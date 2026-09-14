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Montag, 14.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

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WKN: A143MK | ISIN: GB00BY7QYJ50 | Ticker-Symbol: GRW
Tradegate
14.09.26 | 07:30
7,900 Euro
-0,63 % -0,050
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
MOLTEN VENTURES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MOLTEN VENTURES PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,8508,05009:02
7,8508,00009:02
Dow Jones News
14.09.2026 08:33 Uhr
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Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares -4-

DJ Transaction in Own Shares 

Molten Ventures Plc (GROW) 
Transaction in Own Shares 
14-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Molten Ventures plc 
("Molten" or the "Company") 
  
Transaction in own shares 
  
Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 7^th September 2026 to Friday 11^th September 
2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on 
behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in 
the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 30 July 2026. 
  
Date of    Ordinary shares  Volume weighted    Lowest price Highest price 
purchase   purchased     Average Price Paid   paid (GBp)  paid (GBp) 
                (GBp) 
07/09/2026             50,000 693.2954        683.5    700.0 
08/09/2026             50,000 685.1862        682.5    688.0 
09/09/2026             50,000 680.6721        675.0    685.0 
10/09/2026             50,000 677.7915        674.0    682.0 
11/09/2026             50,000 674.7597        665.0    679.5

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 14,429,781 and the total number of voting rights in the Company is 174,616,669.

