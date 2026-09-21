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WKN: A143MK | ISIN: GB00BY7QYJ50 | Ticker-Symbol: GRW
Tradegate
21.09.26 | 10:58
8,100 Euro
+0,62 % +0,050
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
MOLTEN VENTURES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MOLTEN VENTURES PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,9508,25011:08
8,0508,15011:08
Dow Jones News
21.09.2026 08:33 Uhr
282 Leser
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(1)

Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares 

Molten Ventures Plc (GROW) 
Transaction in Own Shares 
21-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Molten Ventures plc 
("Molten" or the "Company") 
  
Transaction in own shares 
  
Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 14^th September 2026 to Friday 18^th September 
2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on 
behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in 
the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 30 July 2026. 
  
Date of    Ordinary shares  Volume weighted    Lowest price Highest price 
purchase   purchased     Average Price Paid   paid (GBp)  paid (GBp) 
                (GBp) 
14/09/2026             50,000 666.8719        660.5    672.5 
15/09/2026             50,000 647.0543        634.5    655.5 
16/09/2026             50,000 653.3314        642.5    660.0 
17/09/2026             50,000 667.9979        663.5    670.0 
18/09/2026             50,000 672.8804        667.0    675.0

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 14,679,781 and the total number of voting rights in the Company is 174,366,669.

