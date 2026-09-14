Tel Aviv/Hannover (ots) -Electreon Wireless Ltd. (TASE: ELWS), ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, wird vom 14. bis 20. September 2026 auf der IAA Transportation in Hannover erstmals Electreon Lite DOT vorstellen - eine neue stationäre drahtlose Ladelösung für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Basierend auf der bewährten und praxiserprobten drahtlosen Ladetechnologie von Electreon macht Lite DOT das Laden von Elektrofahrzeugen so einfach wie das Einparken."Die Zukunft der Elektromobilität ist kabellos und wird bald auf jedem Parkplatz verfügbar sein", sagt Oren Ezer, Vorstandsvorsitzender und CEO von Electreon. "Mit Lite DOT führen wir eine neue Kategorie auf dem Markt ein: leistungsstarkes, modulares Laden, das ohne Änderungen an der bestehenden Infrastruktur installiert werden kann. Das große Interesse internationaler Automobilhersteller und führender Zulieferer zeigt, dass die Branche bereit ist für die nächste Entwicklungsstufe."Einfach parken und automatisch ladenLite DOT vereinfacht den Ladevorgang für elektrische Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, einschließlich autonomer Fahrzeuge, und macht ihn sowohl für Flottenbetreiber als auch für private Nutzer komfortabler und effizienter. Das umständliche Hantieren mit Ladekabeln entfällt. Sobald das Fahrzeug geparkt ist, erkennt das System das Fahrzeug und der Ladevorgang startet sofort automatisch.Lite DOT liefert eine Ladeleistung von bis zu 11 Kilowatt (kW) und entspricht damit dem aktuellen Standard für private Ladeanschlüsse. Das System lässt sich sowohl im Freien als auch in Garagen sicher installieren. Es arbeitet effizient und zuverlässig bei Regen und Schnee sowie bei Temperaturen von -30 bis +50 Grad Celsius.Lite DOT besteht aus einer Ladeplatte, die oberirdisch auf einem Parkplatz installiert wird, ohne dass umfangreiche Aushubarbeiten erforderlich sind, sowie aus einem Wandmodul, das an einer Garagenwand oder im Freien, beispielsweise an einem Mast, montiert werden kann, und der mobilen App "Electreon Flow Driver". Die Lösung ist für den Betrieb mit einem fahrzeugspezifischen Empfänger ausgelegt, der entweder von Electreon selbst oder von Partnern aus der Automobilindustrie bereitgestellt wird.Das Laden wird Teil der regulären Parkzeiten für ElektroflottenHerkömmliche Ladelösungen behindern oft noch den effizienten und reibungslosen Betrieb von Elektrofahrzeugflotten. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Abhängigkeit von Kabeln. Häufiges Ein- und Ausstecken, verbunden mit der täglichen Handhabung und der Einwirkung von Schmutz und Witterung sowie in vielen Fällen dem versehentlichen Überfahren durch die Fahrzeuge, macht Ladekabel und Steckverbinder zu den verschleißanfälligsten und wartungsintensivsten Komponenten herkömmlicher Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge."Flottenbetreiber benötigen flexible und skalierbare Ladekonzepte, die sich einfach an ihren Standorten und Parkanlagen installieren lassen und nahtlos in den täglichen Betrieb integrieren lassen", erklärt Dr. Andreas Wendt, Geschäftsführer von Electreon Germany. "Electreon Lite DOT bietet genau das und ermöglicht es Flottenbetreibern, während der regulären Parkzeiten kabellos zu laden."Die Zukunft der Elektromobilität ist kabellosDie Markteinführung von Lite DOT erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Elektromobilität weltweit und in ganz Europa weiter an Fahrt gewinnt. Allein im ersten Halbjahr 2026 stiegen die Zulassungen von Elektrofahrzeugen in Europa um über 30 Prozent. Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) könnten Elektrofahrzeuge bis 2030 rund 40 Prozent der weltweiten Neuwagenverkäufe ausmachen, was bis zum Ende des Jahrzehnts etwa 150 Millionen zusätzliche Ladepunkte erfordern würde.Unabhängig davon, ob kabelgebundene Technologien durch kabellose Lösungen ersetzt werden können, wird sich die bequemere kabellose Alternative langfristig durchsetzen. Genauso wie WLAN die Netzwerkkabel und Bluetooth andere physische Verbindungen abgelöst haben. Electreon baut mit Lite DOT seine Position als Anbieter von drahtlosen Ladelösungen weiter aus. Die Präsentation auf der IAA Transportation 2026 markiert den Beginn der Markteinführung des neuen drahtlosen Ladeprodukts von Electreon, das die Vision des Unternehmens unterstreicht: Elektromobilität soll so einfach werden wie das Parken selbst - automatisiert, effizient und kabellos.---Über ElectreonElectreon ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien zum drahtlosen Laden von Elektrofahrzeugen und bietet integrierte Lösungen für stationäre, semidynamische und dynamische (in die Fahrbahn integrierte) Ladeanwendungen. Das Produktportfolio umfasst LINE (dynamisches Laden), DASH (Zwischenladen), DOT (Laden im Leerlauf) sowie eine fahrzeugunabhängige Empfängerplattform und unterstützt eine Vielzahl von Anwendungsfällen für gewerbliche Flotten, wodurch das Laden zu einem nahtlosen Bestandteil des täglichen Betriebs wird.Mit mehr als 20 Projekten in Europa, Asien und Nordamerika macht die Technologie von Electreon Stecker und Kabel überflüssig und ermöglicht das automatisierte Laden von Bussen, Lkw, Transportern, Pkw und autonomen Mobilitätslösungen. Zu den bereits in Betrieb befindlichen Projekten gehören die weltweit erste Autobahn mit drahtloser Ladeinfrastruktur und das weltweit erste Busdepot mit drahtloser Ladeinfrastruktur, das rund um die Uhr in Betrieb ist.Nach der Übernahme von InductEV im Jahr 2026 verfügt Electreon nun über mehr als 400 Patente und bietet eines der branchenweit umfassendsten Portfolios im Bereich des drahtlosen Ladens. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, nachhaltigen Verkehr voranzutreiben, indem es die Infrastruktur für das drahtlose Laden zu einem integralen Bestandteil des zukünftigen Mobilitätsökosystems macht.Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Electreon (https://electreon.com/).Pressekontakt:Electreon Wireless Ltd.Deanna DweckHead of Marketing+972 54-532-2805deanna.d@electreon.comDiehl Relations GmbHMaike Diehl+49 178-559-4694md@diehl-relations.deOriginal-Content von: Electreon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169993/6351146