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

Individual transactions 

Transaction  Time of      Transaction   Trading 
Date     Number of ordinary  price (GBp)  transaction  (UK reference number venue 
       shares purchased          Time) 
07/09/2026  228         684.00     16:22:59     00082628370TRLO0 XLON 
07/09/2026  384         684.00     16:16:12     00082627922TRLO0 XLON 
07/09/2026  857         685.50     16:16:09     00082627918TRLO0 XLON 
07/09/2026  795         685.00     16:12:16     00082627663TRLO0 XLON 
07/09/2026  891         684.00     16:04:36     00082627313TRLO0 XLON 
07/09/2026  935         684.50     15:57:36     00082626639TRLO0 XLON 
07/09/2026  881         685.50     15:56:02     00082626513TRLO0 XLON 
07/09/2026  801         685.50     15:55:02     00082626408TRLO0 XLON 
07/09/2026  872         685.50     15:54:02     00082626360TRLO0 XLON 
07/09/2026  857         683.50     15:47:36     00082625974TRLO0 XLON 
07/09/2026  831         684.50     15:40:03     00082625564TRLO0 XLON 
07/09/2026  787         685.00     15:39:34     00082625539TRLO0 XLON 
07/09/2026  947         685.50     15:32:34     00082625125TRLO0 XLON 
07/09/2026  943         686.50     15:19:09     00082624422TRLO0 XLON 
07/09/2026  867         687.00     15:19:09     00082624421TRLO0 XLON 
07/09/2026  922         687.00     15:19:09     00082624420TRLO0 XLON 
07/09/2026  912         688.50     15:05:11     00082623805TRLO0 XLON 
07/09/2026  182         690.50     14:51:10     00082623138TRLO0 XLON 
07/09/2026  333         690.50     14:51:10     00082623137TRLO0 XLON 
07/09/2026  332         690.00     14:51:10     00082623136TRLO0 XLON 
07/09/2026  856         689.50     14:51:10     00082623135TRLO0 XLON 
07/09/2026  393         690.50     14:43:37     00082622755TRLO0 XLON 
07/09/2026  105         690.50     14:43:37     00082622754TRLO0 XLON 
07/09/2026  898         692.50     14:37:00     00082622359TRLO0 XLON 
07/09/2026  861         692.50     14:37:00     00082622358TRLO0 XLON 
07/09/2026  895         693.50     14:33:55     00082622234TRLO0 XLON 
07/09/2026  962         691.50     14:30:20     00082622079TRLO0 XLON 
07/09/2026  778         692.00     14:12:00     00082621566TRLO0 XLON 
07/09/2026  964         697.50     13:56:26     00082620945TRLO0 XLON 
07/09/2026  106         697.50     13:56:26     00082620944TRLO0 XLON 
07/09/2026  708         697.50     13:48:52     00082620808TRLO0 XLON 
07/09/2026  88          697.50     13:48:52     00082620807TRLO0 XLON 
07/09/2026  788         698.00     13:41:00     00082620692TRLO0 XLON 
07/09/2026  784         698.00     13:41:00     00082620691TRLO0 XLON 
07/09/2026  1024         698.50     13:41:00     00082620690TRLO0 XLON 
07/09/2026  130         695.00     13:18:41     00082620331TRLO0 XLON 
07/09/2026  79          695.00     13:18:41     00082620330TRLO0 XLON 
07/09/2026  924         696.50     12:59:30     00082620016TRLO0 XLON 
07/09/2026  691         696.00     12:08:50     00082619233TRLO0 XLON 
07/09/2026  146         696.00     12:08:50     00082619232TRLO0 XLON 
07/09/2026  302         697.50     12:02:14     00082619132TRLO0 XLON 
07/09/2026  22          697.50     12:02:14     00082619131TRLO0 XLON 
07/09/2026  1164         698.00     12:02:00     00082619048TRLO0 XLON 
07/09/2026  91          699.00     11:58:20     00082618914TRLO0 XLON 
07/09/2026  169         699.00     11:58:20     00082618913TRLO0 XLON 
07/09/2026  892         700.00     11:47:24     00082618639TRLO0 XLON 
07/09/2026  2305         700.00     11:47:24     00082618638TRLO0 XLON 
07/09/2026  491         700.00     11:40:01     00082618559TRLO0 XLON 
07/09/2026  857         700.00     11:28:51     00082618359TRLO0 XLON 
07/09/2026  795         700.00     11:25:01     00082618220TRLO0 XLON 
07/09/2026  858         700.00     11:25:01     00082618219TRLO0 XLON 
07/09/2026  886         700.00     11:25:01     00082618218TRLO0 XLON 
07/09/2026  2046         700.00     11:25:01     00082618217TRLO0 XLON 
07/09/2026  783         700.00     11:25:01     00082618216TRLO0 XLON 
07/09/2026  539         700.00     11:25:01     00082618215TRLO0 XLON 
07/09/2026  857         700.00     11:25:01     00082618214TRLO0 XLON 
07/09/2026  412         700.00     10:54:09     00082617525TRLO0 XLON 
07/09/2026  947         696.50     09:46:23     00082615156TRLO0 XLON 
07/09/2026  777         695.00     09:21:07     00082613948TRLO0 XLON 
07/09/2026  855         695.00     09:12:16     00082613639TRLO0 XLON 
07/09/2026  758         695.00     09:12:15     00082613622TRLO0 XLON 
07/09/2026  897         695.00     09:12:15     00082613621TRLO0 XLON 
07/09/2026  37          695.00     09:12:15     00082613620TRLO0 XLON 
07/09/2026  886         695.00     09:00:04     00082612887TRLO0 XLON 
07/09/2026  794         695.00     08:45:08     00082612234TRLO0 XLON 
07/09/2026  944         695.00     08:45:08     00082612233TRLO0 XLON 
07/09/2026  950         695.00     08:45:08     00082612232TRLO0 XLON 
07/09/2026  1146         687.50     08:14:45     00082611018TRLO0 XLON 
07/09/2026  803         689.50     08:14:45     00082611017TRLO0 XLON 
08/09/2026  669         687.50     16:15:54     00082648166TRLO0 XLON 
08/09/2026  516         687.50     16:12:47     00082647976TRLO0 XLON 
08/09/2026  1924         688.00     16:11:00     00082647904TRLO0 XLON 
08/09/2026  809         684.00     15:37:40     00082646015TRLO0 XLON 
08/09/2026  793         684.00     15:37:40     00082646014TRLO0 XLON 
08/09/2026  604         685.00     15:29:58     00082645667TRLO0 XLON 
08/09/2026  536         685.00     15:29:58     00082645665TRLO0 XLON 
08/09/2026  2          682.50     15:02:12     00082644392TRLO0 XLON 
08/09/2026  919         682.50     15:02:12     00082644391TRLO0 XLON 
08/09/2026  834         684.00     14:43:29     00082643709TRLO0 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Transaction in Own Shares -2- 