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

Individual transactions 

Transaction  Time of      Transaction   Trading 
Date     Number of ordinary  price (GBp)  transaction  (UK reference number venue 
       shares purchased          Time) 
14/09/2026  120         662.00     16:20:45     00082746094TRLO0 XLON 
14/09/2026  510         662.00     16:20:45     00082746093TRLO0 XLON 
14/09/2026  1022         662.00     16:14:45     00082745866TRLO0 XLON 
14/09/2026  844         660.50     16:05:22     00082745166TRLO0 XLON 
14/09/2026  902         661.00     16:01:45     00082744998TRLO0 XLON 
14/09/2026  971         662.00     16:00:54     00082744931TRLO0 XLON 
14/09/2026  961         660.50     15:50:28     00082744191TRLO0 XLON 
14/09/2026  164         660.50     15:50:28     00082744190TRLO0 XLON 
14/09/2026  268         660.50     15:50:28     00082744189TRLO0 XLON 
14/09/2026  440         660.50     15:50:28     00082744188TRLO0 XLON 
14/09/2026  211         662.00     15:50:28     00082744187TRLO0 XLON 
14/09/2026  368         661.50     15:50:28     00082744186TRLO0 XLON 
14/09/2026  377         661.50     15:50:28     00082744185TRLO0 XLON 
14/09/2026  851         661.50     15:50:28     00082744184TRLO0 XLON 
14/09/2026  1013         661.00     15:35:26     00082743398TRLO0 XLON 
14/09/2026  898         665.50     15:19:15     00082742680TRLO0 XLON 
14/09/2026  657         665.50     15:19:15     00082742679TRLO0 XLON 
14/09/2026  313         665.50     15:12:04     00082742263TRLO0 XLON 
14/09/2026  959         667.00     15:10:57     00082742226TRLO0 XLON 
14/09/2026  842         667.00     15:10:57     00082742225TRLO0 XLON 
14/09/2026  837         668.00     14:51:53     00082741635TRLO0 XLON 
14/09/2026  901         668.50     14:47:33     00082741505TRLO0 XLON 
14/09/2026  895         668.00     14:38:17     00082741102TRLO0 XLON 
14/09/2026  361         669.50     14:30:25     00082740594TRLO0 XLON 
14/09/2026  660         669.50     14:30:25     00082740593TRLO0 XLON 
14/09/2026  856         669.50     14:30:25     00082740592TRLO0 XLON 
14/09/2026  945         670.00     14:29:03     00082740546TRLO0 XLON 
14/09/2026  301         668.50     14:01:43     00082739813TRLO0 XLON 
14/09/2026  688         668.50     14:01:43     00082739812TRLO0 XLON 
14/09/2026  971         668.50     14:01:43     00082739811TRLO0 XLON 
14/09/2026  160         668.00     13:35:19     00082738901TRLO0 XLON 
14/09/2026  721         668.00     13:35:19     00082738900TRLO0 XLON 
14/09/2026  1022         668.00     13:35:19     00082738899TRLO0 XLON 
14/09/2026  995         668.50     13:03:45     00082737780TRLO0 XLON 
14/09/2026  829         669.50     12:36:17     00082736933TRLO0 XLON 
14/09/2026  965         669.50     12:19:26     00082736575TRLO0 XLON 
14/09/2026  977         670.00     12:05:13     00082736346TRLO0 XLON 
14/09/2026  882         671.00     11:52:22     00082736010TRLO0 XLON 
14/09/2026  605         672.00     11:50:36     00082735979TRLO0 XLON 
14/09/2026  223         672.00     11:50:36     00082735978TRLO0 XLON 
14/09/2026  828         672.50     11:50:36     00082735975TRLO0 XLON 
14/09/2026  34          668.50     11:41:56     00082735853TRLO0 XLON 
14/09/2026  81          668.50     11:41:50     00082735849TRLO0 XLON 
14/09/2026  199         668.50     11:41:14     00082735833TRLO0 XLON 
14/09/2026  234         668.50     11:40:48     00082735828TRLO0 XLON 
14/09/2026  234         668.50     11:40:31     00082735827TRLO0 XLON 
14/09/2026  173         668.50     11:40:11     00082735822TRLO0 XLON 
14/09/2026  123         668.50     11:39:45     00082735814TRLO0 XLON 
14/09/2026  963         669.00     11:32:57     00082735711TRLO0 XLON 
14/09/2026  982         669.50     11:25:48     00082735498TRLO0 XLON 
14/09/2026  960         668.50     10:54:13     00082734672TRLO0 XLON 
14/09/2026  1010         669.00     10:54:13     00082734671TRLO0 XLON 
14/09/2026  846         667.50     10:11:20     00082733333TRLO0 XLON 
14/09/2026  835         668.00     10:09:24     00082733299TRLO0 XLON 
14/09/2026  823         668.50     10:08:53     00082733282TRLO0 XLON 
14/09/2026  840         664.50     09:26:48     00082731983TRLO0 XLON 
