NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH von 580 auf 525 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm am Freitag ein Finetuning an ihren Schätzungen vor dem Bericht zum dritten Quartal vor. Sie berücksichtigte dabei jüngste Branchendaten ebenso wie geopolitische Entwicklungen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 17:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121014
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 17:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121014
© 2026 dpa-AFX-Analyser