08/09/2026  831         684.00     14:40:04     00082643573TRLO0 XLON 
08/09/2026  14          684.00     14:36:32     00082643332TRLO0 XLON 
08/09/2026  931         684.00     14:36:32     00082643331TRLO0 XLON 
08/09/2026  814         685.00     14:30:26     00082642963TRLO0 XLON 
08/09/2026  914         686.00     14:21:12     00082642560TRLO0 XLON 
08/09/2026  835         685.00     14:16:26     00082642325TRLO0 XLON 
08/09/2026  103         685.50     13:52:12     00082641436TRLO0 XLON 
08/09/2026  314         685.50     13:52:12     00082641435TRLO0 XLON 
08/09/2026  474         685.50     13:52:12     00082641434TRLO0 XLON 
08/09/2026  313         685.00     13:52:12     00082641433TRLO0 XLON 
08/09/2026  1483         685.00     13:52:12     00082641431TRLO0 XLON 
08/09/2026  474         685.00     13:52:12     00082641430TRLO0 XLON 
08/09/2026  781         685.00     13:52:12     00082641429TRLO0 XLON 
08/09/2026  312         686.00     13:52:12     00082641428TRLO0 XLON 
08/09/2026  775         685.50     12:58:50     00082640084TRLO0 XLON 
08/09/2026  1          685.50     12:58:50     00082640083TRLO0 XLON 
08/09/2026  917         684.00     12:43:18     00082639626TRLO0 XLON 
08/09/2026  860         684.00     12:23:44     00082639245TRLO0 XLON 
08/09/2026  821         684.00     12:20:59     00082639204TRLO0 XLON 
08/09/2026  961         685.00     11:51:43     00082638553TRLO0 XLON 
08/09/2026  409         685.50     11:49:51     00082638502TRLO0 XLON 
08/09/2026  335         685.50     11:49:51     00082638501TRLO0 XLON 
08/09/2026  202         685.50     11:49:51     00082638500TRLO0 XLON 
08/09/2026  898         685.50     11:49:45     00082638486TRLO0 XLON 
08/09/2026  258         686.50     11:49:38     00082638482TRLO0 XLON 
08/09/2026  564         686.50     11:49:38     00082638481TRLO0 XLON 
08/09/2026  891         684.00     11:41:16     00082638280TRLO0 XLON 
08/09/2026  921         684.50     11:40:37     00082638274TRLO0 XLON 
08/09/2026  962         685.00     11:40:37     00082638273TRLO0 XLON 
08/09/2026  62          686.00     11:30:17     00082638176TRLO0 XLON 
08/09/2026  353         686.00     11:30:17     00082638175TRLO0 XLON 
08/09/2026  525         686.00     11:30:17     00082638174TRLO0 XLON 
08/09/2026  883         685.50     11:05:21     00082637687TRLO0 XLON 
08/09/2026  15000        685.50     11:05:20     00082637686TRLO0 XLON 
08/09/2026  899         685.50     10:43:11     00082636935TRLO0 XLON 
08/09/2026  850         683.00     10:03:59     00082635689TRLO0 XLON 
08/09/2026  827         683.50     09:37:45     00082634282TRLO0 XLON 
08/09/2026  884         683.50     09:37:45     00082634281TRLO0 XLON 
08/09/2026  250         683.50     09:14:21     00082633137TRLO0 XLON 
08/09/2026  624         683.50     09:14:21     00082633138TRLO0 XLON 
08/09/2026  823         684.50     09:04:24     00082632735TRLO0 XLON 
08/09/2026  133         685.50     08:57:43     00082632286TRLO0 XLON 
08/09/2026  814         685.50     08:57:43     00082632287TRLO0 XLON 
08/09/2026  906         688.00     08:32:18     00082630930TRLO0 XLON 
08/09/2026  157         686.50     08:15:27     00082630153TRLO0 XLON 
08/09/2026  36          686.50     08:15:27     00082630154TRLO0 XLON 
09/09/2026  407         682.00     16:25:27     00082675741TRLO0 XLON 
09/09/2026  176         682.50     16:16:00     00082674926TRLO0 XLON 
09/09/2026  283         682.50     16:15:51     00082674914TRLO0 XLON 
09/09/2026  26          682.50     16:15:51     00082674913TRLO0 XLON 
09/09/2026  211         682.50     16:15:51     00082674911TRLO0 XLON 
09/09/2026  715         682.00     16:12:32     00082674505TRLO0 XLON 
09/09/2026  303         682.00     16:12:32     00082674506TRLO0 XLON 
09/09/2026  8          682.00     16:12:32     00082674507TRLO0 XLON 