14/09/2026  455         665.50     09:15:45     00082731626TRLO0 XLON 
14/09/2026  450         665.50     09:15:45     00082731625TRLO0 XLON 
14/09/2026  919         665.50     09:15:45     00082731624TRLO0 XLON 
14/09/2026  28          665.50     09:15:45     00082731623TRLO0 XLON 
14/09/2026  374         666.00     09:15:25     00082731547TRLO0 XLON 
14/09/2026  380         666.00     09:15:06     00082731523TRLO0 XLON 
14/09/2026  167         666.00     09:15:06     00082731522TRLO0 XLON 
14/09/2026  58          667.00     09:15:05     00082731520TRLO0 XLON 
14/09/2026  288         667.00     09:15:05     00082731519TRLO0 XLON 
14/09/2026  76          666.50     09:09:32     00082731369TRLO0 XLON 
14/09/2026  241         666.50     09:09:32     00082731368TRLO0 XLON 
14/09/2026  48          666.00     09:09:32     00082731367TRLO0 XLON 
14/09/2026  72          666.00     09:09:32     00082731366TRLO0 XLON 
14/09/2026  994         666.00     08:53:03     00082730510TRLO0 XLON 
14/09/2026  831         664.50     08:47:17     00082730239TRLO0 XLON 
14/09/2026  977         666.50     08:47:00     00082730233TRLO0 XLON 
14/09/2026  386         667.00     08:37:38     00082729950TRLO0 XLON 
14/09/2026  851         668.50     08:35:25     00082729817TRLO0 XLON 
14/09/2026  851         669.00     08:34:43     00082729807TRLO0 XLON 
14/09/2026  957         669.00     08:32:17     00082729647TRLO0 XLON 
14/09/2026  883         670.00     08:31:23     00082729598TRLO0 XLON 
14/09/2026  927         669.50     08:31:23     00082729597TRLO0 XLON 
14/09/2026  1092         667.00     08:25:48     00082729147TRLO0 XLON
14/09/2026  1045         666.50     08:10:29     00082728241TRLO0 XLON 
15/09/2026  593         639.50     16:12:58     00082771432TRLO0 XLON 
15/09/2026  944         639.50     16:10:19     00082771260TRLO0 XLON 
15/09/2026  342         640.00     16:09:09     00082771183TRLO0 XLON 
15/09/2026  138         640.00     16:09:09     00082771182TRLO0 XLON 
15/09/2026  1025         637.00     15:58:14     00082770546TRLO0 XLON 
15/09/2026  995         637.00     15:50:07     00082770022TRLO0 XLON 
15/09/2026  875         634.50     15:40:27     00082769528TRLO0 XLON 
15/09/2026  783         635.50     15:38:02     00082769354TRLO0 XLON 
15/09/2026  116         635.50     15:37:48     00082769336TRLO0 XLON 
15/09/2026  889         636.00     15:29:39     00082768752TRLO0 XLON 
15/09/2026  898         639.00     15:18:07     00082768107TRLO0 XLON 
15/09/2026  6          640.00     15:11:30     00082767617TRLO0 XLON 
15/09/2026  86          640.00     15:11:30     00082767616TRLO0 XLON 
15/09/2026  918         640.00     15:11:30     00082767615TRLO0 XLON 
15/09/2026  961         641.50     15:02:09     00082766834TRLO0 XLON 
15/09/2026  410         640.00     14:58:00     00082766332TRLO0 XLON 
15/09/2026  125         640.00     14:58:00     00082766331TRLO0 XLON 
15/09/2026  218         642.00     14:49:30     00082765861TRLO0 XLON 
15/09/2026  663         642.00     14:49:30     00082765860TRLO0 XLON 
15/09/2026  580         645.50     14:46:17     00082765679TRLO0 XLON 
15/09/2026  430         645.50     14:44:02     00082765598TRLO0 XLON 
15/09/2026  973         652.00     14:30:35     00082764804TRLO0 XLON 
15/09/2026  1678         652.00     14:30:35     00082764803TRLO0 XLON 
15/09/2026  867         653.50     14:09:54     00082764043TRLO0 XLON 
15/09/2026  928         655.00     13:50:41     00082763221TRLO0 XLON 
15/09/2026  1388         655.00     13:50:41     00082763220TRLO0 XLON 
15/09/2026  977         655.50     13:49:09     00082763126TRLO0 XLON 
15/09/2026  132         651.50     13:10:58     00082761894TRLO0 XLON 
15/09/2026  984         652.50     13:03:26     00082761720TRLO0 XLON 
15/09/2026  38          652.50     13:03:26     00082761719TRLO0 XLON 
15/09/2026  932         654.00     12:14:42     00082760091TRLO0 XLON 
15/09/2026  912         652.50     11:34:02     00082758172TRLO0 XLON 
15/09/2026  870         651.00     11:18:25     00082757608TRLO0 XLON 
15/09/2026  870         651.50     11:17:05     00082757572TRLO0 XLON 
15/09/2026  874         651.00     10:59:49     00082756439TRLO0 XLON 
