Die Aktie der Deutschen Telekom befindet sich derzeit in einem Aufwärtstrend. Dabei konnte sie einen großen Teil des Kursrückgangs auf etwa 24 € Ende Juni wieder aufholen. Am Montag notiert sie aktuell bei 28,60 €. Hier stellt sich die Frage: Wie weit reicht das weitere Kurspotenzial? Aktivistischer Investor soll eingestiegen sein Anfang September kamen Medienberichte auf, wonach der aktivistische Investor Elliott eine Beteiligung an der Deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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