09/09/2026  868         682.00     16:07:32     00082674052TRLO0 XLON 
09/09/2026  103         682.50     16:04:42     00082673790TRLO0 XLON 
09/09/2026  148         682.50     16:04:42     00082673791TRLO0 XLON 
09/09/2026  590         682.50     16:04:42     00082673792TRLO0 XLON 
09/09/2026  815         683.00     15:58:25     00082673317TRLO0 XLON 
09/09/2026  528         683.50     15:54:11     00082672982TRLO0 XLON 
09/09/2026  940         683.50     15:54:11     00082672983TRLO0 XLON 
09/09/2026  63          683.50     15:54:11     00082672984TRLO0 XLON 
09/09/2026  281         683.50     15:54:11     00082672980TRLO0 XLON 
09/09/2026  977         682.00     15:41:27     00082672061TRLO0 XLON 
09/09/2026  814         682.00     15:35:02     00082671705TRLO0 XLON 
09/09/2026  913         682.00     15:35:02     00082671706TRLO0 XLON 
09/09/2026  843         682.50     15:31:29     00082671541TRLO0 XLON 
09/09/2026  1445         682.50     15:19:23     00082670740TRLO0 XLON 
09/09/2026  2269         682.50     15:19:23     00082670739TRLO0 XLON 
09/09/2026  943         682.00     14:59:19     00082668883TRLO0 XLON 
09/09/2026  287         683.50     14:53:00     00082668469TRLO0 XLON 
09/09/2026  153         683.50     14:53:00     00082668470TRLO0 XLON 
09/09/2026  842         684.50     14:53:00     00082668466TRLO0 XLON 
09/09/2026  144         684.00     14:53:00     00082668467TRLO0 XLON 
09/09/2026  455         684.00     14:53:00     00082668468TRLO0 XLON 
09/09/2026  243         684.00     14:52:31     00082668426TRLO0 XLON 
09/09/2026  6          684.50     14:50:30     00082668346TRLO0 XLON 
09/09/2026  84          684.50     14:50:10     00082668328TRLO0 XLON 
09/09/2026  854         684.50     14:49:10     00082668246TRLO0 XLON 
09/09/2026  227         682.00     14:44:40     00082667904TRLO0 XLON 
09/09/2026  878         680.00     14:32:54     00082666567TRLO0 XLON 
09/09/2026  930         681.00     14:32:38     00082666532TRLO0 XLON 
09/09/2026  938         681.00     14:30:31     00082666267TRLO0 XLON 
09/09/2026  957         679.50     14:24:29     00082666028TRLO0 XLON 
09/09/2026  831         679.50     14:24:29     00082666029TRLO0 XLON 
09/09/2026  872         679.50     14:24:29     00082666030TRLO0 XLON 
09/09/2026  1050         679.00     13:41:30     00082664201TRLO0 XLON 
09/09/2026  983         680.00     13:37:30     00082663977TRLO0 XLON 
09/09/2026  897         677.50     13:08:35     00082662605TRLO0 XLON 
09/09/2026  904         677.50     13:02:05     00082661692TRLO0 XLON 
09/09/2026  990         680.50     13:01:52     00082661673TRLO0 XLON 
09/09/2026  912         680.50     13:01:52     00082661674TRLO0 XLON 
09/09/2026  598         680.50     12:52:50     00082661160TRLO0 XLON 
09/09/2026  306         680.50     12:52:07     00082661146TRLO0 XLON 
09/09/2026  870         676.00     12:21:50     00082659456TRLO0 XLON 
09/09/2026  984         677.00     12:00:41     00082658158TRLO0 XLON 
09/09/2026  937         677.00     11:59:34     00082658032TRLO0 XLON 
09/09/2026  812         675.00     11:48:00     00082657565TRLO0 XLON 
09/09/2026  869         676.50     11:35:39     00082657209TRLO0 XLON 
09/09/2026  946         677.50     11:35:39     00082657207TRLO0 XLON 
09/09/2026  1178         677.00     11:35:39     00082657208TRLO0 XLON 
09/09/2026  964         678.00     11:31:20     00082656966TRLO0 XLON 
09/09/2026  922         676.50     11:19:08     00082656569TRLO0 XLON 
09/09/2026  1117         677.00     11:18:52     00082656563TRLO0 XLON 
09/09/2026  1284         678.00     11:18:45     00082656562TRLO0 XLON 
09/09/2026  247         678.00     11:17:00     00082656457TRLO0 XLON 
09/09/2026  1431         678.00     11:16:28     00082656446TRLO0 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Transaction in Own Shares -3- 