15/09/2026  1130         650.00     10:56:18     00082756352TRLO0 XLON 
15/09/2026  903         647.50     10:47:52     00082755948TRLO0 XLON 
15/09/2026  704         647.50     10:47:46     00082755899TRLO0 XLON 
15/09/2026  352         647.50     10:47:46     00082755898TRLO0 XLON 
15/09/2026  925         644.50     09:42:03     00082753357TRLO0 XLON 
15/09/2026  975         646.50     09:27:16     00082752691TRLO0 XLON 
15/09/2026  15000        647.75     09:25:49     00082752622TRLO0 XLON 
15/09/2026  955         647.50     09:02:38     00082751361TRLO0 XLON 
15/09/2026  1021         647.50     08:52:22     00082750624TRLO0 XLON 
15/09/2026  965         649.00     08:45:16     00082750042TRLO0 XLON 
15/09/2026  890         650.00     08:30:36     00082749003TRLO0 XLON 
15/09/2026  46          650.00     08:30:36     00082749004TRLO0 XLON 
15/09/2026  65          650.00     08:30:36     00082749005TRLO0 XLON 
15/09/2026  210         650.00     08:30:36     00082749001TRLO0 XLON 
15/09/2026  572         650.00     08:30:36     00082749002TRLO0 XLON 
15/09/2026  869         650.00     08:15:02     00082748317TRLO0 XLON 
16/09/2026  326         657.50     16:14:34     00082793469TRLO0 XLON 
16/09/2026  1114         658.50     16:10:57     00082793345TRLO0 XLON 
16/09/2026  592         658.00     16:06:15     00082793086TRLO0 XLON 
16/09/2026  423         658.00     16:06:15     00082793085TRLO0 XLON 
16/09/2026  894         658.50     16:06:06     00082793082TRLO0 XLON 
16/09/2026  907         657.50     16:00:05     00082792747TRLO0 XLON 
16/09/2026  1070         658.00     15:55:34     00082792541TRLO0 XLON 
16/09/2026  1051         659.00     15:46:34     00082792140TRLO0 XLON 
16/09/2026  936         659.00     15:46:34     00082792139TRLO0 XLON 
16/09/2026  976         659.00     15:44:02     00082791989TRLO0 XLON 
16/09/2026  999         657.50     15:11:27     00082790486TRLO0 XLON 
16/09/2026  213         658.00     15:05:11     00082790026TRLO0 XLON 
16/09/2026  923         657.50     15:05:11     00082790025TRLO0 XLON 
16/09/2026  976         658.00     15:02:42     00082789876TRLO0 XLON 
16/09/2026  1109         659.00     15:00:13     00082789660TRLO0 XLON 
16/09/2026  1018         659.00     14:56:17     00082789530TRLO0 XLON 
16/09/2026  1035         657.00     14:47:56     00082789231TRLO0 XLON 
16/09/2026  1104         657.00     14:33:42     00082788070TRLO0 XLON 
16/09/2026  927         657.50     14:19:42     00082787479TRLO0 XLON 
16/09/2026  920         658.00     14:16:05     00082787424TRLO0 XLON 
16/09/2026  989         659.50     14:03:40     00082787097TRLO0 XLON 
16/09/2026  789         660.00     13:55:00     00082786715TRLO0 XLON 
16/09/2026  206         660.00     13:55:00     00082786714TRLO0 XLON 
16/09/2026  1054         658.00     13:38:53     00082786089TRLO0 XLON 
16/09/2026  1027         657.00     13:13:10     00082785400TRLO0 XLON 
16/09/2026  973         657.00     12:51:02     00082784338TRLO0 XLON 
16/09/2026  951         658.00     12:45:01     00082784153TRLO0 XLON 
16/09/2026  913         657.00     12:40:08     00082783996TRLO0 XLON 
16/09/2026  1706         657.00     12:40:08     00082783995TRLO0 XLON 
16/09/2026  1080         653.00     12:02:57     00082782452TRLO0 XLON 
16/09/2026  1041         654.00     11:55:54     00082782087TRLO0 XLON 
16/09/2026  1013         655.00     11:50:02     00082781874TRLO0 XLON 
16/09/2026  390         655.00     11:48:12     00082781838TRLO0 XLON 
16/09/2026  293         655.00     11:48:12     00082781837TRLO0 XLON 
16/09/2026  920         651.50     11:43:51     00082781761TRLO0 XLON 
16/09/2026  1098         649.50     11:02:39     00082780371TRLO0 XLON 
16/09/2026  952         649.50     11:02:39     00082780370TRLO0 XLON 
16/09/2026  13000        647.00     10:48:07     00082779840TRLO0 XLON 
16/09/2026  898         647.00     10:46:59     00082779820TRLO0 XLON 
16/09/2026  1051         644.50     10:18:24     00082778650TRLO0 XLON 
16/09/2026  1025         645.50     09:20:28     00082776999TRLO0 XLON 
16/09/2026  1064         643.50     09:00:03     00082775965TRLO0 XLON 
16/09/2026  54          642.50     08:40:34     00082775225TRLO0 XLON 
17/09/2026  385         666.50     16:20:34     00082816991TRLO0 XLON 
