BÖRSE AKTUELL: Ein düsterer Start in die Woche angesichts steigender Ölpreise und der Turbulenzen rund um OpenAI

Die weltweiten Finanzmärkte starten mit deutlichem Abwärtsdruck in die neue Handelswoche. Eine Verknüpfung aus geopolitischer Eskalation im Nahen Osten, scharfen Ölpreisanstiegen und erneuten Unsicherheiten im US-Technologiesektor drückt auf die Risikobereitschaft der Investoren.

Geopolitische Entwicklungen: Öl-Verknappung droht nach Drohnenangriff

Die Spannungen im Nahen Osten haben sich schlagartig verschärft. Nach einem Drohnenangriff irakischer Milizen auf die saudische Infrastruktur wurde die strategisch wichtige Ost-West-Pipeline vorübergehend stillgelegt. Diese Pipeline ist von zentraler Bedeutung, da sie die Straße von Hormus umgeht. Aufgrund eines Mangels an Ersatzteilen könnte der Ausfall länger als einen Monat andauern. Die saudi-arabischen Exportreserven drohen bereits in 5 bis 7 Tagen aufgebraucht zu sein, wodurch dem Markt täglich rund 4 Millionen Barrel Öl entzogen würden.

Zusätzlich belasten der Beschuss eines Schiffs in der Straße von Hormus sowie die Verschiebung des geplanten Treffens zwischen den Golfstaaten und dem Iran die diplomatischen Aussichten.

Konjunktur - Notenbanken: Fokus auf den US-Zinsentscheid

Der Aufruhr an den Rohstoffmärkten fällt in eine entscheidende Woche für die globale Geldpolitik:

US-Notenbank (Fed): Goldman Sachs hat seine Prognosen revidiert und erwartet nun auf der anstehenden Fed-Sitzung am Mittwoch eine einmalige Zinserhöhung um 25 Basisspunkte.

Goldman Sachs hat seine Prognosen revidiert und erwartet nun auf der anstehenden Fed-Sitzung am Mittwoch eine einmalige Zinserhöhung um 25 Basisspunkte. Europäische Zentralbank (EZB): EZB-Präsidentin Christine Lagarde warnte, dass der Inflationstrombolus in der Eurozone länger anhaltend sein wird als bisher angenommen.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde warnte, dass der Inflationstrombolus in der Eurozone länger anhaltend sein wird als bisher angenommen. Makro-Daten: Der heutige Kalender bleibt dünn besetzt. Der Fokus der Marktteilnehmer richtet sich am Nachmittag (14:30 Uhr) vor allem auf die kanadischen Verbraucherpreise (CPI)....

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