09/09/2026  904         680.50     10:39:15     00082655336TRLO0 XLON 
09/09/2026  886         681.00     10:34:14     00082655265TRLO0 XLON 
09/09/2026  668         684.00     10:23:20     00082654843TRLO0 XLON 
09/09/2026  288         684.00     10:20:41     00082654806TRLO0 XLON 
09/09/2026  247         683.50     10:04:51     00082654342TRLO0 XLON 
09/09/2026  758         684.00     09:38:56     00082653370TRLO0 XLON 
09/09/2026  96          684.00     09:38:56     00082653369TRLO0 XLON 
09/09/2026  976         685.00     09:34:25     00082653263TRLO0 XLON 
09/09/2026  861         685.00     09:09:29     00082652360TRLO0 XLON 
09/09/2026  819         685.00     09:05:30     00082652091TRLO0 XLON 
09/09/2026  926         682.00     08:25:28     00082650478TRLO0 XLON 
10/09/2026  548         681.50     16:19:08     00082702510TRLO0 XLON 
10/09/2026  254         681.50     16:16:17     00082702338TRLO0 XLON 
10/09/2026  708         681.50     16:16:17     00082702337TRLO0 XLON 
10/09/2026  173         681.50     16:16:17     00082702336TRLO0 XLON 
10/09/2026  431         682.00     16:12:13     00082701936TRLO0 XLON 
10/09/2026  295         682.00     16:12:13     00082701935TRLO0 XLON 
10/09/2026  58          682.00     16:12:13     00082701934TRLO0 XLON 
10/09/2026  1073         680.00     16:10:17     00082701813TRLO0 XLON 
10/09/2026  185         680.00     16:10:17     00082701812TRLO0 XLON 
10/09/2026  79          679.50     16:09:17     00082701682TRLO0 XLON 
10/09/2026  210         679.50     16:09:17     00082701681TRLO0 XLON 
10/09/2026  221         678.50     16:00:30     00082700759TRLO0 XLON 
10/09/2026  685         678.50     16:00:30     00082700758TRLO0 XLON 
10/09/2026  891         678.50     16:00:30     00082700757TRLO0 XLON 
10/09/2026  891         677.00     15:52:17     00082699767TRLO0 XLON 
10/09/2026  962         677.00     15:45:17     00082699334TRLO0 XLON 
10/09/2026  900         676.50     15:38:25     00082698665TRLO0 XLON 
10/09/2026  207         676.00     15:34:52     00082698394TRLO0 XLON 
10/09/2026  998         677.00     15:26:01     00082698021TRLO0 XLON 
10/09/2026  318         678.00     15:24:24     00082697923TRLO0 XLON 
10/09/2026  168         678.00     15:24:24     00082697922TRLO0 XLON 
10/09/2026  315         678.00     15:23:10     00082697851TRLO0 XLON 
10/09/2026  125         678.00     15:23:10     00082697850TRLO0 XLON 
10/09/2026  197         678.00     15:13:50     00082696716TRLO0 XLON 
10/09/2026  170         678.00     15:13:50     00082696715TRLO0 XLON 
10/09/2026  315         678.00     15:13:50     00082696714TRLO0 XLON 
10/09/2026  976         678.00     15:06:16     00082696185TRLO0 XLON 
10/09/2026  881         677.50     14:58:52     00082695659TRLO0 XLON 
10/09/2026  390         679.00     14:48:33     00082695139TRLO0 XLON 
10/09/2026  507         679.00     14:48:33     00082695138TRLO0 XLON 
10/09/2026  852         679.50     14:45:31     00082694956TRLO0 XLON 
10/09/2026  852         680.00     14:45:25     00082694951TRLO0 XLON 
10/09/2026  217         679.50     14:40:00     00082694704TRLO0 XLON 
10/09/2026  54          678.50     14:37:25     00082694524TRLO0 XLON 
10/09/2026  53          678.50     14:37:25     00082694523TRLO0 XLON 
10/09/2026  37          674.00     14:20:39     00082693571TRLO0 XLON 
10/09/2026  919         674.00     14:20:00     00082693547TRLO0 XLON 
10/09/2026  446         674.00     14:15:02     00082693321TRLO0 XLON 
10/09/2026  501         674.00     14:15:02     00082693320TRLO0 XLON 
10/09/2026  813         675.50     13:34:02     00082691729TRLO0 XLON 
10/09/2026  975         676.00     13:31:34     00082691253TRLO0 XLON 
10/09/2026  951         678.00     13:12:37     00082690340TRLO0 XLON 
10/09/2026  839         679.50     12:59:44     00082689707TRLO0 XLON 