17/09/2026  1074         667.00     16:16:18     00082816670TRLO0 XLON 
17/09/2026  542         666.00     16:12:40     00082816521TRLO0 XLON 
17/09/2026  942         666.50     16:10:25     00082816314TRLO0 XLON 
17/09/2026  1072         666.50     16:06:59     00082816170TRLO0 XLON 
17/09/2026  206         667.00     16:05:42     00082816110TRLO0 XLON 
17/09/2026  146         667.00     16:05:42     00082816109TRLO0 XLON 
17/09/2026  1352         667.00     16:02:04     00082815940TRLO0 XLON 
17/09/2026  989         667.50     16:01:22     00082815900TRLO0 XLON 
17/09/2026  1030         667.00     15:50:06     00082815252TRLO0 XLON 
17/09/2026  1094         667.50     15:48:26     00082815164TRLO0 XLON 
17/09/2026  908         667.50     15:48:26     00082815163TRLO0 XLON
17/09/2026  1069         670.00     15:36:15     00082814489TRLO0 XLON 
17/09/2026  914         670.00     15:36:15     00082814488TRLO0 XLON 
17/09/2026  973         670.00     15:36:15     00082814487TRLO0 XLON 
17/09/2026  969         670.00     15:31:23     00082814093TRLO0 XLON 
17/09/2026  1094         670.00     15:31:23     00082814092TRLO0 XLON 
17/09/2026  916         670.00     15:31:23     00082814091TRLO0 XLON 
17/09/2026  949         670.00     15:31:23     00082814090TRLO0 XLON 
17/09/2026  894         669.50     15:10:36     00082812966TRLO0 XLON 
17/09/2026  1110         670.00     15:09:59     00082812932TRLO0 XLON 
17/09/2026  1427         669.50     15:03:20     00082812598TRLO0 XLON 
17/09/2026  1237         670.00     15:01:14     00082812482TRLO0 XLON 
17/09/2026  930         670.00     15:01:14     00082812481TRLO0 XLON 
17/09/2026  1022         670.00     14:57:18     00082812245TRLO0 XLON 
17/09/2026  983         670.00     14:57:18     00082812244TRLO0 XLON 
17/09/2026  3          666.50     14:46:31     00082811729TRLO0 XLON 
17/09/2026  969         666.00     14:34:50     00082810567TRLO0 XLON 
17/09/2026  952         667.00     14:33:58     00082810509TRLO0 XLON 
17/09/2026  952         667.50     14:31:35     00082810351TRLO0 XLON 
17/09/2026  1067         667.50     14:30:23     00082810286TRLO0 XLON 
17/09/2026  1          667.00     14:30:23     00082810285TRLO0 XLON 
17/09/2026  1079         668.00     14:01:07     00082809311TRLO0 XLON 
17/09/2026  927         668.00     14:01:07     00082809310TRLO0 XLON 
17/09/2026  1001         669.00     13:59:53     00082809265TRLO0 XLON 
17/09/2026  8          669.00     13:59:23     00082809259TRLO0 XLON 
17/09/2026  962         666.00     13:07:28     00082806363TRLO0 XLON 
17/09/2026  965         668.50     13:01:16     00082806101TRLO0 XLON 
17/09/2026  1009         668.50     12:46:30     00082805484TRLO0 XLON 
17/09/2026  1021         670.00     12:42:00     00082805399TRLO0 XLON 
17/09/2026  1092         670.00     12:22:50     00082804830TRLO0 XLON 
17/09/2026  902         669.50     12:14:28     00082804535TRLO0 XLON 
17/09/2026  896         669.50     12:14:28     00082804534TRLO0 XLON 
17/09/2026  9          669.50     12:14:28     00082804533TRLO0 XLON 
17/09/2026  926         666.50     11:36:40     00082802954TRLO0 XLON 
17/09/2026  1067         668.00     11:10:27     00082802042TRLO0 XLON 
17/09/2026  1092         669.50     11:09:15     00082801976TRLO0 XLON 
17/09/2026  1057         669.50     11:07:24     00082801833TRLO0 XLON 
17/09/2026  1001         670.00     11:07:23     00082801832TRLO0 XLON 
17/09/2026  905         665.00     09:52:37     00082799731TRLO0 XLON 
17/09/2026  1002         665.00     09:52:37     00082799730TRLO0 XLON 
17/09/2026  1027         665.00     09:52:37     00082799729TRLO0 XLON 
17/09/2026  934         664.00     08:56:05     00082798440TRLO0 XLON 
17/09/2026  960         664.00     08:56:05     00082798439TRLO0 XLON 
17/09/2026  1094         663.50     08:14:42     00082796547TRLO0 XLON 
17/09/2026  10          664.00     08:14:40     00082796546TRLO0 XLON 
17/09/2026  883         664.00     08:14:40     00082796545TRLO0 XLON 
18/09/2026  289         668.00     16:18:19     00082835543TRLO0 XLON 
18/09/2026  949         668.00     16:14:39     00082835335TRLO0 XLON 
18/09/2026  417         668.00     16:14:39     00082835334TRLO0 XLON 
