Volkswagen meldet mehr als 30.000 Bestellungen für den neuen ID. Polo. Gemeinsam mit dem Cupra Raval, Škoda Epiq und VW ID. Cross kommt die elektrische Kleinwagenfamilie bereits auf über 100.000 Vorbestellungen. Für die Volkswagen-Aktie ist das deutlich wichtiger als das kolportierte Interesse weiterer Investoren am Audi-Formel-1-Team: Jetzt muss der Konzern beweisen, dass er bezahlbare Elektroautos nicht nur verkaufen, sondern auch profitabel produzieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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