10/09/2026  880         680.00     12:50:22     00082689285TRLO0 XLON 
10/09/2026  884         680.00     12:50:22     00082689284TRLO0 XLON 
10/09/2026  2          680.00     12:47:39     00082689235TRLO0 XLON 
10/09/2026  862         677.00     12:31:00     00082688525TRLO0 XLON 
10/09/2026  120         677.00     12:30:04     00082688495TRLO0 XLON 
10/09/2026  822         678.00     12:24:50     00082688395TRLO0 XLON 
10/09/2026  888         678.50     12:22:51     00082688369TRLO0 XLON 
10/09/2026  926         678.00     12:16:51     00082688135TRLO0 XLON 
10/09/2026  874         678.50     12:11:51     00082687968TRLO0 XLON 
10/09/2026  1067         676.00     12:00:33     00082687702TRLO0 XLON 
10/09/2026  254         677.00     11:58:28     00082687650TRLO0 XLON 
10/09/2026  742         677.00     11:58:28     00082687649TRLO0 XLON 
10/09/2026  744         676.00     11:36:04     00082686849TRLO0 XLON 
10/09/2026  118         676.00     11:36:04     00082686848TRLO0 XLON 
10/09/2026  832         676.00     11:33:53     00082686773TRLO0 XLON 
10/09/2026  946         676.00     11:32:33     00082686752TRLO0 XLON 
10/09/2026  837         676.50     11:27:54     00082686633TRLO0 XLON 
10/09/2026  967         676.50     11:20:28     00082686349TRLO0 XLON 
10/09/2026  857         676.50     10:59:23     00082685698TRLO0 XLON 
10/09/2026  825         676.00     10:48:51     00082685420TRLO0 XLON 
10/09/2026  845         676.00     10:48:50     00082685413TRLO0 XLON 
10/09/2026  935         676.00     10:47:05     00082685391TRLO0 XLON 
10/09/2026  95          677.00     10:46:39     00082685383TRLO0 XLON 
10/09/2026  177         677.00     10:46:39     00082685382TRLO0 XLON 
10/09/2026  720         677.00     10:46:39     00082685381TRLO0 XLON 
10/09/2026  895         676.00     10:34:52     00082685064TRLO0 XLON 
10/09/2026  895         676.50     10:34:32     00082685058TRLO0 XLON 
10/09/2026  79          676.50     10:34:32     00082685053TRLO0 XLON 
10/09/2026  217         676.50     10:34:32     00082685052TRLO0 XLON 
10/09/2026  928         677.00     10:17:32     00082684558TRLO0 XLON 
10/09/2026  1001         678.00     10:13:47     00082684423TRLO0 XLON 
10/09/2026  6          678.00     10:01:59     00082684102TRLO0 XLON 
10/09/2026  1336         678.00     09:58:49     00082683990TRLO0 XLON 
10/09/2026  123         678.00     09:52:37     00082683800TRLO0 XLON 
10/09/2026  90          678.00     09:51:57     00082683734TRLO0 XLON 
10/09/2026  80          678.00     09:51:07     00082683625TRLO0 XLON 
10/09/2026  855         679.00     09:40:20     00082683244TRLO0 XLON 
10/09/2026  946         679.00     09:38:09     00082683197TRLO0 XLON 
10/09/2026  1003         679.50     09:37:21     00082683164TRLO0 XLON 
10/09/2026  838         677.50     08:26:03     00082680437TRLO0 XLON 
10/09/2026  941         680.50     08:16:53     00082679651TRLO0 XLON 
10/09/2026  908         680.50     08:11:50     00082678695TRLO0 XLON 
11/09/2026  642         674.00     16:19:48     00082726474TRLO0 XLON 
11/09/2026  549         673.00     16:14:00     00082726155TRLO0 XLON 
11/09/2026  1003         674.00     16:07:07     00082725779TRLO0 XLON 
11/09/2026  244         671.50     15:59:35     00082725131TRLO0 XLON 
11/09/2026  812         671.50     15:53:47     00082724621TRLO0 XLON 
11/09/2026  887         670.50     15:35:35     00082723686TRLO0 XLON 
11/09/2026  799         671.00     15:34:53     00082723634TRLO0 XLON 
11/09/2026  13          671.00     15:30:40     00082723208TRLO0 XLON 
11/09/2026  357         671.50     15:27:28     00082722904TRLO0 XLON 
11/09/2026  12          671.50     15:27:28     00082722903TRLO0 XLON 
11/09/2026  866         672.00     14:59:57     00082721172TRLO0 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Transaction in Own Shares -4- 