18/09/2026  315         668.00     16:14:39     00082835333TRLO0 XLON 
18/09/2026  837         668.00     15:58:56     00082834525TRLO0 XLON 
18/09/2026  84          668.00     15:58:56     00082834524TRLO0 XLON 
18/09/2026  1078         668.50     15:55:23     00082834248TRLO0 XLON 
18/09/2026  3          667.00     15:48:56     00082833718TRLO0 XLON 
18/09/2026  3          667.00     15:48:56     00082833717TRLO0 XLON 
18/09/2026  992         669.00     15:41:15     00082833198TRLO0 XLON 
18/09/2026  1048         670.00     15:31:55     00082832788TRLO0 XLON 
18/09/2026  969         670.50     15:24:07     00082832462TRLO0 XLON 
18/09/2026  1082         671.00     15:23:15     00082832431TRLO0 XLON 
18/09/2026  226         671.50     15:22:14     00082832396TRLO0 XLON 
18/09/2026  1049         670.50     15:05:27     00082831611TRLO0 XLON 
18/09/2026  989         673.50     14:53:36     00082830853TRLO0 XLON 
18/09/2026  982         674.00     14:45:36     00082830549TRLO0 XLON 
18/09/2026  914         675.00     14:43:55     00082830461TRLO0 XLON 
18/09/2026  1055         675.00     14:43:55     00082830460TRLO0 XLON 
18/09/2026  953         675.00     14:32:02     00082829726TRLO0 XLON 
18/09/2026  974         675.00     14:32:02     00082829725TRLO0 XLON 
18/09/2026  1050         675.00     14:32:02     00082829724TRLO0 XLON 
18/09/2026  952         675.00     13:48:30     00082828340TRLO0 XLON 
18/09/2026  1055         675.00     13:48:30     00082828339TRLO0 XLON 
18/09/2026  1068         672.00     13:06:05     00082826767TRLO0 XLON 
18/09/2026  1095         673.00     13:01:35     00082826464TRLO0 XLON 
18/09/2026  1038         674.00     12:27:01     00082825309TRLO0 XLON 
18/09/2026  1082         675.00     12:05:32     00082824762TRLO0 XLON 
18/09/2026  968         675.00     11:57:57     00082824549TRLO0 XLON 
18/09/2026  968         675.00     11:57:57     00082824548TRLO0 XLON 
18/09/2026  994         675.00     11:57:57     00082824547TRLO0 XLON 
18/09/2026  57          671.50     11:21:19     00082823820TRLO0 XLON 
18/09/2026  59          671.50     11:19:44     00082823766TRLO0 XLON 
18/09/2026  106         671.50     11:17:38     00082823703TRLO0 XLON 
18/09/2026  679         671.50     10:50:06     00082822567TRLO0 XLON 
18/09/2026  367         671.50     10:50:02     00082822559TRLO0 XLON 
18/09/2026  1103         671.00     10:31:01     00082821959TRLO0 XLON 
18/09/2026  332         671.00     10:20:08     00082821658TRLO0 XLON 
18/09/2026  631         671.00     10:19:53     00082821645TRLO0 XLON 
18/09/2026  1014         672.00     10:19:26     00082821633TRLO0 XLON 
18/09/2026  1284         673.00     10:15:26     00082821478TRLO0 XLON 
18/09/2026  96          673.00     10:15:26     00082821477TRLO0 XLON 
18/09/2026  10000        674.00     09:55:35     00082820935TRLO0 XLON 
18/09/2026  225         675.00     09:55:18     00082820921TRLO0 XLON 
18/09/2026  696         674.00     09:46:32     00082820814TRLO0 XLON 
18/09/2026  15          674.00     09:46:32     00082820815TRLO0 XLON 
18/09/2026  19          674.00     09:46:32     00082820816TRLO0 XLON 
18/09/2026  960         674.00     09:46:32     00082820812TRLO0 XLON 
18/09/2026  293         674.00     09:46:32     00082820813TRLO0 XLON 
18/09/2026  471         673.00     09:34:45     00082820646TRLO0 XLON 
18/09/2026  1101         674.50     09:33:15     00082820629TRLO0 XLON 
18/09/2026  367         670.50     08:53:05     00082819547TRLO0 XLON 
18/09/2026  705         670.50     08:53:05     00082819548TRLO0 XLON 
18/09/2026  1072         671.50     08:52:21     00082819534TRLO0 XLON 
18/09/2026  687         673.00     08:52:17     00082819526TRLO0 XLON 
18/09/2026  311         673.00     08:52:17     00082819527TRLO0 XLON 
18/09/2026  637         673.50     08:52:17     00082819528TRLO0 XLON 
18/09/2026  31          673.50     08:52:17     00082819529TRLO0 XLON 
18/09/2026  486         674.00     08:52:17     00082819530TRLO0 XLON 
18/09/2026  189         674.50     08:52:17     00082819531TRLO0 XLON 
18/09/2026  125         674.50     08:52:17     00082819532TRLO0 XLON 
18/09/2026  404         674.50     08:52:17     00082819533TRLO0 XLON

