School und der Shizenkan University entwickelte Online-Initiative gibt Führungskräften der nächsten Generation aus aller Welt die Möglichkeit, sich mit verantwortungsbewusstem Wirtschaften und zukunftsorientierter Führung auseinanderzusetzen

BARCELONA, Spanien und TOKIO, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die globale Bildungsinitiative Future of Capitalism, die von der IESE Business School (Spanien, Deutschland, USA, Brasilien) und der Shizenkan University (Japan) gemeinsam gegründet wurde, hat die Bewerbungsphase für die Ausgabe 2027 eröffnet.

In diesem Jahr steht eine begrenzte Anzahl an Plätzen Studierenden und Absolvierenden sämtlicher Business Schools weltweit offen. Damit wird die Teilnahme über das bisherige Netzwerk des Programms aus 23 Partnerinstitutionen auf fünf Kontinenten hinaus erweitert.

Das vollständig online durchgeführte Programm bietet Führungskräften der nächsten Generation eine einzigartige Gelegenheit, sich mit der Rolle und Verantwortung von Unternehmen in der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Im Fokus stehen dabei zweckorientiertes Management, ESG und Impact Investing, neue Geschäftsmodelle, verantwortungsvolle Führung sowie die Schaffung nachhaltiger Unternehmenswerte.

"Mit Future of Capitalism unterstreicht die IESE ihr Engagement dafür, möglichst vielen Menschen Zugang zu Bildungsangeboten für verantwortungsvolle Führung zu ermöglichen", sagt Fernanda Accorsi, Executive Director des Institute for Sustainability Leadership der IESE. "Wirtschaftsausbildung muss angehende Führungskräfte darauf vorbereiten, tiefgreifenden Wandel anzustoßen und Unternehmen im Dienste der Gesellschaft sinnstiftend zu führen."

Junichi Kagaya, Project Director von Future of Capitalism, ergänzt: "Es handelt sich um eine wegweisende Plattform, auf der engagierte Personen und Institutionen zusammenarbeiten, um eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft neu zu denken und zu gestalten."

Seit dem Start im Jahr 2021 hat die Initiative mehr als 1.000 Teilnehmende aus über 20 Ländern miteinander vernetzt. Zu den Referierenden der vergangenen Ausgaben gehörten unter anderem der Nobelpreisträger Muhammad Yunus, der ehemalige CEO von Unilever, Paul Polman, sowie Rebecca Henderson von der Harvard University. Zu den wichtigsten Partnern zählen die IESE, die Shizenkan University (Japan), die School of Inspired Leadership (Indien), die Fundação Getulio Vargas (Brasilien), die NUS Business School der National University of Singapore (Singapur) und die Darden School of Business der University of Virginia (USA).

Programmdetails und Bewerbung:

Zeitraum: 12. Januar bis 20. April 2027 (online)

12. Januar bis 20. April 2027 (online) Teilnahmegebühr: Kostenfrei

Kostenfrei Bewerbungsschluss: 1. November 2026

1. November 2026 Weitere Informationen und Bewerbung:futureofcapitalism.net





Über Future of CapitalismFuture of Capitalism ist eine globale, nicht auf einen akademischen Abschluss ausgerichtete Bildungsinitiative, die von der IESE Business School und der Shizenkan University gemeinsam entwickelt wurde. Die Initiative verfolgt das Ziel, aufstrebende Führungskräfte dazu zu befähigen, den Kapitalismus neu zu denken und dabei auf verantwortungsvolle Führung und ethisch fundierte Entscheidungen zu setzen.

Kontakt: Mallory Dees, mdees@iese.edu.