11/09/2026  150         672.00     14:55:35     00082720963TRLO0 XLON 
11/09/2026  793         672.00     14:55:35     00082720962TRLO0 XLON 
11/09/2026  13          672.00     14:55:35     00082720961TRLO0 XLON 
11/09/2026  144         672.00     14:51:03     00082720722TRLO0 XLON 
11/09/2026  711         672.00     14:51:03     00082720721TRLO0 XLON 
11/09/2026  981         672.50     14:36:19     00082719804TRLO0 XLON 
11/09/2026  1010         673.00     14:33:53     00082719732TRLO0 XLON 
11/09/2026  933         671.00     14:19:58     00082719125TRLO0 XLON 
11/09/2026  149         672.50     14:04:27     00082718505TRLO0 XLON 
11/09/2026  114         672.50     14:04:27     00082718504TRLO0 XLON 
11/09/2026  19          672.50     14:04:27     00082718503TRLO0 XLON 
11/09/2026  643         672.50     14:04:27     00082718502TRLO0 XLON 
11/09/2026  383         670.00     13:55:51     00082718109TRLO0 XLON 
11/09/2026  715         669.00     13:08:09     00082715768TRLO0 XLON 
11/09/2026  214         669.00     13:08:09     00082715766TRLO0 XLON 
11/09/2026  6          669.00     12:58:37     00082715525TRLO0 XLON 
11/09/2026  576         669.00     12:58:37     00082715524TRLO0 XLON 
11/09/2026  285         669.00     12:58:37     00082715523TRLO0 XLON 
11/09/2026  858         669.00     12:27:39     00082714728TRLO0 XLON 
11/09/2026  825         671.50     12:21:57     00082714574TRLO0 XLON 
11/09/2026  1011         668.50     12:07:57     00082714209TRLO0 XLON 
11/09/2026  870         669.50     11:50:23     00082713672TRLO0 XLON 
11/09/2026  942         670.00     11:31:36     00082712891TRLO0 XLON 
11/09/2026  625         665.00     10:54:30     00082711910TRLO0 XLON 
11/09/2026  234         665.00     10:54:30     00082711909TRLO0 XLON 
11/09/2026  1002         673.00     10:34:36     00082711457TRLO0 XLON 
11/09/2026  996         673.00     10:24:05     00082711192TRLO0 XLON 
11/09/2026  862         674.00     10:17:09     00082711063TRLO0 XLON 
11/09/2026  897         675.00     10:12:14     00082710983TRLO0 XLON 
11/09/2026  953         676.50     09:55:57     00082710388TRLO0 XLON 
11/09/2026  914         677.00     09:51:01     00082710228TRLO0 XLON 
11/09/2026  821         677.00     09:45:13     00082710066TRLO0 XLON 
11/09/2026  961         676.00     09:22:25     00082708637TRLO0 XLON 
11/09/2026  822         677.50     09:22:14     00082708611TRLO0 XLON 
11/09/2026  899         676.00     09:21:23     00082708579TRLO0 XLON 
11/09/2026  943         676.00     09:09:49     00082708061TRLO0 XLON 
11/09/2026  15000        678.00     09:01:53     00082707581TRLO0 XLON 
11/09/2026  875         677.00     08:50:45     00082707067TRLO0 XLON 
11/09/2026  498         679.00     08:47:18     00082706849TRLO0 XLON 
11/09/2026  314         679.00     08:47:18     00082706850TRLO0 XLON 
11/09/2026  923         679.00     08:47:18     00082706851TRLO0 XLON 
11/09/2026  909         679.50     08:43:16     00082706684TRLO0 XLON 
11/09/2026  932         676.00     08:39:07     00082706491TRLO0 XLON 
11/09/2026  1091         678.00     08:36:00     00082706147TRLO0 XLON