Enquiries 

Molten Ventures plc                +44 (0)20 7931 8800 
Gareth Faith (Company Secretary)          cosec@molten.vc  
  
Deutsche Numis                   +44 (0)20 7260 1000 
Joint Financial Adviser and Corporate Broker 
Joshua Hughes 
Liam Kingsmill 
  
Berenberg                     +44 (0)20 3207 7800 
Joint Financial Adviser and Corporate Broker 
Ben Wright 
Harry Nicholas 
Mark Whitmore 
  
Sodali & Co                    +44 (0)7889 297 217 
Public relations                  molten@sodali.com 
Elly Williamson 
Sam Austrums

About Molten Ventures Molten Ventures is a leading venture capital firm investing in and supporting rapidly growing technology companies across the UK and Europe. Its team of experienced investment professionals focuses on businesses with significant potential at the forefront of innovation and growth.

Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures plc gives public market investors access to a diversified portfolio of exciting, privately held technology businesses. Since 2016, Molten has deployed more than GBP1 billion of capital and realised more than GBP800 million in proceeds from its investments. Across the Group, Molten manages over GBP2 billion AUM.

For further details, please visit:https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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ISIN:     GB00BY7QYJ50 
Category Code: POS 
TIDM:     GROW 
LEI Code:   213800IPCR3SAYJWSW10 
Sequence No.: 443748 
EQS News ID:  2401808 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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