The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.09.2026
ISIN Name
XS2052310XXX LYB FINL II 19/26
USH3698DDXXX UBS GROUP 22/28 FLR
US44891CBXXX HYUNDAI CAP. 21/26 REGS
US86562MCXXX SUMIT.M.F.G. 21/26
US931142EXXX WALMART 21/26
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2690
DE000BU22XXX BUND SCHATZANW. 24/26
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A3044
DE000A383XXX INV.BK.BB IHS S.1 VAR
USH3698DAXXX UBS GROUP 17/28 REGS
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.09.2026
ISIN Name
XS2052310XXX LYB FINL II 19/26
USH3698DDXXX UBS GROUP 22/28 FLR
US44891CBXXX HYUNDAI CAP. 21/26 REGS
US86562MCXXX SUMIT.M.F.G. 21/26
US931142EXXX WALMART 21/26
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2690
DE000BU22XXX BUND SCHATZANW. 24/26
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A3044
DE000A383XXX INV.BK.BB IHS S.1 VAR
USH3698DAXXX UBS GROUP 17/28 REGS
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