Enquiries 

Molten Ventures plc                +44 (0)20 7931 8800 
Gareth Faith (Company Secretary)          cosec@molten.vc  
  
Deutsche Numis                   +44 (0)20 7260 1000 
Joint Financial Adviser and Corporate Broker 
Joshua Hughes 
Liam Kingsmill 
  
Berenberg                     +44 (0)20 3207 7800 
Joint Financial Adviser and Corporate Broker 
Ben Wright 
Harry Nicholas 
Mark Whitmore 
  
Sodali & Co                    +44 (0)7889 297 217 
Public relations                  molten@sodali.com 
Elly Williamson 
Sam Austrums

About Molten Ventures Molten Ventures is a leading venture capital firm investing in and supporting rapidly growing technology companies across the UK and Europe. Its team of experienced investment professionals focuses on businesses with significant potential at the forefront of innovation and growth.

Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures plc gives public market investors access to a diversified portfolio of exciting, privately held technology businesses. Since 2016, Molten has deployed more than GBP1 billion of capital and realised more than GBP800 million in proceeds from its investments. Across the Group, Molten manages over GBP2 billion AUM.

For further details, please visit:https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

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View original content: EQS News

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ISIN:     GB00BY7QYJ50 
Category Code: POS 
TIDM:     GROW 
LEI Code:   213800IPCR3SAYJWSW10 
Sequence No.: 443108 
EQS News ID:  2398286 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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