Vernetzung von Pathologen, Workflows und KI, um gebündelte Expertise besser zu nutzen

PHILADELPHIA, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Proscia gab heute bekannt, dass Unilabs, einer der führenden Anbieter medizinischer Diagnostik in Europa, die Concentriq-Plattform nutzt, um die Weiterentwicklung der digitalen Pathologie in seinem Netzwerk voranzutreiben. Mehrere Ländergesellschaften von Unilabs setzen Concentriq AP-Dx* bereits in der routinemäßigen Befundung ein; weitere werden die Lösung voraussichtlich noch vor Jahresende einführen.

"Hinter jedem Test steht ein Mensch mit einer Geschichte voller Ungewissheit, Mut und Hoffnung", sagt Badhri Srinivasan, Group CEO von Unilabs. "Es liegt in unserer Verantwortung, diese Ungewissheit in Klarheit zu verwandeln, um den bestmöglichen Behandlungsweg zu bestimmen. Proscia ermöglicht es uns, die gebündelte Expertise unseres Netzwerks noch besser zu nutzen, die Versorgung auf ein neues Niveau zu heben, die Zukunft der Präzisionsmedizin mitzugestalten und für Patientinnen und Patienten spürbare Verbesserungen zu bewirken."

Das Pathologienetzwerk von Unilabs umfasst mehr als 350 Experten und Expertinnen und 400 Labormitarbeiter in 12 Ländern und analysiert jährlich 9 Millionen Gewebeschnitte. Concentriq vereint diese Teams, Laborstandorte, diagnostischen Daten und KI-Funktionen in einer zentralen, unternehmensweiten Umgebung. Anstatt Expertise auf einen einzelnen Standort zu beschränken, ermöglicht Concentriq Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen den einfachen Zugriff auf das umfassendere Unilabs-Netzwerk.

Gemeinsam mit Proscia stärkt Unilabs zudem die zunehmend wichtigere Rolle der Pathologie in der Präzisionsmedizin. Dank nahtloser Interoperabilität verschafft Concentriq den Pathologen und Pathologinnen von Unilabs einen einfachen Zugriff auf ihre KI-Anwendungen. Da sich KI in der Pathologie zunehmend zu fortschrittlichen Tests weiterentwickelt - darunter bildbasierte Companion Diagnostics -, kann Unilabs auf sein digitales Fundament und die Expertise von Proscia aufbauen, um diese Ansätze in die Praxis zu integrieren.

"Unilabs gehört dank jahrzehntelanger klinischer und wissenschaftlicher Exzellenz seit Langem zu den vertrauenswürdigsten Diagnostikanbietern in Europa", sagt David West, CEO von Proscia. "Genau diese Werte prägen nun auch die Art und Weise, wie Unilabs die Pathologie weiterentwickelt und die Präzisionsmedizin in seinem gesamten Netzwerk vorantreibt. Gemeinsam mit Proscia etabliert Unilabs eine Blaupause für die Zukunft, an der sich Labore weltweit orientieren werden."

Weitere Informationen erhalten Sie am Stand 521 von Proscia auf dem 38. European Congress of Pathology sowie im Blogbeitrag (auf Englisch) " How Unilabs is Advancing Digital Pathology and Precision Medicine with Proscia ".

Über Proscia

Proscia ist das Pathologie-KI-Unternehmen, das die Pathologie für die Präzisionsmedizin in den Bereichen Wirkstoffforschung, -entwicklung und Diagnostik neu gestaltet. Die Concentriq-Plattform stellt Wissenschaftlern, Pathologen und Laborleitungen bei wichtigen medizinischen Entscheidungen intelligente Technologien zur Seite und trägt dazu bei, dass mehr Durchbrüche die Patienten erreichen, für die sie entwickelt wurden. Proscia genießt das Vertrauen von 16 der 20 führenden Pharmaunternehmen und wurde als "Global 2026 Best in KLAS" für digitale Pathologie in Europa ausgezeichnet. Erfahren Sie mehr unterproscia.com und folgen Sie Proscia auf LinkedIn und X.

Über Unilabs

Unilabs ist einer der führenden Anbieter diagnostischer Dienstleistungen in Europa und bietet Patienten auf vier Kontinenten ein umfassendes Spektrum an Labor-, Pathologie-, Genetik- und bildgebenden Verfahren. Mit mehr als 13.000 Mitarbeitern, 1.300 Laboren und über 2.100 Probenentnahmestellen versorgt das Unternehmen jährlich rund 250 Millionen Patienten, führt 237 Millionen Labortests und 6 Millionen bildgebende Untersuchungen durch und analysiert 9 Millionen pathologische Schnitte. Auf diese Weise unterstützt Unilabs Hunderte Millionen Patienten und ihre Ärzte dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.unilabs.com.

Kontakt

Sydney Fenkell

VP, Marketing Communications

sydney@proscia.com

215.816.3436

*Concentriq AP-Dx dient dem Pathologen als Hilfsmittel zur Betrachtung, Verwaltung, Überprüfung und Interpretation digitaler Bilder von gescannten chirurgisch-pathologischen Objektträgern, die aus FFPE-Gewebe hergestellt wurden, zum Zweck der pathologischen Primärdiagnostik bei der Nutzung mit spezifizierten interoperablen Komponenten. Concentriq AP-Dx ist nicht für die Verwendung bei Gefrierschnitten, Zytologie oder Nicht-FFPE-Hämatopathologie-Proben bestimmt. Concentriq AP-Dx verfügt über eine FDA-Clearance, ist von Health Canada lizenziert und gemäß der EU-IVDR CE-gekennzeichnet für die pathologische Primärdiagnostik. Das Concentriq-Portfolio umfasst unterschiedliche Konfigurationen. Concentriq AP-Dx ist für die klinische Primärdiagnostik zugelassen. Concentriq AP und Concentriq LS sind nur für Forschungszwecke bestimmt; nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren. In einigen Regionen können bestimmte KI-Anwendungen mit Concentriq AP-Dx interoperabel sein. Kontaktieren Sie die Hersteller der KI-Anwendungen bezüglich des regulatorischen Zulassungsstatus und der Indikationen.